Hayat sınavlarla dolu...

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Gençlerin içindeki kıpırtıyı az çok tahmin edebiliyorum, ne de olsa bu hafta sonu üniversite sınavına girecekler. Ben de benzer bir heyecanı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarına girerek yaşıyorum. Bizim sınavlar çevrimiçi olarak, iki bölüm halinde yapılıyor. Geçen hafta ilk sınavlarımı verdim, diğer dördüne de bu hafta sonu gireceğim. İlk tur güzel geçti, ikincisinde de elimden geleni yapacağım…

Bir de hayat sınavımız var, tabii o biraz daha çetrefilli. İnsanların bize söyledikleri bazen en büyük testimiz oluyor. Mesela dünya bir sınav merkeziymiş, benim de sınavım körlükmüş değerlendirmesini yapan bazı ‘bilge’ kişilerle karşılaşabiliyorum. “O halde adalet nerede” diyorum onlara. Aynı vatandaşlık haklarına sahibim. Herkesin maruz kaldığı problemlerle uğraşıyorum, ayrıca görmediğim için başka sorunlar da yaşıyorum. Günlük hayattaki bir sürü hakkım elimden alınabiliyor, geri kazanayım diye enerji ve zaman harcıyorum.

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İki dönem önce AUZEF beni bir anda engelli öğrenci olmaktan çıkarıp normal öğrenci yapmıştı. ‘Acaba görmeye başladım da benim mi haberim yok’ demiştim. Okulum da bir dönem uzamıştı. Yasal olarak bir girişimde bulunmadım, uğraşacak zamanım olmadı. Bu dönem depremler nedeniyle okullar büyük oranda çevrimiçi sisteme döndü. AUZEF de bu uygulamaya geçince kimseden yardım almadan sınavlara girdim. Sadece bilgisayarımda bir sorun olursa diye kızım yakınlarımda oluyor. Ekran okuyucu olarak kullandığımız yazılımlarda bazen ufak tefek teklemeler olabiliyor. Kulaklığımdan soruları dinleyip cevapları işaretleyebiliyorum.

sınav bitince kızım bana “Böyle sınav merkezleri var baba. Sınıflarda bilgisayarlar oluyor, kameralardan seni görüyor. Oturup çevrimiçi soruları cevaplıyorsun” dedi. Bunu duymamıştım. Sınav çevrimiçi değilse biri beni sınava gireceğim yere götürüyor. İki kişi de sınav sırasında bana yardımcı oluyor. Biri soruları okuyor, diğeri cevapları işaretliyor. Yani üç kişiyi yarım gün meşgul ediyorum. Madem böyle sınav merkezleri var, neden bunu kullanmıyoruz? Biz sizleri böyle meşgul etmekten mutlu değiliz. Kendi bağımsızlığımıza sahip olmak istiyoruz. Erişilebilir çevrimiçi sınav sistemini hayata geçirdiği için AUZEF’e teşekkür ediyorum. Bir dönemim gitti ama bu sınav sistemini bir özür kabul ediyorum!