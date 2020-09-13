Hem yatırımcısı kazanıyor hem doğa

Giderek ağırlaşan iklim krizi ve pandemi gibi nedenler, gıdanın önemini her geçen gün daha arttırıyor. Zeytin, ceviz ve badem gibi coğrafyamıza özgü ağaçlar hem gıda güvenliği içindeki yeri hem de ticari hayattaki değeriyle yıldızı parlayan tarımsal ürünler.

Tarım ve Orman Bakanlığı bu üç ürün için hazırladığı yatırımcı rehberinde ceviz, badem ve zeytin üretiminin sürdürülebilir gıda temini açısından öne çıktığının altını çiziyor. Raporun en heyecan verici yanıysa bu üç ürünün yatırımcısına getireceği kazanç… Bu yıl 1.000 dekarlık alanda 2 milyon 335 bin liralık yatırımla zeytinciliğe giren biri, 30 yıllık proje ömrü boyunca 60 milyon lira kazanacak. Tarım Bakanlığı sertifikalı fidan ve yüzde 25 hibe desteğinin yanı sıra bozuk orman, Hazine arazilerinin tahsisiyle destek de verilecek.

Badem için de aynı şekilde yatırım yapan girişimci, 30 yılda bugünkü değerle 94 milyon 621 bin lira kazanacak. Bu yatırımın tutarı 2 milyon 675 bin lira. Badem için proje yatırım bedelinin yüzde 25’i hibe verilecek. En fazla gelir getirecek ürünse ceviz. 1.000 dekarlık arazide

2 milyon 447 bin lirayla yatırıma girişecek kişi, 30 yılda 116 milyon lira kazanacak. Sertifikalı fidan bedelinin yüzde 75’ini karşılayacak olan devletin vereceği hibe desteği yüzde 65’e kadar çıkacak. Her üç üründe de faiz indirimli kredi desteği yüzde 95’leri buluyor. Yılda 215 bin ton ceviz,100 bin ton badem üretiyoruz.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Prof. Murat Kınıkoğlu (Kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı)



Araştırmalar, haftada beş gün, yarım avuç (28 gram) ceviz, fındık, badem yemenin kalp hastalığından ölüm oranını yüzde 34 azalttığı gösteriyor. Şeker hastalarının fazladan yedikleri her 28 gramlık kabuklu kuruyemiş kalbe bağlı ölüm riskini yüzde 6 azaltıyor. Bir başka araştırmada 76 bin 500 kadın ve 42 bin 500 erkek takibe alındı. Daha fazla kabuklu kuruyemiş tüketenlerde kalbe bağlı ölüm riskinin yüzde 29, kansere bağlı ölüm riskinin de yüzde 11 daha az olduğu görüldü. Ayrıca yağ olarak zeytinyağı kullanmalıyız; zeytinyağı da tüm yağlar içinde en az zararlı olanı. Türkiye dünya zeytinyağı üretiminde 4’üncü sırada.