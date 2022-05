Hayatı yaşamaya değer kılan öyle çok şey var ki...

Haberin Devamı

Hayatınızı daha anlamlı kılan, harika hissettiren şeyler neler, hiç düşündünüz mü? Alan Kadıköy’de Bora Akkaş’ın tek kişilik performansıyla sahneye taşınan, Lerzan Pamir’in yönettiği ‘Harika Şeyler Listesi’ni izleyince ben düşündüm. Denize daldığımda suyun içinde duyduğum sesler, bisiklete binerken yüzüme vuran tatlı rüzgâr, hiç gitmediğim bir ülkeye attığım o ilk adım hemen aklıma gelenler oldu.

Haberin Devamı

‘Harika Şeyler Listesi’, 6 yaşında bir çocuğun yazdığı listeyle başlıyor. Çocuk, yaşamaya değer bir sebep bulamayan annesinin hastaneye kaldırıldığını öğreniyor ve ona hediye olarak bir liste hazırlıyor. Dondurma... Su savaşı... Geç saate kadar televizyon seyretmesine izin verilmesi... Akkaş, seyircileri de oyuna dahil ediyor. Sırası gelen, kartonette yazan ‘o harika şey’i okuyor. Tiyatro yazarımız Bahar Çuhadar’ın da eklerimizde yorumladığı oyundan yola çıktık, farklı yaş ve meslekten insanlara ‘hayatlarındaki harika şey’leri sorduk.

‘Fenerbahçe’min kazandığı her maç’

Suat Yetişen (41), EN-ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı





* Geçen aylarda katıldığım maraton çok iyi hissettirmişti. Tempolu sporlar, yürüyüş ve koşu

* Güneş doğmadan uyanmak... İşe erken gitmek, işlerimi erkenden halletmek

* Görmek istediğim yerlere seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek

* Eşim ve çocuklarımla olmak

* Yeni çıkan teknolojik ürünleri takip edip onları satın almak

* Yeni lezzetler tatmak

* New York’a adım attığım her an

* Aksiyon figürü koleksiyonuma yeni bir parça katmak

* Fenerbahçe’min kazandığı her maç

* İçinde patates olan her şey

‘Ailemin, yakın arkadaşlarımın sesi...’

Ayşe Kapusuz (39), ressam





Haberin Devamı

* Kuş sesi

* İnsanlara seslendiğimde ve dönüp bana baktıkları an o ilk gülümsemeleri

* Bir köy teyzesinin güneş gözüne gelmişken bile beni sevecence süzüp gülümseyerek söylediği herhangi bir şey

* Çam reçinesi ve yağlıboya kokusu

* Yağmurda tamamen ıslanmak

* Güneşe çok baktıktan sonra karanlığa geçip gözümü kapattığımda gördüklerim

* Ailemin, yakın arkadaşlarımın sesi

* Bir çocukla konuşurken gülümsemesini izlemek ve onun diyeceği herhangi bir şeyi dinlemek

* Denizde çok keyif alırken kulağıma kaçan suyun, kafamı yastığa koyduğumda basınçla birlikte boşalması... Burnun tamamen tıkalı kaldığı saatler sonrası açıldığı an

‘Çok tanımadığım biriyle saatlerce sohbet etmek’

Murat Mahmutyazıcıoğlu (42), oyun yazarı ve yönetmen

Haberin Devamı





* Pazar sabahları sokakların ıssızlığında, fırından yolu uzatarak eve dönmek

* Çok tanımadığım biriyle, tesadüfen, saatlerce sohbet etmek

* İzel’in ‘Emanet’ albümü

* Kanlıca vapuruna binmek

* Kadıköy’ün çarşamba gecesi kalabalığı

* İyi bir filme takılıp uykumun kaçması

* Kötü bir film izlerken uykuya dalmak

* MUBİ (Dijital film platformu)

* Günlük yazmak

* Arada 2-3 gün evden çıkmamak ve telefonuma bakmamak

‘Erken uyanmak’

Berat Onur Uygun (18), öğrenci





* İlgimi çeken konular hakkında yeni şeyler öğrenmek

* Spor yapmak

* Bilimsel, öğretici kitaplar okumak

* Yeni yerler gezmek

* Âşık olmak

* Kendi paramı kazanmak

* Sevilmek

* Erken uyanmak

* Tiyatro, bale, sinema gibi sosyal aktiviteler

* Yaşamak harika!

Haberin Devamı

‘Köyümde kemençeyle çay toplamak’

Kadir İpek (51), market sahibi





* Hamsi yemek

* Horon oynamak

* Köyümde kemençeyle çay toplamak

* Mahallemdeki küçük çocukları toplayıp marketten istediklerini almalarına izin verirken oluşan o curcunayı seyretmek

* Çalışmaktan zevk almak

* İyi bir aile babası olmak

* Sevgi dolu bir insan olmak, sevgi dolu insanlar tanımak

* Fakir insanlara yardım etmek

* Gerçek Fenerbahçeli olmak

* Eşimi ve çocuklarımı çok ama çok sevmek

‘İnsanları güldürmek’

Ayşe Okudan (32), öğretmen





* Sevdiğim insanlarla çok gülmek, birbirimize gözlerimizin içi gülerek bakmak... Bunu fark edince bir daha gülümsemek

* Sabah güne güzel bir kahveyle başlamak

* Güneşli bir yaz sabahı işe vapurla gitmek, İstanbul’u izlemek, denizin parlak maviliğine, eskimiş binalara bakarak müzik dinlemek

* Beyoğlu’nda amaçsızca gezinmek, her gün geçip gittiğim yerleri bir daha tanımak, bir sergiye rastlamak, belki küçük bir kafe görüp soluklanmak, tanımadığım biriyle ayaküstü sohbet etmek

* Sevdiğim insanın da beni sevdiğini anlayınca içimde hissettiğim tarifsiz, sıcak duygu

* İnsanları güldürmek

* Sıcak bir yaz günü Muğla’da, çam kokularının arasında masmavi bir denize girmek

* Denizden çıkınca buz gibi bir dilim karpuz yemek

* Heyecan verici bir yazı okumak. Sonra buradaki düşünceyi kendi içinde köklendirmek, yanında taşımak...

* Yeni ve güzel bir kütüphane bulmak

Haberin Devamı

‘Kediler...’

Kalben (36), müzisyen





* Daha önce cesaret edemediğim bir hususta cesaret gösterdiğim, harekete geçtiğim an

* Kendi filminin içinde olduğunu hayal ederek müzik dinleyerek yürümek

* Kediler

* Annesinin/babasının ensesinde dolaşırken gülen bir çocuğun uzaktan gelen sesi

* Yaprak sarması ve içliköfte

* Bahar dallarını dolduran sığırcıkların sesleri

* Konserlerde zamanın durduğu ve yeniden başladığı anlar

* Çok uzun ve yorucu işlerin ardından eve dönmek

* Başka bir ülkede aniden, seneler sonra çok özlediğim birinin kokusunu almak

* Plaklar

‘Fotoğraf çektirip anı biriktirmek’

A.Ö. (35), bankacı





* İlk kez gittiğim bir şehrin her bir metrekaresini gezmek

* Türk kahvesi başta olmak üzere kahve içmek

* Gezdiğim yerlerde fotoğraf çektirip anı biriktirmek

* Doğanın, denizin sesini dinlemek

* Dikenlerine rağmen böğürtlen toplamanın ve yemenin verdiği haz

* Bir tiyatro oyunu izlerken içinde bulunduğum stresli durumlardan uzaklaşıp başka dünyalara dalmak

* Yeni lezzet durakları keşfetmek

‘Kendime bakım yapmak’

Yıldız Gök (38), temizlik görevlisi





* Çocuklarımla gezmek

* Kendime bakım yapmak

* Yağmurda yürümek

* Kardeşlerimle sohbet etmek

* Annem ve babamla vakit geçirmek

* Arkadaşlarımla dışarı çıkmak

* Çay içmek

* Çikolata yemek

* Müzik dinlemek

* Araba sürmek