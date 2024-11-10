Hem İstanbul’un en güzel yerlerini dolaşıyor hem de ‘eve ekmek götürüyorlar’

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Onları görenler dönüp bir daha bakıyor. İstanbul’un farklı semtlerinde sırtlarında adına holobag dedikleri hologram çantayı taşıyan gençler birçok markanın reklamlarını sırtlanarak bu yeni iş dalı sayesinde harçlıklarını çıkarıyor. Röportaj ve çekim yapmak için ekiple Beşiktaş sahilinde buluşuyoruz. Biz yürürken pek çok kişinin ilgisini çekiyor ‘holobag’ adı verilen bu çantalar. Hatta bir kişi “Kimin aklına geldiyse çok iyi fikir” deyip devam ediyor yoluna.

Çantaları markalara kiralayan Ziylan Medya, genç bir ekibin kurduğu medya teknolojileri firması. HoloPack proje yöneticisi Burak Yılmaz “Getir, Atasay, Flo, Instreet, Polaris, Kinetix, Lumberjack, Brand Week, Türkiye İnovasyon Fuarı en son çalıştığımız firmalar arasında... Türkiye’nin dört yanında yaklaşık 300’e yakın ‘holowalker’ (holobag ile yürüyen çalışanlar) var. Üniversite öğrencilerine istihdam oluşturmak önceliğimiz. Ama 18-35 yaş arası, ek gelir elde etmek isteyen, ‘hafta sonları çalışırım’ diyenler için de uygun bir iş” diyor.

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Haftada 3 gün çalışan biri, yemek ücreti de dahil yaklaşık asgari ücret kadar kazanıyor. 3-4 kiloluk holopack’leri taşıyabilecek, yürümeyi seven ve sportif kişileri tercih ediyorlar. İstanbul’da özellikle Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş ve Bakırköy’de; Ankara’da Kızılay’da; İzmir’de Alsancak-Kordon bölgesinde, Bursa’da Kent Meydanı’nda ve fuarlarda yürüyüşler yapıyorlar. Sırtlarında akşamı aydınlatan holobag’ler ve onları şaşkınlıkla izleyen Beşiktaşlıların arasında bir yandan yürüyen gençlerle de konuştuk.

‘45 DAKİKA YÜRÜYÜP 15 DAKİKA MOLA VERİYORUZ’





Suzan Sümeyye Şenol (22, öğrenci)

Daha önce bir inovasyon fuarında çalışıyordum. Bir holobag’li arkadaşımız orada yürüyüş yapıyordu. Ardından ‘Holowalker olmak ister misiniz?’ yazan broşürleri gördüm. Telefonumla broşürdeki QR kodla HoloPack uygulamasına girdim. Uygulama başvuracaklar için adli sicil kaydı, ikametgâh belgesi ve sağlık raporu gibi birkaç belge istiyor sizden. Sonuç olarak 7 saatlik bir yürüme süresi var, ayakta durabilmeniz lazım. Belgeleri uygulamaya yükleyip başvuru yaptıktan sonra oradan sizinle iletişime geçiyorlar. Kabul edildikten sonra cihaz nasıl kullanılır, ne yapmanız gerekiyor gibi konularda eğitim alıyorsunuz. Hem çalışma saatleri hem de ücretiyle daha önce yaptığım işten daha mantıklı geldi. Çalışma süresi 8 saat. 7 saati çalışıyoruz, 1 saati yemek molası. 45 dakika yürüyüp 15 dakika mola veriyoruz, sonra tekrar rotaya devam ediyoruz. İnsanların alışkın olduğu bir şey olmadığı için enteresan tepkiler alıyoruz. Gelip “Ne bu, ne işe yarıyor, ne yapıyorsunuz siz” diye soranlar oluyor.

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‘BİR ÖĞRENCİ İÇİN HAYAL GİBİ BİR İŞ’





Kayıhan Kesim (24, öğrenci)

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Bizim gibi holobag’le yürüyen bir arkadaşım sayesinde tanıştım. İlk yürüyüşümü Beşiktaş’ta yaptım. Gayet rahattı, 7 saatlik bir yürüyüştü. Bir sorunla karşılaştığımız zaman WhatsApp grubundan ofisle iletişim kurabiliyoruz. Diğer işlere nazaran ödeme miktarı bizi tatmin ediyor öğrenci olarak. 7 saatlik bir süresi olduğundan gerçekten bir öğrenci için hayal gibi bir iş. Yurt ücretimi, telefon faturalarımı ödüyorum. Öğrenci olurken aileme yük olmamak için İstanbul’da iş arıyordum. Haftada 3 gün olduğu için derslerimi aksatmadan bu işe devam edebiliyorum. Renkli, hareketli bir reklam olduğu için insanların çok ilgisini çekiyor. Yürüyerek para kazandığımı duyunca insanlar şaşırıyor. Sadece dışarıda değil, kapalı alanlarda, fuarlarda da yürüyüş yapıyoruz. İnsanlarla tanışıyoruz, sosyal becerilerimizi geliştiriyoruz.

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“UÇUYOR MU, ELEKTRİK ÇARPIYOR MU?”





Yasin Yaman (24, yazılımcı)

Çalıştığım yerde kurs sürecinde olduğum, tam zamanlı çalışamadığımdan dolayı böyle bir fırsat çok güzel oldu benim için. Hem yürüyüp hem de para kazanabilecek bir iş olması çok güzel. İstanbul’un en güzel yerlerini dolaşıp hem de harçlığımızı çıkarma fırsatı oluyor. Hava soğuksa içime içlik giyiyorum. Enerji depolamak için 15 dakika molada enerji içeceği içip sonra tekrar devam ediyorum. Çok yorulduğum söylenemez çünkü yürümeyi çok seviyorum. Yürüdüğümüz yerler genelde kalabalık yerler oluyor. Çanta çok ilgi çekiyor. Benim aracılığımla başlayan arkadaşlarım da oldu. Bazı yakın arkadaşlarım “Bizim reklamımızı da yap” diyor (gülüyor). ‘Uçuyor mu, elektrik çarpıyor mu’ gibi sorular soran oluyor. Ailem çok iyi karşıladı çünkü hem eve geç gitmemiş oluyorum hem de eve ekmek götürüyorum.

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‘ARTIK DAHA RAHAT SOSYALLEŞİYORUM’





Hamit Gurur Gümüş (21, öğrenci)

Nişantaşı Üniversitesi’nde radyo televizyon ve sinema okuyorum. HoloPack’te çalışmaya başladıktan sonra artık arkadaşlarımla daha rahat dışarı çıkabiliyorum. Çok para düşünmeden bazı şeyleri alıp, yiyip içebiliyorum. Daha rahat sosyalleşiyorum. Aileme anlattım, “Yürüyerek para kazanıyorum” dedim. İlk başta şaşırdılar, sonra işin formatını anlatınca onların da hoşuna gitti. Bir gün Ataşehir’de Watergarden AVM’nin oralarda çalışıyordum. “Çantan çok güzel, ne iş yapıyorsun” diye laf atanlar olmuştu. Genelde Kadıköy ve Ataşehir’de yürüyorum.