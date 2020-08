Hayvan Hakları Yasa teklifi neden Meclis’e sunulmuyor? Her saat, her gün önemli

Şebnem Aslan, Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onursal Başkanı

YASA GELMEDEN MECLİS TATİL EDİLDİ



- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2004’te çıkarıldı. Bu kanun bazı iyi hükümler içermesine rağmen ne yazık ki yetersiz. 2018’de sivil toplum kuruluşları olarak tek tek Meclis’e gitmek yerine Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu Temsil Heyeti’ni kurarak kanun yapıcılarla görüşüp sürece müdahil olmaya karar verdik. Aynı yılın ocak ayında AK Parti Başkanvekili Av. Özlem Zengin ve partinin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerimiz sonucunda TBMM Hayvan Hakları Komisyonu kuruldu. Toplantılar yapıp taleplerimizi sunduk.

- Ekim 2019’da komisyon hazırladığı raporu Meclis’e sundu ve komisyon başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, raporla çok benzeşen bir yasa teklifi hazırladı. Ocak 2020’de Meclis’e sunulmasını beklediğimiz kanun teklifi yoğunluk öne sürülerek gündeme alınmadı. Meclis, kanun teklifi gelemeden tatil edildi. Ekimde Meclis’e gelmesi bekleniyor.

- Her gün hayvana tecavüz, işkence haberleri alıyoruz. Bu herhangi bir mesele değil, can mevzubahis. Gecikilen her saat, her gün birçok canlının hayatına kastediliyor. Dolayısıyla bu kanunun Ekim 2020’de acilen çıkması gerekiyor.

Elif Ertürk, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Koordinatörü

ADALETE OLAN İNANÇ ZEDELENİYOR

Hayvana şiddet, tecavüz , öldürme fiillerinin cezasız kalması toplumun vicdanını ve adalete olan inancını zedeliyor. Suçlar cezasız kaldıkça yenileri işleniyor. Yasa teklifi son noktaya gelse de Meclis’ten geçmedi. Bu, hayvan haklarının ülke gündemindeki olayların gerisinde görülmesinden kaynaklanıyor. Oysa şiddet toplumun en büyük sorunlarından biri. Taslak, ekimde Meclis’e gelmezse hayvan hakları savunucuları ve STK’lar olarak meydanlara inerek eylem yapmayı düşünüyoruz. STK’lar birçok kez eylemlerle hayvanların hakkını aramıştı.



HAYVANSEVERLERİN TALEPLERİ NELER?

Timur Ugan, Dayanışma Hayvan Hakları Başkanı

ONLAR MAL DEĞİL, CAN

- Sahipli sahipsiz hayvan tanımı ortadan kalkmalı, tüm hayvanlar mal değil can olarak kabul edilmeli. Onlara karşı işlenecek suçlar Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmeli.

- Savcılıklar bünyesinde Hayvan Hakkı İhlalleri Soruşturma Bürosu kurulmalı.

- Hayvanlarını terk edenlere en az 10 bin lira idari para cezası verilmeli, bu kişilerin bir daha hayvan sahiplenmesi engellenmeli.

- Sokak hayvanlarının rehabilitasyonları (kısırlaştırma ve tedavi) sağlandıktan sonra alındıkları yere geri bırakılmaları sağlanmalı.

- Pet shop’larda kedi, köpek ve egzotik hayvan satışları yasaklanmalı.

- Hayvan dövüşleri ve yarışları yasaklanmalı. Yeni hayvanat bahçelerinin açılmasına izin verilmemeli. Var olanlarda kafes sistemi kaldırılarak

doğal yaşam alanlarına dönüşmesi sağlanmalı.

- Yunus parkları bir sene içinde kapatılmalı.

- Atlı faytonlar tamamen yasaklanmalı.

- Yönetim planlarındaki ‘Evcil hayvan beslenemez’ maddesi kaldırılmalı.

- Tüm belediyelerin kısırlaştırma ve tedavi merkezi oluşturması zorunlu olmalı. Yapmayanlara ciddi idari yaptırım uygulanmalı.

- Hayvancılık endüstrisinde acı ve ağrıya sebep olan uygulamalara son verilmeli.

- Havai fişek kullanımı tüm yurtta yasaklanmalı.

Yağmur Özgür Güven, Deneye Hayır Derneği Başkanı

EĞİTİMDE ÇAĞIN GEREĞİ YÖNTEMLER KULLANILMALI



Taleplerimizin başında alternatif bilimsel yöntemlere vurgu yapılması da var. Ve tıpta uzmanlıkla akademik yükselme için yapılan çalışmalarda hayvan kullanımının yasaklanması... Çünkü yapılan araştırmalar açıkça gösteriyor ki hayvan kullanılarak yapılan bu çalışmaların büyük bir kısmı alıntılanmaya bile değer değil. Ciddi bilimsel yayınlarda kendine yer dahi bulamıyorlar. Sıçan diseksiyonuyla anatomi öğretmek modern eğitim yöntemlerinin yanından bile geçmiyor. Nesrin Çıtırık, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı

BELEDİYELER DE ŞİDDET UYGULUYOR



Mevcut kanun belediyelere yaptırım olanağı vermiyor. Kısırlaştırma yapmıyorlar, hayvanlar çoğalıp şikâyet geldiğindeyse toplayıp ya öldürüyorlar,

ya başka şehirlere veya kırsala atıyorlar ya da barınaklarda açlık ve pisliğe mahkûm ediyorlar. Yeni düzenlemeyle başkan da dahil olmak üzere tüm belediye yetkilileri ve personeli cezalandırılabilecek.