Melis Buyruk’un 2007’de Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun olurken deniz kirliliğiyle ilgili hazırladığı bitirme projesi daha o yıl Deniz Temiz Derneği’nin etkinliğinde sergilendi ve bu proje şu an Koç Müzesi koleksiyonunda. Dubai’deki Leila Heller Galerisi’nde ‘Four Birds and One Soul’ (Dört Kuş ve Bir Ruh) adlı sergisi yeni biten ve 12-20 Nisan’da Dubai’deki Blue Waters Art Festival’da sanatseverlerle buluşmaya ve Contemporary Istanbul’a hazırlanan Buyruk’la İstanbul’daki atölyesinde buluştuk.

‘Four Birds and One Soul’ adlı kişisel serginiz yakın zaman önce Dubai’de gerçekleşti. Horoz, kaz, karga ve tavuskuşu figürlerinin olduğu bu eserlerde çıkış noktanız neydi?

Bakara Suresi 260. ayetinde Hz. İbrahim “Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” dediğinde Allah ona 4 tane kuş bulmasını, bu 4 kuşu kurban etmesini ve 4 dağın başına koymasını, isimlerini çağırdığında uçarak geri döneceklerini söylüyor. Mevlana da ‘Mesnevi’de bu 4 kuşun 4 ayrı insani özelliği simgelediğini anlatıyor. Tavuskuşu kibri, horoz şehveti, karga bu dünyanın nimetlerine bağlılığı, kaz açgözlülüğü sembolize ediyor. Mevlana diyor ki, aslında senin tekrar doğabilmek için içindeki bu 4 kuşu kurban etmen gerekiyor. Bu hikâyeden yola çıktım.

Türkiye’de de sanatseverle buluşacak mı bu serginiz?

Dubai’de devam edecek. Türkiye’de önümüzdeki seneler için bir sergi planlaması yapıyoruz ama bu işle mi olur, farklı bir şey mi olur bilmiyorum.

Çalışmalarınızda doğadan izler var. Doğa hangi yönleriyle ilham veriyor?

Her zaman detaylarla çok ilgiliydim. Aslında hiçbir zaman büyük resme bakmadım. Hep ince, ufak, kimsenin dikkat etmediği şeylerle ilgilendim. Doğanın detayları da dokular. Bir süre bu dokuları topladım. Yapraklar, kozalaklar, tohumlar biriktirdim. İnsanların ve hayvanların dokularına baktım. Bu dokuları kendi malzemem olan porselenle modelleyerek ve bir araya getirip yaşam alanları kurgulamaya başladım. İsmine de ‘Habitat’ dedim.

Dubai’deki Leila Heller Sanat Galerisi’yle yollarınız nasıl kesişti?

2019’da katıldığım Contemporary İstanbul’da bir koleksiyonerin bir işimi satın alması ve onun evine asılırken de şu anki galericimin bu işi görmesiyle kesişti yollarımız. Bu koleksiyoner Leyla Alaton. O önayak oldu tanışmamıza. 4-5 ay sonra bir kişisel sergi teklif ettiler. ‘Habitat’ adlı sergimiz 2019’da Dubai’de yapıldı. Ve pandemi oldu, bu sürede 2022’de New York’ta açılan serginin işlerini ürettim.

Sırada neler var?

15 Nisan’da Art Dubai var, 3 Eylül’de Güney Kore’deki Cheongju Bienali’ne katılacağım ve Contemporary Istanbul için çalışıyorum. Bu arada 2 ay kadar Çin’de Jingdezhen Köyü’ne gideceğim. Bir porselen köyü. Asırlardır üretim yapan bir köy. Güzel sanatlar fakülteleri de burada. Oradaki bir okuldan davet aldım ve orada üretim yapacağım.

‘BİZDEKİ USTALIĞA DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE RASTLAMADIM’

Üretim ve sergi ikisi çok farklı heyecanlar… Hangisini daha çok seviyorsunuz?

Üretim en sevdiğim aşama ve İstanbul’da üretmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü bizdeki ustalığa, işçiliklere, o zanaatkârlığa dünyanın hiçbir yerinde rastlamadım. Asırdan asra gelmiş bilgi birikimi, sabır, titizlik… Sergiyse bambaşka bir heyecan tabii ki ama daha stresli benim için.