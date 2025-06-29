‘Hayatlar değişiyor, dil değişiyor... Atasözleri neden değişmesin?’

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Kitabının sunuş bölümünde “Atasözleri manidardır, estetiktir, iyisiyle kötüsüyle yadigârdır. Yükte hafif, pahada ağırdır. Az ses çıkarıp çok şey söyler. Sıklıkla şiirlidir, uyaklıdır. Bazen rediflidir, öbekleri tekrar eder. Çoğu söz aynı şarkının farklı güftesi gibidir, ritim tutar. Tatlıdır kısacası. Çok acı bir gerçeği dillendirirken bile tatlıdır” diyor Başar Başarır. Atasözlerine meftunluğunda babası Vedat Başarır’ın önemli etkisi olmuş: “Müthiş lafları vardı. Bunların bir kısmını o berhayatken not ettim. İtiraf etmeliyim ki kayda aldığım bu sözlerin ekseriyetini sonradan eski sözlüklerde, derleme kitaplarda gördüğümde çenem göbeğime düştü” diyor kitabında. Hatta babasının o lafları başkalarından duyup öğrenmediğine ne kadar emin olduğunu “o kalın gövdesinin güney kısmından bizzat uydurduğuna kani idim” diye anlatıyor.

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◊ Atasözleriyle bağınız ne zaman başladı, babanızın nasıl bir etkisi oldu?

Evde anlatılanlar, konuşulanlar, sohbet muhabbet sırasında araya sıkıştırılan atasözleriyle başladı aşinalığım. Babam Köy Enstitüsü mezunu bir ilkokul öğretmeniydi. Görev yaptığı Anadolu köy ve kasabalarından dil varlığı açısından epey beslenmişti. Üstüne bir de İstanbul tayini sonrasında yarı zamanlı dolmuşçuluk deneyimi vardı. Kısacası değişik âlemlere girip çıkmış, hayatın farklı veçheleriyle hemhal olmuş bir insandı. Ondan duyduğum sözleri biriktirerek başladım bu işlere.

◊ Seçkinizi neye göre yaptınız?

Beğendiğim, az bilinen, unutulmuş sözlere öncelik verdim. En büyük yeri babamdan duyduklarıma ayırdım. Bende hatırası olan, hikâyesini anlatabileceğim atasözleri diğerlerine göre daha talihliydi. Sadece överek değil, beğenmediklerimi de dilim döndüğünce yererek, mümkün olduğunca insaflı bir derleme yapmaya çalıştım.

◊ “Yeniden dolaşıma sokulmaması gereken, güncelliğini yitiren, ayrımcı sözleri kitaba almadım” diyorsunuz. Değişen yapılar atasözlerini nasıl etkiliyor?

Yeniden dolaşıma sokulmaması gereken ırkçı/ayrımcı sözleri burada da anmasak yerinde olur kanaatindeyim. Buna mukabil unutulmasına itiraz etmediğim birkaç berbat örnek verebilirim. Ama yine de bunları okur okumaz unutun lütfen: “Hocanın vurduğu yerde gül biter”, “Namus insanın kanı pahasınadır”, “Boyu kesat olanın huyu fesat olur”... Bunlar iyi örnekler değil. Yargıları eski, düpedüz yanlış şeyler. Böylesi örnekleri almaktan mümkün olduğunca kaçındım. Güncelliğini yitiren atasözleriyse tamamen ayrı bir bahis. Örneğin “Zahmetin noktası kalkar, rahmet olur” diye eski zamanın meşhur bir sözü var. İçindeki söz oyunu eski yazıya dayandığı için anlaşılmaz hale gelmiş, güncelliğini yitirmiştir. Arap alfabesinde ‘r’ harfinin üzerine bir nokta konduğunda ‘z’ okunur, söz de tam olarak bu küçük farka yaslanıyor. Zahmetle rahmetin arasında küçücük, bir nokta kadar fark vardır, diyor.

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◊ Atasözleri güncellenebilir mi, güncellenmiş hali atasözü sayılır mı sizce?

Akademisyenler aksini söylese de atasözleri güncellenebilir elbette. Hayat akıp gidiyor. İnsanlar ve hayatlar değişiyor. Dil değişiyor. Atasözleri neden değişmesin?

Ya da yerlerine neden yenileri gelmesin? Sonuç olarak bu sözlerin hepsi uydurulmuştur. Yerlerine iyi uydurulmuş başka sözler konabilir. Yalnız uydurmak hiç öyle düşünüldüğü kadar kolay değildir.

◊ Dönemin ihtiyaçlarına göre evrilmiş atasözleri konusunda örnek verebilir misiniz?

Bu konuda fazla iddialı olmamak lazım. Size, kitaba alırken şahsen güncellediğim bir sözü örnek verebilirim: Komşu gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş. Sözün orijinal hali böyle değil. Aslında komşu yerine “ortak gemisi yürümüş” deniyor. Burada bahsedilen ortak da şirket ortağı değil, bildiğiniz kuma. Şimdi yıl olmuş 2025, kumadan bahsetmenin ne mantığı var? Ben de kalem oynattım, sözü güncelledim. İddiası hafif değişti ama özüne sadık kalındı. Anlatılmak istenen kardeş eşlerinin çekememezliğiyse, o maksat sözün merkezinde aynen duruyor.

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◊ Sizce atasözü kullanımı azalıyor mu? Gençlerin atasözleriyle arası nasıl? TikTok ve X’te nelere rastlıyorsunuz?

X’i ,Y’yi bilemem. Ama şunu biliyorum: Atasözlerinin yerini aforizmalar alıyor. Köhne metanın, eski malın yeni zamanda revacı olmuyor. Türkçenin sonuna kadar savunucusu bir yazı emekçisi olduğum halde yaşayan dilin organik akışının önüne geçilemeyeceğini kabul ediyorum. Hayat nasıl akıyorsa dil de öyle biçimleniyor. Şikâyet edip üzülmek faydasız. Öyleyse ne yapabiliriz? İyi örnekler üretip dolaşıma sokmaya çabalayabiliriz. Şahsi gayretim unutulmakta olan dil değerlerini mümkün olduğunca yazı dilinde kullanıp mevcut ve müstakbel okurlara bunları hatırlatmak. Elbette ki bu çabanın her şeyin önüne geçmesine müsaade edemem. Edebi metnin tek pusulası edebiyattır. Ben de roman yazarken yeri geldiğince, anlatıya katkı sağlayacak biçimde atasözlerine yer veriyorum. Elimden gelen bu.