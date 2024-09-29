Hayvanlar âlemi yine şaşırtıyor

Haberin Devamı



Dorukların benekli meleği

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı rengârenk kelebek türlerine de ev sahipliği yapıyor. Yüksek rakımda yaşaması sebebiyle ‘dorukların benekli meleği’ olarak isimlendirilen benekli kelebek de dağın 4 bin 200 rakımında Anadolu Ajansı ekibince kayıt altına alındı.

Tepeli pelikanlara yuvalama alanı

Doğa Derneği, Türkiye’de yaşayan en büyük kuşlardan biri olan tepeli pelikanlar için İzmir’de bir yapay üreme platformu oluşturuyor. 2017 yılında Dünya Doğa Koruma Birliği Kırmızı Listesi’ne nesli küresel ölçekte tehdit altında olarak giren bu kuşlar bugün Türkiye’de beş alanda, yaklaşık 500 çift ürüyor.

Haberin Devamı

Bu bozayılar hijyen takıntılı

Ekolog Dr. Çağan H. Şekercioğlu bir grup akademisyenle birlikte Türkiye’deki bozayı inlerinin ilk araştırmasını yayımladıklarını duyurdu. Şekercioğlu “Dünya literatüründe ilk kez Kars’taki bazı bozayıların inlerinde ayrı bir tuvalet odası olduğunu keşfettik. Kars’ın ayıları hijyene önem veriyor!” dedi. Sarıkamış ormanlarındaki bozayıların in alışkanlıkları araştırmasında 2018-2023 yılları arasında GPS ile kaydedilen hareket verileri kullanıldı. Araştırmacılar 43 kış inini ve 12 gündüz yatağını (günlük dinlenme yerleri) takip etti. Literatürde daha önce belgelenmemiş bir olgu olan ayrı tuvalet odalarına sahip 5 kış ini tespit edildi.

Avrupa Kuş Gözlem Günü'ne hazırlanın

Her yıl düzenlenen Avrupa Kuş Gözlem Günü, göçmen kuşlar ve onların yaşam alanlarına dikkat çekmek için gerçekleştiriliyor. Bu yıl 5-6 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin dört bir yanında bir araya gelen doğa bilimcileri ve meraklıları kuşların göç yolculuklarına tanıklık edecek. İstanbul, İzmir ve Ankara dışında Gaziantep, Birecik gibi illerde de yapılacak olan etkinlikle ilgili detayları dogadernegi.org’dan öğrenebilirsiniz.

Haberin Devamı

Kirli hava meme kanseri riskini arttırıyor!

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), Türkiye’deki hava kalitesi ve hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerini inceleyen ‘Kara Rapor 2024’ü yayımladı. Rapora göre, hava kirliliğine yol açan partikül maddeler PM10 ve kanserojen PM2,5 İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenli ve yeterli ölçülmüyor. Raporda yer verilen kısıtlı resmi verilere göre, İzmirliler ulusal mevzuatın koyduğu 40 mikrogram/ metreküp limitin üstünde kirli hava soluyor, Ankara ve İstanbul ise sınırda. Raporda ayrıca “Egzoz dumanı solumak meme kanseri riskini arttırıyor” ifadelerine yer verildi.