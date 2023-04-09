‘Hayatıma girenler, sonra kiminle beraber olurlarsa olsunlar beni unutamazlar’

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Simge yeni şarkı telaşında. Koşturmasının arasında menajeri Özgür Aras’ın evinde buluşmak üzere sözleşiyoruz. Üzerinde sırtı açık spor bir tulum, yüzünde yok denecek kadar az makyaj var. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen yine çok güzel... Sahnedeki seksi kadın, sohbet ederken yerini sevimli birine bırakıyor. Ve tüm dobralığıyla anlatmaya başlıyor.

◊ Son röportajımızın üzerinden 4 yıl geçmiş. Bu sürede sende neler değişti?

Çok şey. Şimdi daha güçlü ve daha özgüvenli hissediyorum. Yaptığım şeylerden emin olmaya başladım. Bu beni çok rahatlattı. Bundan sonra yapacaklarıma ayna tuttu. Kendimi çok daha iyi hissettiğim, Simge’nin bir üst versiyonunu yaşıyorum.

◊ Bir üst versiyon nasıl oluyor?

Mesela arabanı değiştirirsin, daha iyi bir şey alırsın ya, ben de kendime ürün gibi baktığım ve o ürüne hizmet eden bir sanatçı olduğum için o ürünün daha iyi bir versiyonunu yarattığımı düşünüyorum.

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◊ 5 yıl önce çıkan albümündeki ‘Aşkın Olayım’ şarkısı yeniden patladı. Listelerde zirveye oturdu. Nasıl oldu?

Bu, kaderimde yaşamam gereken bir başarı hikâyesiymiş. Şarkı son dakika albüme girmişti. Onur (Özdemir) eve gelip gitarla bana ‘Aşkın Olayım’ı çaldı, delirdim. “Bu şarkı albüme girecek; isterse albüm geciksin, dünya yansın, umurumda değil” dedim. Israrla şarkıyı koydum. İnsanların iyi şeyleri zamanla fark ettiklerini gördüm. Dijital müzik platformlarında, YouTube’da trendlere girip milyonlarca kişiye ulaştı. Stadyumlarda çalındı. Siyasiler kullandı. Önüne geçilemez bir hal aldı.

Çok mutluyum.

◊ Stadyum demişken sorayım, Galatasaraylı futbolcu Icardi senin şarkını, seni de etiketleyerek paylaştı. Sen o paylaşımı alıntıladın ve olanlar oldu...

Evet, aslında önce takibe aldı, sonra beni etiketleyip paylaşım yaptı. Ben de ardından onu takibe alıp paylaşımına teşekkür ettim. Bu kadar yani yaptığımız şey. Ama bu durum insanları çok heyecanlandırdı sanırım.

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◊ Evet, olay magazin gündemine oturdu. Icardi ertesi gün eşiyle fotoğraf koyunca senin onu takipten çıktığın söylendi, yazdığın şarkı sözleri Icardi’ye bir atıf gibi algılandı...

Kendi şarkılarımı paylaşıyorum, şarkılarımda zaten bir hikâye anlatılıyor, bu Icardi’ye yoruldu. Ama bu konuyla ilgili net olarak bir açıklama yapmak istiyorum.

◊ Tabii...

Kendisiyle hiç tanışmadım, sadece ekrandan biliyorum. Çok başarılı bir futbolcu, evli ve çocukları var. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim şey şu: Bahsedilen kişi zaten evli biri, insanların bunu böyle meşrulaştırıp normal bir şeymiş gibi bana sormaları çok garibime gidiyor. Arkadaşlarım da dahil, yakın çevrem de bunu soruyor, bubana ters geliyor. Normal bir şey değil bu. Ayrıca benim şarkım sadece Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş’a ait değil, herkese ait. Şarkının her yerde çalması bana gurur verir.

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◊ Icardi ile hâlâ takipleşiyor musunuz?

Evet. Takibe aldım çünkü başarılı biri ve müziğime çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

◊ Koyu Beşiktaşlısın. Icardi’den sonra takımını takipten çıkardığın doğru mu?

Ben aylar önce Beşiktaş Kulübü’nü takipten çıkmıştım.

◊ Neden?

Biz hiçbir zaman karşılıklı olarak birbirimizi takip etmedik zaten. Ben de beni takip etmeyenleri sildiğim bir sosyal medya temizliği yapmıştım aylar önce. O zaman çıkardım takipten. Bunun benim Beşiktaş’ı sevmem ya da sevmememle, Icardi’yi takibe alıp almamamla hiçbir ilgisi yok. Zaten ben çocukluğumdan beri hep derim ‘Çarşı kızıyım’ diye. Kimse de benim Beşiktaş aşkımı sorgulamasın mümkünse.

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Bir gün kalktım, baktım Ozan’sız olmuyor

◊Yeni şarkın ‘Harcandıkça’ çıktı. Eski sevgilin Ozan Bayraşa ile çalışmışsınız. Yıllar sonra yollarınızyeniden nasıl kesişti?

Geldiğim noktada kendime, Ozan’ı aramam gerektiğini söyledim. Ve bir gün uyanıp aradım.

◊ Burayı yavaş gidelim. O büyük aşk bitti, 4 yıl geçti. Bir sabah kalkıp arayayım mı dedin?

Evet tam öyle, cesaret geldi. Sinir harbiyle ayrıldığımız için ‘Asla görüşmeyeceğim, ölene kadar konuşmayacağım’ dediğim insanı aradım.

◊ Neden o duygularla bitmişti ilişki?

Bizim her şeyimiz birdi. Müziğimiz, evimiz, tatilimiz, aşkımız, her şeyimiz uçuştaydı. O kadar yüksek yaşanılan şeylerin ayrılıkları da yüksek oluyor. Sonrasında çok büyük bir boşluğa düşme...

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◊ Neyse şu arama anına geri dönelim…

Bir gün kalktım, baktım Ozan’sız olmuyor. İçimden bir ses “Ozan’ı ara” diyor. Pandemi bitimine doğruydu. Dedim insanlar ölüyor, niye küslük olsun. Aradım, “N’aber Ozan” dedim. Hiçbir şey yokmuş gibi konuşmaya başladık. “Biz ne zaman çalışmaya başlayacağız” dedim, “Çalışalım” dedi.

◊ O da seni mi bekliyormuş?

Sanırım (gülüyor). Buluştuk ve çok güzel bir iş arkadaşlığı başladı. Şu an en iyi arkadaşım. Bunun olduğuna hâlâ inanamıyorum.

◊ Şarkıdan buralara geldik. Dönersek, nedir ‘Harcandıkça’nın hikâyesi?

Sözü ve bestesi Onur Özdemir’e ait. Geçen yaz şarkı yapmaya Göcek’e gitmiştik. Orada gitarla önce bestesi çıktı. Sonra sözlerini yazıp gönderdi. Şarkıdaki farkı ve enerjiyi hissettim, ona göre vokallerini yaptım, beni de heyecanlandırdı.

◊ Sen hayatında hiç harcandın mı?

Hem bozuk para gibi harcadım hem de harcandım, herkes gibi.

◊ Bu harcama işhayatında mı oldu özel hayatında mı?

Özel hayat canım, iş hayatında ne yapayım harcananları. Ama nasıl harcadığım bana kalsın.

◊ Seni harcayanlar?

Yıllar önce aldatıldığım bir ilişkim oldu, şu an düşünüyordur ‘Ben bu kızı harcadım’ diye. En yakın kız arkadaşım kaptı elimden hem de.

Psikolojimin çöktüğü zamanlar yaşadım

◊ İlk şarkını çıkarmanın üzerinden 12 sene geçmiş. Sence müzikte nasıl bir yer edindin?

Bu süreç başarı odaklı insanlar için öyle çok kolay ve hızlı gerçekleşmiyormuş, onu anladım. İyi müzik yapan büyüklerim hep “Tek gecede star olmak önemli bir şey değil, onu öyle tutman ve sürekliliğini yaratman gerekir” derdi. Ben ekibimle, kurduğum ilişkilerle ve yoluma çıkan insanlar sayesinde bu yolculuğu çok keyifli, güvenli bir şekilde gerçekleştirdim. Ozan (Bayraşa) ile 4 sene süren ilişkim hem müzikal hem de duygusal anlamda beni çok yukarıya taşıdı. Beraberliğimiz 4 yıl sürdü, 4 yıl da ayrılık... Bu süreçte ikimiz de büyüdük, kendimizi geliştirdik. Sezen Aksu, Sibel Algan gibi isimlerle çalıştım. Özgür Aras son 5 yılımda beni çok tamamladı.

◊ Müziğe yeni başlayanlar, size bakınca her şeyin çok kolay gerçekleştiğini düşünebilir. Sen nasıl anlatırsın?

Dışarıdan görünen renk tozpembe ama içine baktığında göreceğin o şey çok ürkütücü olabilir.

◊ Ne gibi ürkütücü şeyler?

Mesela bana kalıcı sırt ağrıları, bazı sağlık sorunları geldi. Stresten oldu. Çok fazla anksiyetesi olanları da biliyorum. Psikolojik olarak çok gelgitler oluyor. Herkes sıcak yatağında yatıyor, sonra “Aman gidiyorsunuz, şu kadar para kazanıp eve dönüyorsunuz” diyorlar ama öyle kolay değil. Gelsinler, 2 gün benim bedenime girip benim yaptığım işi yapsınlar, 3’üncü gün çığlık atarak evlerine dönmezlerse Simge değilim.

◊ Psikolojik zorluklar dedin. Senin psikolojinin çöktüğü zamanlar oldu mu?

Tabii psikolojimin çöktüğü zamanlar yaşadım. İlk zamanlar radyolar şarkımı çalacak mı, insanlara nasıl duyuracağım dertlerim vardı. Yıllar önce vazgeçmek istediğim zamanlar oldu. Parasız kaldığım günler yaşadım. Ama bunlar olurken hep tırnaklarımla kazıdım, kimsenin üstüne basmadım. Kendi paramla var olmaya çalıştım. Bir kadın olarak hep şunu söylüyorum, birilerinden medet ummak yerine, dimdik ayakta durup ‘ben bu işi yapacağım’ dediğinizde zaten bütün evren arkanızdan geliyor.

Libidomu yükseltirlerse yüksek oluyor

◊ Bir süredir herkes mekânlarda ‘Aşkın Olayım’ diye bağırıyor.

‘Aşkın Olayım’ı söyleyen kadının aşkının olmamasına inanamıyorum!

◊Birine ‘aşkın olayım’ dedin mi?

Şarkı çıktıktan sonra açıkçası, o duyguda demedim.

◊Libidosu yüksek bir kadın mısın?

Libidomu yükseltirlerse yüksek oluyor, yoksa yok.

◊Şu sıralar...

Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı. Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar,, artık çok sıkıldım (gülüyor). Yeter bu yalnızlık. Ben çok zor seviyorum, hayatıma çok zor birini kabul edebiliyorum. Bir insanı tanıma aşaması, kendimi tanıtmam ve ayrı iki dünya olduğumuz için uyum olması da gerekiyor.

◊“Tam bir geyşayım” diye açıklaman olmuş. Doğru mu?

Evet, tam bir geyşayımdır.

◊Âşık olduğun kişiye karşı mı?

Evet, yemek yaparım, evin içinde süslenir püslenir, topuklu terliklerimi giyerim. Parfümler, sürekli tütsüler, mumlar… Temizliğime, titizliğime, evimin ambiyansına da kendi ambiyansıma da çok önem veririm. O yüzden hayatıma girenler, sonra kiminle beraber olurlarsa

olsunlar beni unutamazlar.

◊Sahnede kıyafetlerin ve duruşunla çok seksi bulunuyorsun. Bir dönem kıyafet tartışmaları çok oldu. Sence sahnede giyilen bir kıyafet başka birinin ahlakını bozabilir mi?

Yani bu mümkün değil, birisinin ahlakı bozuksa bozuktur, değilse zaten her şeyi güzel görür. Fikrin neyse zikrin odur derler.

◊Senin kostümlerinin Gülşen’le kıyaslanmasına ne diyorsun?

Kıyaslama olacak çok normal, çünkü magazin dünyası tek bir şarkıcıyı konuşurken çok dikkat çekemiyor. İkili karşılaştırma olunca bir şeyler oluyor. Birileri beğeniyor, birileri beğenmiyor. Buna da o kadar alıştım ki, oyunun parçası gibi gelmeye başladı. Ben çok eğlenceli buluyorum. Gülşen’le anılmak, karşılaştırılmak da beni rahatsız etmiyor, onun da kıyafeti çok güzel, benim kıyafetim de... Zaten hiçbirimiz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Yapılan kıyafetleri ilk defa ne ben giydim ne bir başkası… O yüzden o karşılaştırmalar bana oyun gibi geliyor.