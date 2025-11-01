Hareketlilik ama ne uğruna?

Haberin Devamı

Kişi başı günde ortalama 30 kilometre yol kat ediyoruz

Weizmann Bilim Enstitüsü (WIS) tarafından yapılan uluslararası araştırma, insanların toplam hareketliliğinin, tüm vahşi kara memelileri, kuşlar ve böceklerin toplam hareketliliğinden yaklaşık 40 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre, insan hareketinin büyük kısmı araba veya motosikletle gerçekleşiyor, bunu hava yolculuğu, yürüyüş ve bisiklet takip ediyor. Kişi başına günde ortalama 30 kilometre yol kat ediliyor. Veriler Sanayi Devrimi’nden bu yana insan hareketliliğinin yüzde 4.000 artarken deniz hayvanlarının hareketliliğinin yaklaşık yüzde 60 düştüğünü de ortaya koyuyor.

Resiflerden akvaryuma yolculuk

Conservation Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre her yıl yaklaşık 55 milyon deniz hayvanı 2,15 milyar dolar değerindeki akvaryum balığı ticaretinin parçası olarak satılıyor. Bu 734 deniz balığı türünün yaklaşık yüzde 90’ı doğal ortamından, genellikle tropikal resiflerden elde ediliyor. Yüzde 7’sinin hem çiftlikte yetiştirildiği hem doğal ortamından yakalandığı, yalnızca yüzde 3’ünün su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edildiği belirtiliyor. Bu balıkların arasında, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehdit altında veya sayıları azalan türler olarak listelenen Banggai kardinal balığı, clarion melekbalığı ve papazbalığı dahil 45 tür var.

Zehirli yılanlara karşı yeni panzehir

Yılan ısırıkları her yıl binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Sahra Altı Afrika’da her yıl 300 binden fazla yılan ısırığı meydana geliyor. Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bir lama ve bir alpakadan elde edilen antikorlar kullanılarak geliştirilen panzehir, dünyanın en zehirli yılanlarından bazılarının zehrini etkisiz hale getirebildi. Yılan zehri farelere uygulandığında 18 hedef yılan türünden 17’sinin zehrini başarıyla etkisiz hale getirdi.