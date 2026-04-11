Dünyanın dört bir yanındaki fotomuhabirlerinin çektiği etkileyici kareleri, huzurlu yaşam sahneleriyle yan yana getirerek kontrastlar yaratıyor. Uğur Gallenkuş 2015’te ailesiyle birlikte Bodrum’dan Yunanistan’a şişme botla geçmeye çalışırken boğularak ölen 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin fotoğrafını gördükten sonra bu çalışmalara başladığını söylüyor...

Bu kolajları yaratma fikri nasıl doğdu?

2014’ten beri hobi olarak fotomontaj çalışmaları yapıyorum. “Düşüncelerimi, fikirlerimi görsel bir sanatla ifade edebilirim” diye yola çıktım. 3 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli çocuk Aylan Kurdi’nin fotoğrafını görmemle bu sorunlara dikkat çekecek işler yapmaya başladım.

Kullandığınız fotoğrafları kendiniz çekmiyorsunuz...

Hayır, hiçbir fotoğrafı kendim çekmiyorum. Kolajın bir tarafındaki savaş, mülteci fotoğrafları bir fotomuhabirine ait oluyor. Hepsinin bir hikâyesi var. Karşı tarafındaki karede de günlük hayatımızdan objeler ya da anlar oluyor. Onlar da amatör fotoğrafçıların çektiği kareler.

‘Mutlaka umut var’

Çalışmalarınız nasıl bu kadar dikkat çekti sizce?

2018’de çalışmalarımı uluslararası bir internet sitesi olan boredpanda.com’da yayımladım. Hiç beklemediğim bir etkiyle dünyanın her yerinde paylaşıldı. 2020’de ‘Parallel Universes of Children’ (Çocukların Paralel Evrenleri) kitabını, 2024’te de ‘Parallel Universes of War and Peace’i (Savaş ve Barışın Paralel Evrenleri) yayımladık. Türkçesi yok kitapların; Arzu Tunca’nın yayınevinden İngilizce olarak çıktı.

Tek bir gezegende ne kadar farklı hayatların yaşandığını gösteriyorsunuz...

İnsan olarak her şeye alışıyoruz, sanki bir bağışıklığımız var. Deprem, savaş, hastalıklar... İlk başta bir soruna çok dikkat kesiliyoruz ama birkaç gün içinde unutuyoruz, göz ardı ediyoruz. ‘Ben ne yapabilirim de insanların dikkatini bu sorunlara çekebilirim’ diye sordum kendime. Sadece savaş ve çatışma değil; kadına şiddet, çocukların yaşadığı eşitsizlikler veya çevresel sorunları da hatırlatıyorum.

Çalışmalarınızdan biri gelecek kuşaklara kalacak olsa, hangisini seçerdiniz?

‘Bathing at War, Bathing at Peace’ (Savaşta Banyo Yapmak, Barışta Banyo Yapmak). Bu çalışmadaki fotoğraf Gazzeli Wissam Nassar’a ait. Hikâyesi de şöyle: Salem S., Gazze’de İsrail’in hava saldırısından zarar görmeden kurtulan evlerinin tek bölümü olan küvette kızı Layan ve yeğeni Shaymaa’yı yıkıyor. Fotoğraf 2015’te çekilmiş. Bu çalışmam ne kadar zor durumda olsak da mutlaka bir umudun, bir çıkış yolunun olabileceğini ifade ediyor. Bir de Oscar heykelciğinin olduğu bir çalışma yapmıştım. Oradaki fotoğrafta da savaş bölgesinden tahliye edilen siviller vardı. Suriyeli adamlar bebeklerini taşıyordu...

‘Çalışmalarım derslerde gösteriliyor’

Sergileriniz de oldu, değil mi?

İlk sergimi Almanya’da 2021’de açtım. Her sene İtalya’da bir-iki tane sergim oluyor. Polonya, Fransa, İsviçre, Yunanistan ve Türkiye’de de eserlerim sergilendi. Sık sık yardım kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyorum.

Sizce gerçekten bir değişim yaratmak mümkün mü?

Açıkçası değişimin bir anda geleceğini zannetmiyorum. İnsanlar böyle aniden bir aydınlanma yaşayıp “Aaa biz ne yapıyoruz” demeyecek. Ama benim görsel sanatı tercih etme sebebim dil engelini ortadan kaldırması. Son 3-4 senedir çalışmalarım bazı ülkelerde, öğrencilere derslerde gösteriliyor.