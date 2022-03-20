‘Her bilardo maçı yaşamdan bir kesit gibi’

Usta bilardocular Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak’tan oluşan milli takımımız geçen hafta Almanya’da düzenlenen
3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası’nda, final maçında Kolombiyalı ekibi 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu. Bu, aynı organizasyonda Türkiye’nin şimdiye kadar elde ettiği altıncı dünya şampiyonluğu. Ülkemize bu gururu yaşatan Taşdemir ve Çapak’la konuştuk: “Bilardodaki başarımızın Türk milletinin kabiliyetinden, zekâsından ve spora olan yatkınlığından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.”
* Kazandığınız şampiyonluğun bilardo dünyası için nasıl bir önemi var?
Tayfun Taşdemir: 2019’da, Murat Naci Çoklu ve Lütfü Çenet’ten oluşan takımımız yine dünya şampiyonu olmuştu. Bu unvanı korumak aslında kolay değildi. Aynı ülkeden farklı kişilerin ikinci defa dünya şampiyonu olması bilardo dünyasında ayakta alkışlanan bir durum. Üst üste dünya şampiyonu olmuş ülkeler var ama farklı sporculardan art arda dünya şampiyonluğu elde ederek Türkiye’nin gücünün altına imzamızı atmış olduk. Bu, Türkiye’nin şimdiye kadar elde ettiği altıncı dünya şampiyonluğu. O anlamda büyük ses getirdi.
M. Can Çapak: Bu aslında ülkemizdeki kaliteli oyuncu sayısının ne kadar fazla olduğunu ve Türkiye’nin bilardo dünyasında ne kadar söz sahibi olduğunu gösteriyor.
M. Can Çapak: 40 saniyede topa vurmak zorundasınız. Yani hızlı karar verebilme yeteneğini geliştiriyor.
* Başarınızın bir formülü var mı?
Tayfun Taşdemir: Yurtdışı maçlarında farklı ülkelerden insanları inceleme fırsatım oluyor. Bu oyunu çok iyi oynayan oyuncularımız var bizim. Ben Türk milletinin kabiliyetinden, zekâsından, spora olan yatkınlığından olduğunu düşünüyorum.
M. Can Çapak: Birçok işte olduğu gibi bunda da en önemli şey çalışmak. Çalışmadan elde edilen başarı olmaz, tesadüfen bir kere olur. Bizde, çalışmanın dışında, Türk insanının yetenek konusunda da bir artısı var bence. Bu konuda 1-0 öndeyiz.
Bilardoya başlamak isteyenler için...
* İstanbul Avrupa Yakası: Bilardo Max (Bahçelievler)
* İstanbul Anadolu Yakası: Arena Bilardo - Bilardo Akademi (Maltepe)
* Ankara: Yaman Bilardo Akademi (Kızılay), Aksoy Bilardo Kulübü (Gölbaşı), Trickshot Bilardo (Tunalı Hilmi Caddesi)
* İzmir: İzmir Bilardo Spor Kulübü (Gaziemir)