Hepatitin ‘ABC’si

Haberin Devamı

Hepatit karaciğerin iltihabi bir hastalığıdır... Prof. Dr. Neşe Demirtürk “Hepatotrop virüsler olarak bildiğimiz hepatit A, B, C, D ve E virüsleri hem ülkemizde hem de dünyada hepatitin en önemli etkenleridir. Bu virüsler içinde de özellikle HBV ve HCV hem daha sık görülmeleri hem de siroz ve karaciğer kanserine neden olmaları dolayısıyla büyük önem arz eder” diyor.

Türleri nelerdir, bulaşıcı mıdır?

◊Bulaş yolları farklı olsa da hepsi bulaşıcı özellik taşır. Hepatit A akut bir enfeksiyona neden olur, kronikleşmez. (Şafak Kızıltaş) ◊Hepatit B hasta bireylerden kan, vücut sıvıları ve cinsel yolla ayrıca kronik hepatit B’si olan anneden bebeğe doğum sırasında bulaşabilir. (Bülent Ertuğrul)

◊Hepatit D kan yoluyla bulaşır ancak tek başına hastalık yapmaz. Hastalığın oluşması için kişinin hepatit B virüsü enfeksiyonu geçiriyor olması gerekir. (Bülent Ertuğrul)

Haberin Devamı

Belirtileri nelerdir?

◊Halsizlik ve yorgunlukla başlar ve bu tablo siroza kadar ilerler. Kaşıntı, karında şişlik, gözler ve ciltte sarılık, zayıflama olabilir. Kronik hepatit hastalarında siroz ve karaciğer kanseri şeklinde seyredebilir. Böbrekler ve beyin fonksiyonları bozulur, solunum yetmezliği gelişir. (Şafak Kızıltaş)

◊Preikterik dönem 3-10 gün sürer. Hafif ateş, halsizlik, kas ağrısı, bulantı genel bulgularıdır. İkterik dönemde (1-3 hafta sürer) koyu renkli idrar, deri ve gözlerde sarılık, dışkı renginde açılma ve karaciğer büyümesi görülebilir. (Bülent Ertuğrul)

Virüsü taşıdığımızı nasıl anlarız?

◊Sadece hepatit biyobelirteçlerinin bakılacağı basit bir kan tetkikiyle hastalığın olup olmadığı anlaşılabiliyor. Amerika’da hastalık kontrol merkezi (CDC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hepatit eliminasyon programı gereği, bu yıl yayımladığı eliminasyon programı dahilinde 18 yaş üstündeki herkese, yaşamı boyunca en az bir kez hepatit testi bakılmasını öneriyor. (Neşe Demirtürk)

KATKIDA BULUNANLAR

◊Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı

◊Prof. Dr. Neşe Demirtürk, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Haberin Devamı

◊Prof. Dr. Şafak Kızıltaş, gastroentorolog