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Hasan Koçak: Kendi kültürümle tanınmak istedim, insanlar tulumu duysun dedim

#O Ses Türkiye#Hasan Koçak#Oğuzhan Koç
Hasan Koçak: Kendi kültürümle tanınmak istedim, insanlar tulumu duysun dedim

‘O Ses Türkiye’nin bu yılki şampiyonu Hasan Koçak oldu. Koçak “Arkadaş çevremde babasından çekinip eve gitar sokamayan insanlar var. Benim imam babam, ben yarışmada rock söylerken elleriyle rock işareti yapıp bana destek verebiliyordu. Gençlerin önünü açalım” diyor. Koçak’ın takımında yarıştığı jüri üyesi Oğuzhan Koç’sa bu unvanın Koçak için “harika bir kariyerin başlangıcı” olmasını diliyor.

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O Ses Türkiye’nin 2021 sezonunun şampiyonu, 23 yaşındaki Hasan Koçak oldu. Artvinli şarkıcı “Babamın dedeleri âşık’tır. Müzik genlerimizde var” diyor. Sekizinci sınıfta bağlama çalmaya başlayan, sonrasında kaval, ney ve tulum çalmayı öğrenen Koçak, yarışmaya 2019 yılında başvurmuş ancak araya pandemi girmiş. Şampiyon olmayı beklemediğini söyleyen Koçak bundan sonrası için hayallerini de anlattı: “Yarışmada söylediğim bir parçanın cover’ını yayımlama planımız var. Kabul ederse Oğuzhan Koç’la
düet yapmak istiyorum. Bir de 81 ili dolaşıp konser vermek...”

Yarışmada birinci olmayı bekliyor muydunuz?

Beklemiyordum. Çünkü bizim bu coğrafyada, yani Artvin, Erzurum civarında hayallerimiz çoğu yere göre biraz kısıtlı kalıyor.

Neden?

Muhabbetlerimizde Batı’ya gitmek’ lafı vardır. Batı’ya gitsek daha iyi işler yapabileceğimize inanırız. Burada kaldığımızda başarı elde etmek için daha fazla çabalamamız gerekiyor. O yüzden böyle yarışmalara katılarak ‘bir şey’ olabileceğimizi düşünüyoruz.  Bu da
‘O Ses Türkiye’ sayesinde bana nasip oldu.

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Şimdi nasıl durum, Batı’yı keşfetmiş gibi mi hissediyorsunuz kendinizi?

Batı’yı keşfedebilecekmişim gibi hissetmeye başladım. Bizim coğrafyada, bilirsiniz, Kâzım Koyuncu vardır. Onun gibi sesi çok güzel olan ama keşfedilemeyen insanlar var. İstanbul’a gelip buradaki müzisyenlerle oturduğumda onlardan hiçbir eksiğimiz olmadığını fark ediyorum. Tek eksiğimiz oralarda olamamak ya da keşfedilememek.

Kâzım Koyuncu sizin için ne ifade ediyor?

Bizim bu taraflarda rock müziğe rağbet yok. Tulumumuz olur, belki davul zurnamız... Müzik çok çeşitli değildir. Ama Kâzım Koyuncu rock müziği Karadeniz’e kabul ettiren, sevdiren biri. Bu engebeli coğrafyadan çıkmış, bütün Türkiye’de tanınmış bir idol benim için.

Yarışmanın final anı oldukça heyecanlıydı. Birinci olduğunuzu duyduğunuzda nasıl hissettiniz?

Artvin’de köyde kalıyorum. Finalde de bahsetmiştim, babam imam. Onun ve çevremin desteğiyle oraya kadar gelmek harika bir duyguydu. İlk ikiye kaldığımda sadece Acun Abi’ye (Ilıcalı) odaklanmıştım. Ağzından ‘D’ (Devrim Seyrek) harfi mi çıkacaktı, yoksa ‘H’ harfi mi? Şampiyon olduğumu duyduktan sonra ağlamak istedim, dudaklarım titredi. Hayallerimin ötesinde bir şeydi. Babama baktım, ben ağlasam o daha beter olacak... Hem Oğuzhan Abi’yi (Koç) yarışmadaki ilk senesinde birinci yapabildim, hem de Artvin’i ve Karadeniz’i yansıtabildim.

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Hasan Koçak: Kendi kültürümle tanınmak istedim, insanlar tulumu duysun dedim

‘GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇIN’

Finalde babanızın imam olduğunu belirtme ihtiyacını neden hissettiniz?

Ben Erzurum’da, barlarda çalıyorum. “Baban imam, senin ne işin var barda’ diyorlar. Benim arkadaş çevremde bile babasından çekinip eve gitar sokamayan insanlar var. Benim imam babam, ben yarışmada rock parça söylerken elleriyle rock işareti yapıp bana destek verebiliyordu. Gençlerin önünü açabilelim, vermek istediğim mesaj buydu.

Yarışmadan önce neler yapıyordunuz? ‘O Ses Türkiye’ye katılmaya nasıl karar verdiniz?

İmam hatipte okurken kendi müzik grubumuzu kurduk, tasavvuf müziğiyle başladık. Artvin’den Erzurum’a geldik. Burada çalabileceğimiz tek bir bar vardı. İki-üç gün de olsa çalışıp cüzi bir miktar alarak geçinmeye çalışıyorduk. Sonra müzik öğretmenliği okumaya başladım ama konserler vermek, başka şehirler görmek, ‘O Ses Türkiye’ye katılmak istiyordum. Hedefim, arkadaşlarımla yaptığımız işin duyulmasıydı. Yarışmaya 2019’da başvurdum, araya pandemi girdi. 2021’de aradılar, Erzurum’a geldiler ve yarışma serüvenim başladı.

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‘MÜZİK KONUSUNDA HEP AÇTIM’

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

1 saat yol giderek okumaya çalışıyorduk. Müzik yapabilelim diye köyden ilçeye inmek de ayrı bir serüvendi. Köy hayatıydı benimki, hâlâ ahırımız, hayvanımız var.

Müzik hayatınıza nasıl girdi? Tulum çalmayı kimden öğrendiniz?

Müziğe, babamın camisinde ilahi okuyarak başladım. Babamın dedeleri âşıktır. Müzik genlerimizde var, diyebilirim. Sekizinci sınıfta bağlamayla başladım, sonrasında kaval, ney, tulum... Müzik konusunda hep açtım.

Tulum çalmayı bilmeseydiniz yine de yarışmada birinci olur muydunuz sizce?

Zorlanırdım... Yarışmaya alternatif rock söyleyerek başladım ama sonuçta burası kendimizi gösterebileceğimiz bir mecra. Farklı bir şey yapmalıyım ki insanlar beni bir şekilde tanısın dedim. Kendi kültürümle tanınmak istedim, insanlar tulumu duysun dedim. Karadeniz desteğiyle şampiyonluk geldi. Kendi emeğimle geldim ama şampiyonluk kesinlikle Karadeniz’indi.

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Bundan sonraki hedefleriniz neler?

Yarışmada söylediğim bir parçanın cover’ını kaydedip yayımlama planımız var. Kabul ederse Oğuzhan Koç’la
düet yapmak istiyorum. Bir de 81 ili dolaşıp konser vermek.

Hasan Koçak: Kendi kültürümle tanınmak istedim, insanlar tulumu duysun dedim

OĞUZHAN KOÇ: ‘YARIŞMANIN HAKKINI VERDİ’

‘O Ses Türkiye’de ilk sezonumdu ve tüm yarışmacılarımın heyecanını en az onlar kadar hissettim. Tüm sezon harika seslerden harika şarkılar dinledik. Seyircimiz takdirini Hasan’dan yana kullandı. Jüri olarak bu işin tabii ki önemli bir parçasıyız ama Hasan hem yeteneğiyle, hem zekâsıyla, hem karakteriyle yarışmanın hakkını sonuna kadar verdi. O yüzden şampiyonluktaki en büyük pay başta onundur. Umarım bu unvan onun için harika bir kariyerin başlangıcı olur.

 

 

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#O Ses Türkiye#Hasan Koçak#Oğuzhan Koç

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