Havalı olmanın kodları çözüldü

İnsanlar ‘cool’ olmak isteyebiliyor ve bu durum kime hayranlık duyduklarını, nasıl konuştuklarını, nereden alışveriş yaptıklarını ve eğlenmek için neleri seçtiklerini de şekillendiriyor. Mesela sosyal medya kullanıcıları mega ünlüleri ve popüler mikro influencer’ları takip ediyor. Gençler cringe, manifestlemek gibi kendi kuşağının jargonuna uyan kelimeleri kullanıyor. Y Kuşağı ikinci el ve plak dükkânlarını geziyor. Teknoloji CEO’larıysa kendini ‘uzaya fırlatıyor’.

Peki, cool (havalı) olmak ne anlama geliyor? Cool olmakla iyi insan olmak aynı şey mi? Havalı insanların özellikleri kültürlere göre farklılık gösteriyor mu? Hangi değerler ve kişilik özellikleri cool insanlarla ilişkilendiriliyor?

Bu soruların yanıtlarını bulmak için ABD ve Şili’deki üç üniversiteden araştırmacıların oluşturduğu bir ekip dört yıl süren bir araştırma gerçekleştirdi. Avustralya, Şili, Çin, Almanya, Hindistan, Meksika, Nijerya, İspanya, Güney Amerika, Güney Kore, ABD ve Türkiye’den 6 bin kişinin katıldığı araştırma dört yıl sürdü. Amerikan Psikoloji Derneği’nin Deneysel Psikoloji Dergisi’nde (Journal of Experimental Psychology) yayımlanan hakemli çalışmada cool kelimesinin algısının ülkeler genelinde istikrarlı olduğu, bunun kelimenin evrenselliğini ortaya koyduğu belirtildi. Deneklere göre cool insanlar dışadönük, güçlü, haz peşinde koşan, maceraya açık, açık görüşlü ve bağımsız olarak algılanıyor. Bunların çoğu doğuştan gelen kişisel özellikler...

Araştırma sırasında denekler iyi insanlar içinse geleneksel, güvenli, uyumlu, sıcakkanlı, vicdanlı ve sakin gibi sıfatlar kullanmış. Yani cool olmak ve iyi insan olmak arasında farklar var. Havalı insanların ‘ahlaki’ açıdan iyi kabul edilmeyen başka özelliklere sahip olması gibi... ‘Dexter’ dizisinden Dexter Morgan ya da ‘Kuzuların Sessizliği’ filmindeki Hannibal Lecter karakterinde olduğu gibi...

Araştırma ekibi şuna da dikkat çekiyor: Cool olmak zaman içinde karşıkültür köklerinden uzaklaşıp daha anaakım ve ticarileşmeye açık bir kavrama döndü ve büyük markalar tarafından bir metaya dönüştürüldü.

Onlara göre ‘cool’...

‘İddiasız bir iddia’

Aslı Demirer, müzisyen

Sakin hatta soğuk görünen tavrıyla gösterişli ve ilgi çekici olmayı başaran kişi ‘cool’dur bana göre. Yani iddiasız bir iddia diyebilirim. Bunun zorlama bir şekli de vardır ki o tavır oldukça ‘uncool’ bir haldir ve oldukça iticidir.

‘Eforsuzluk demek’

Mina Derman, oyuncu

Cool’luk eforsuzluk demek benim için. Eforsuz bir şekilde güzel, eforsuz bir şekilde giydiğinin sana yakışması, eforsuz aura ve nezaket. ‘Cool insan’ın da başlıca bir özelliği vardır zaten; cool olduğunun farkında olmaması.

‘Kendini yansıtabilmek’

Taner Turna, kültürel girişimci

Benim için cool’luğun tanımı kendin olabilmek, kendini istediğin şekilde, tercihlerinin bütünü olarak yansıtabilmek. Kendini ifade edecek biçimleri bulabilen, üretmekten kaçınmayan kişilerin cool olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan birine atfedilen bir sıfat değil de içeriden biriciklikle çıkan ve kabul alan şey...

‘Zahmetsizce...’

Sena Keşkül,

sosyal medya içerik üreticisi

Efor sarf ettiği şeyi iyi seçen, kendini kanıtlama konusunda takıntısı bulunmayan, olduğu kişiyle barışık ve memnun kişidir. Farklı olmak için bir zahmete girmesi gerekmez çünkü otantik olmaktan korkusu yoktur. Zahmetsizce toplumun kalanından farklı olmak cool’luğun tanımı olabilir.

‘Özgün duruş’

İsmail Polat, iletişim ajansı

(OBERON) başkanı

Sadece günümüzde değil, her daim cool olmanın tanımı, cool olmaya kendini zorlamamakla başlıyor. Ya cool’sundur ya değilsindir. Tıpkı karizma gibi... Kendindekilerin farkında olup özgüvenle onu hayata aşıladığında özgün duruşunla bunu yaratır ve her defasında güçlendirirsin.

‘Asilik ve sadelik’

Reha Hendem, müzisyen

Cool’luk denen şey bana göre bazı koşullarda ve şartlar dahilinde ihtiyacı varmış gibi ya da mecburmuş gibi hissetmemek; öyle görünmemek. Biraz asilik içeren sadelik diyebiliriz. Düşünce ve tavırların da tutarlı olması. Kişinin duygu durumunu, düşünce ve tepkilerini kontrol altında tutabilme becerisiyle de ilgili.

‘Kendini bilmek’

Yılmaz Bayraktar, oyuncu

Cool’un anlamı bence kendini bilmek demek. Özgüvenli olmak. Kendine ve diğer insanlara, hayvanlara ve doğaya sahip çıkan, sevgi ve saygı dolu, çevresine iyilik aşılayan, güzel enerji dağıtan herkes cool’dur.

‘Stilin etkisi’

Neslişah Aygören,

Hürriyet Ekler moda yazarı

Bence cool’luk; samimi olabilmekte, içten bağlar kurabilmekte. Göz teması kuran, dinleyen, önemseyen... Bunlar artık o kadar az ki; sanırım cool olmak gözümde biraz da ‘nadiren bulunmak’ anlamına geliyor. Stilin bir etkisi de var. Kendini yansıtan biri her zaman dikkat çeker.