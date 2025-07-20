Hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları

Haberin Devamı

AKUT Spor Kulübü’nün genç ve başarılı sporcusu Derin Deniz Sorguç (18), İtalya’nın Gizzeria şehrinde

26 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. U19 kategorisinde Avrupa Şampiyonu, U21 kategorisindeyse Avrupa 3’üncüsü oldu. Henüz 18 yaşında. Kısa süre önce üniversite sınavına girdi. Boş vakti yok denecek kadar az; günün çoğunluğunda ya antrenmanda ya da denizde. Ancak yoğun temposuna rağmen ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelmeye özen gösteriyor, sevdiklerine vakit ayırmak önceliği. Elde ettiği başarıların arkasında planlı, düzenli bir tempo, disiplinli çalışma alışkanlığı yatıyor.

◊ Seni başarıya taşıyan süreci bizimle paylaşır mısın? Bu sonucu bekliyor muydun?

Haberin Devamı

Bu başarının arkasında yaklaşık dört yıllık yoğun bir çalışma, antrenörümün doğru yönlendirmeleri ve ailemin desteği var. Süreçte üniversite sınavı ve bazı sakatlıklar gibi zorluklar yaşadım ama hep en hızlı şekilde toparlanıp ilerlemeye odaklandık. Yarışa katıldığımda U19 kategorisinin açıldığını bilmiyordum, bunu yarış sırasında öğrendim ve bu benim için hoş bir sürpriz oldu. U21 kategorisindeyse kürsü şansımın farkındaydım ama yarış sonuçlanana kadar bu düşüncemi biraz geri planda tuttum.

◊ Bir antrenman günün nasıl geçiyor?

Genelde günde iki kez su antrenmanım oluyor. Eğer çok yorgun değilsem kara antrenmanı da yapıyorum. Bazen bu program değişiyor; bir kara antrenmanı ve bir su antrenmanı şeklinde de olabiliyor. Mental olarak hazırlanmak için de müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Antrenmanlara ve yarışlara çıkmadan önce mutlaka dinlediğim beş şarkı var; onları dinledikten sonra kendimi hazır hissediyorum.

◊ Kiteboard’a (Uçurtma sörfü) ne zaman, nasıl başladın?

9 yaşında, babamın teşvikiyle başladım. O dönemde kayak yarışlarına katılıyordum ve yazın formda kalabilmek için güçlenmemi sağlayacak bir spora ihtiyacım vardı. Babam bana kiteboard’u önerdi. Bu spora asıl bağlanmamı sağlayan şeyse ilk kez ‘foil’ (altındaki aparat sayesinde board’un suyun üstüne kalkması) yaptığımda yaşadığım o uçuyormuş gibi hissettiren adrenalin oldu.

Haberin Devamı

◊ Ailenin süreçteki payı büyük o zaman...

Ailemden maddi ve manevi büyük destek görüyorum. Başarsam da başaramasam da her zaman yanımda olduklarını bilmek gerçekten çok kıymetli. Aynı şekilde arkadaşlarım da her zaman duygusal anlamda yanımda olmaya çalışıyor. Ne zaman ihtiyaç hisssetsem sadece bir telefon uzağımda olduklarını bilmek bana güven veriyor.

◊ Peki, Türkiye’de kiteboard sporunun gelişimini nasıl görüyorsun?

Bence Türkiye’de kiteboard her geçen gün gelişiyor. Kiteboard’a başlamak isteyenler için güzel imkânlar var, ülkenin birçok yerinde spora erişim imkânı var ama yarışma düzeyine gelince iş zorlaşıyor. Malzeme temin etmek ve iyi bir antrenörle çalışmak ciddi çaba ve kaynak gerektiriyor.

Haberin Devamı

‘ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK VE GURURLANDIRMAK İSTİYORUM’

◊ Sıradaki hedefin nedir? Ufukta yeni bir yarış var mı?

En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda ülkeme madalya kazandırmak. Bu yıl içindeyse U19 Dünya Şampiyonası’na katılacağım. Bu yarışta da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve yeniden gururlandırmak istiyorum.