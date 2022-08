Haberin Devamı

V ariety dergisi geçen günlerde ‘Film yıldızlarının maaşları’ başlıklı bir haber yayımladı. Tom Cruise 100 milyon doların üzerindeki kazancıyla listenin zirvesindeydi. Kadınlardaysa ilk sırada ‘Barbie’ rolünden 12.5 milyon dolar kazanan Margot Robbie vardı. Maalesef Hollywood’da kadın ve erkek oyuncuların kazançları arasında hâlâ büyük farklar var. Fakat Robbie bu filmde Barbie’nin erkek arkadaşı Ken’i canlandıracak Ryan Gosling ile aynı ücreti alıyor.



21 Temmuz 2023’te gösterime girecek olmasına rağmen son günlerin en çok konuşulan konularından biri, Greta Gerwig’in yönettiği ‘Barbie’ filmi. Projenin tanıtımı için paylaşılan, Ken’in yani Ryan Gosling’in ‘six pack’lerini (karın kaslarını) sergilediği fotoğrafın da bunda büyük etkisi var. Bu çarpıcı görselin fonuna Barbie’nin ünlü pembesinin hâkim olması da cabası.



Film Margot Robbie’ye de şimdiden şans getirmiş gibi görünüyor. Oyuncu ‘İntihar Timi’ (The Suicide Squad) ve ‘Yırtıcı Kuşlar’ (Birds of Prey) filmlerinde canlandırdığı Harley Quinn karakterinden bile daha çok sükse yapmış durumda. Ünlü oyuncunun en çok takip edilen fan sayfalarından biri geçen günlerde ‘Come on Barbie, Let’s Go Party’ (Haydi Barbie, Partiye Gidelim) diye bir paylaşım yaptı. Şarkıyı herkes hatırlayacaktır. Danimarkalı pop müzik grubu Aqua’nın 1997’de piyasaya çıkardığı ‘Barbie Girl’ isimli bu parça döneminin en popüler işlerinden biriydi.

Robbie: “Dünyaya pozitiflik katmak ve çocuklara ilham vermek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum.”

Yıllarca kusursuz güzellik baskısı yarattığı için eleştirilen Barbie, artık farklı vücut tiplerinde, farklı etnik kökenlerden ya da engelli bebekler de yapıyor.Bu eğlenceli pop şarkısı ‘Barbie’yi üreten oyuncak şirketi Mattel ile grubun müzik şirketi MCA Records arasında dava konusu da olmuştu.Amerikalı işinsanı Ruth Handler’ın, kızı Barbara Handler’dan esinlenerek; biraz da Bild Lilli adında bir Alman oyuncak bebeğini örnek alarak yarattığı Barbie’nin bugün hâlâ popülerliğini koruyup filmlere konu olması oldukça enteresan. Sarışın, ince belli ve uzun bacaklı görünümü ve simgelediği ‘kusursuz güzellik’ sebebiyle çok eleştirildi. Aslında Handler’ın amacı başkaydı. Kızını ve arkadaşlarını gözlemlerken onların yetişkinleri andıran bebeklerle oynamaktan daha çok hoşlandıklarını fark etmişti. Oysa 50’lerde yetişkin görünümlü bebekler sadece kartondan yapılıyordu. Handler onlara üç boyut kazandırdı ve plastik bebekler 1959’da Ruth’un eşi Elliott Handler ve ortağı Harold Matson’ın şirketi Mattel tarafından piyasaya sürüldü.Handler 1977’de The New York Times’a verdiği bir röportajda, “Her küçük kızın kendi geleceğine dair rüyasını yansıtmak için bir bebeğe ihtiyacı vardı. 16-17 yaşındaki halinin nasıl biri olacağını kafasında canlandıracak olsaydı, göğsü düz bir oyuncak bebekle oynaması biraz aptalca olurdu. Bu yüzden ona güzel göğüsler verdim” yorumunu yapmıştı. Bu laflar da çok eleştirildi ama Barbie zamana ayak uydurmayı başardı. Değişik vücut şekillerine ve farklı mesleklere göre tasarlanan geniş bir yelpazedeki Barbie’ler, ilerleyen dönemlerde raflardaki yerini aldı. 63 yıldır da her yıl bir öncekinden daha fazla satmaya devam ediyor.Barbie’yi daha önce ekranda çizgi dizilerde ve animasyonlarda izlemiştik, gelecek sene vizyona girecek filmse kanlı canlı, bol maceralı bir romantik komedi olacak gibi görünüyor. Robbie ve Gosling’in dışındaki kadro da sağlam. Will Ferrell, America Ferrera, Ritu Arya, Michael Cera gibi isimler de hikâyeye renk katacak.

‘Barbie’nin film projesi aslında 2014’te Sony Pictures’ta başladı. Birden fazla yazar ve yönetmen değişikliği oldu. Başrol için iki farklı aktrisin ismi duyuruldu. Önce Amy Schumer’ın düşünüldüğü söylendi, ardında da 2017’de Anne Hathaway’in adı geçmeye başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından filmin haklarının bir anda Sony’den Warner Bros. film şirketine geçtiğini öğrendik. 2019’da da rolü Margot Robbie’nin kaptığı duyuruldu. Robbie o dönemde Variety dergisine yaptığı açıklamada “Dünyaya biraz pozitiflik katmak ve küçük çocuklara ilham vermek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum” yorumunu yapmıştı. Sonra da Vogue dergisine filmle ilgili şöyle bir tüyo verdi: “Her ne düşünüyorsanız, size tamamen farklı bir şey vereceğiz; istediğinizi bilmediğiniz bir şey.” Bu gizemli yorumlar filmle ilgili merakı da arttırıyor.

Sonunda çekimler Mart 2022’de İngiltere’de başladı. Margot Robbie’nin Harley Quinn gibi ‘süper kötü’ bir karakterden bir prensese nasıl dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat Harley Quinn’in hayranlarının çok beğendiği, hatta feminist bulduğu repliğini de hatırlatmak gerek: “Benim sadece bir oyuncak bebek olduğumu düşünüyorsun. Pembe ve hafif bir oyuncak bebek. İstediğin şekli verebileceğin bir oyuncak bebek. Yanılıyorsun. Çok yanlış. Ben tehlikeliyim. Ve sana ne kadar karanlık olabileceğimi göstereceğim.” Robbie, belki de bu ironiyi kariyerine yansıtmak için Barbie rolünü kabul etti.

Barbie, Pentagon için çalışan bir mühendis olan Jack Ryan tarafından tasarlanmıştı.Ruth Handler, Ken’i de oğlundan ilham alarak 1961’de yarattı. Ama Ken hiçbir zaman popüler olmadı. Ama bugüne kadar Barbie’nin gölgesinde kalan Ken’in kaderi Ryan Gosling’le birlikte değişebilir. Sosyal medyadan paylaşılan ilk kareler bunun kanıtı gibi. Ünlü aktör romantik filmlere yabancı değil; ‘Not Defteri’ (Note Book), ‘Çılgın, Aptal, Aşk’ (Crazy, Stupid, Love) ve ‘Âşıklar Şehri’ (La La Land) gibi filmlerde çok iyi işler çıkardı. ‘The Gray Man’ gibi aksiyon filmleri de sevildi. Onu şimdi fosforlu yeşil ve fosforlu pembe kıyafetler içinde; platin sarısı saçlarla görmek ilginç olacak ama dediğimiz gibi bu iş Ken’e yarayacak. Anladığımız kadarıyla ünlü aktörün hedeflerinden biri de zaten Ken’i en az Barbie kadar popüler yapmak. Amerika’nın sevilen talk show programı ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’a katılan Ryan Gosling, rolü kabul etme sürecinde yaşadığı ilginç bir anısını anlattı. Senaryoyu okuduktan sonra üzerine düşünmek için arka bahçeye çıkmış ve orada, yerde ezilmiş bir limonun yanında yüzüstü yatan, çamurun içine gömülmüş bir Ken bebeği görmüş. Hemen Ken’in bu halinin fotoğrafını çekip filmin yönetmeni Gerwig’e göndermiş ve ona “Ben senin Ken’in olacağım çünkü onun hikâyesi anlatılmalı” demiş.Gosling sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar hakkında da şunları söyledi: “Bazı insanların, sanki bundan daha önce bir kez olsun Ken’i düşünmüş gibi yorum yapmasına şaşırdım. Ken’le hiç oynamadılar. Kimse Ken’le oynamaz dostum! O bir aksesuardır ve havalı olanlardan biri bile değildir.”Belli ki Ryan Gosling bu konuyu oldukça içselleştirmiş. Gosling’in filmle ilgili üzerine basa basa söylediği şeyse: “Filmin senaryosuharika!”