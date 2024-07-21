Havalara zÄ±plamak iÃ§in neden Ã§ok

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Ã‡ok Ã§ocuklara Ã¶zgÃ¼ bir ÅŸeydir zÄ±plamak, yetiÅŸkinler durup dururken zÄ±plamaz. Ama bu yazÄ±yÄ± okuyunca birÃ§ok yetiÅŸkinin fikri deÄŸiÅŸecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zÄ±plamak bir spor olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hem fiziksel hem de psikolojik saÄŸlÄ±k iÃ§in Ã§ok faydalÄ±. Ãœstelik bazÄ± spor dallarÄ±ndan Ã§ok daha eÄŸlenceli. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zda kolayca uygulayabileceÄŸimiz basit zÄ±plama egzersizleri, kas ve eklem aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± azaltÄ±yor, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k

sistemini gÃ¼Ã§lendiriyor ve hÄ±zlÄ± kalori yakÄ±mÄ±na sebep oluyor. Ancak doktorlar kalp ya da gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar, gebeler ve epilepsi hastalarÄ± iÃ§in bu aktiviteyi Ã¶nermiyor. Endokrinoloji ve metabolizma hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± DoÃ§. Dr. SavaÅŸ KarataÅŸ, iÃ§ hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Prof. Dr. Deniz GÃ¶kalp ve fonksiyonel tÄ±p uzmanÄ± Dr. Aynur Ketene zÄ±plamanÄ±n faydalarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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PSÄ°KOLOJÄ°YÄ° NASIL ETKÄ°LER?

â—Š ZÄ±plama antrenmanÄ± vÃ¼cutta endorfin hormonunun salgÄ±lanmasÄ±nÄ± arttÄ±rarak sinir sisteminin strese karÅŸÄ± daha dayanÄ±klÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. (Prof. Dr. Deniz GÃ¶kalp)

â—Š ZÄ±plamak, oksitosin dÃ¼zeyini arttÄ±rÄ±r. Bu artÄ±ÅŸ yalnÄ±zca fiziksel deÄŸil, aynÄ± zamanda zihinsel ve duygudurum olarak bedensel gerginliÄŸin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da destekler. Oksitoksin stresle ilgili durumlarda dÃ¼zelme saÄŸlar. Ek olarak kalp damar Ã¼zerine de olumlu etkileri olur. (DoÃ§. Dr. SavaÅŸ KarataÅŸ)

â—Š ZÄ±plama egzersizleri, endojen endorfinler dediÄŸimiz iyi hissettiren hormon salÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r veÂ stres, depresyon ve anksiyeteyi azaltÄ±r. Bu egzersiz mutluluk hormonu denen serotonin salÄ±mÄ±nÄ± da Ã§oÄŸaltÄ±r. (Dr. Aynur Ketene)

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VÃœCUDA FAYDALARI NEDÄ°R?

â—Š Ritmik bir ÅŸekilde zÄ±plama antrenmanÄ± yapÄ±lmasÄ±, vÃ¼cutta bulunan bÃ¼yÃ¼k kas gruplarÄ±nÄ±n bir arada Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlar ve bu da kas aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n giderilmesine yardÄ±mcÄ± olur. ZÄ±plama egzersizleri hÃ¼creleri gÃ¼Ã§lendirerek baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin daha kuvvetli olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. (Prof. Dr. Deniz GÃ¶kalp)

â—Š Ã–zellikle menopoz sonrasÄ± kadÄ±nlarda pelvik tabanÄ± gÃ¼Ã§lendirir, idrar kaÃ§Ä±rma ve kemik erimesine olumlu etkisi olur.

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â—Š Geri tepme eyleminin yarattÄ±ÄŸÄ± hÄ±zlanma ve yavaÅŸlama toplardamarlarda dolaÅŸÄ±mÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Toksinlerin, bakterilerin ve atÄ±k Ã¼rÃ¼nlerin vÃ¼cuttan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n aksine pompa birimi bulunmayan lenfatik dolaÅŸÄ±m teÅŸvik edilir ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminde iyileÅŸme saÄŸlanÄ±r. (DoÃ§. Dr. SavaÅŸ KarataÅŸ)

â—Š Trampolinde zÄ±plamak sert zeminde yapÄ±lan egzersizlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda eklem Ã¼zerindeki darbeleri en aza indirdiÄŸinden, eklem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korur.Â

â—Š Lenfatik dolaÅŸÄ±mÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±p vÃ¼cuttan aÄŸÄ±r metal, toksin atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hÃ¼crelerinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± lenfatik sistemle taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan lenfatik drenajÄ±n artmasÄ± vÃ¼cudu enfeksiyonlara karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lendirir.Â (Dr. Aynur Ketene)

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DENGE VE DÄ°KKAT BECERÄ°LERÄ°NÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°R MÄ°?

â—Š Beyindeki denge merkezi bÃ¶lgesini uyaran zÄ±plama, Ã§ocuklarÄ±n denge ve dikkat becerilerinin geliÅŸmesinde, odaklanma sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesinde yardÄ±mcÄ± olur. (Prof. Dr. Deniz GÃ¶kalp)

â—Š VÃ¼cut duruÅŸunun dengelenmesinde Ã¶nemi olan ikincil kaslarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± uyarÄ±r. VÃ¼cut duruÅŸunun eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼, dengesi ve Ã¶zduyumu geliÅŸir.Â (DoÃ§. Dr. SavaÅŸ KarataÅŸ)

â—Š ZÄ±plamak beyinde beyincik tarafÄ±ndan yÃ¶netilen bir hareket olduÄŸundan denge ve koordinasyon Ã¼zerine etkilidir. (Dr. Aynur Ketene)

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KÄ°LO VERDÄ°RÄ°R MÄ°?

â—Š GÃ¼nde 20 dakika zÄ±plamak, en az koÅŸmak kadar kalori yaktÄ±rÄ±r.Â (DoÃ§. Dr. SavaÅŸ KarataÅŸ)

â—Š ZÄ±plama egzersizleri fiziksel aktiviteyi arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan metabolizmanÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± destekleyerek vÃ¼cudun kalori ve yaÄŸ yakmasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r.Â(Prof. Dr. Deniz GÃ¶kalp)

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â—Š 12 dakikalÄ±k zÄ±plamanÄ±n 12 dakikalÄ±k koÅŸudan daha Ã§ok kalori yaktÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlenmiÅŸtir. ZÄ±plama, aynÄ± zamanda farklÄ± kas gruplarÄ±nÄ± aynÄ± anda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r.Â (Dr. Aynur Ketene)