‘Halkın sevgisini parayla ölçecek olsak, Türkiye’nin en zengin insanlarındanım’

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde doğdu. Şehrin gettosunun çokkültürlü ortamının şekillendirdiği müziğini yanına alıp, isimlerini bir çırpıda saydığı 7 kardeşini ve ailesini bırakıp 90’ların ortasında Türkiye’ye geldi. Jöleli dik saçları, kalın çerçeveli gözlükleri ve başka kimselerinkine benzemeyen müziğiyle zorlu yolları teker teker aşıp Türk halkının kalbini fethetmeyi başardı. ‘Çukulata Kız’, ‘Şinanay’ gibi hit şarkılarıyla tanıdığımız Ragga Oktay (Oktay Yurtalan) 10 yıl önce yaptığı ‘Yeniden’le yeniden gündemde.

◊ ‘Yeniden’ şarkısı ‘Eşref Rüya’da kullanılmasının ardından patladı. Bugüne gelene kadar neler yaşandı,

anlatabilir misiniz?

2015’te ‘Yeniden’i büyük umutlarla çıkardım. Doğru zamanda, doğru şarkı olduğuna inanıyordum. Mesela ‘Çukulata Kız’a da zamanında “Piyasa pop, fantezi dolu, bu tutmaz” dedikleri halde çok inanmıştım. Aslında ben tarzıma hep inandım. Bu tarzların öncüsü olduğuma... Gençlere bir şeyler öğretebileceğime... ‘Yeniden’i de gençler bilgisayar oyunları oynarken yavaş yavaş keşfetti. Dört yıl önce de güzel bir popülerlik kazanmıştı.

◊ Evet, gençlerin “Yenidena” dedikleri videoları görmüştüm.

Şarkıyı söylerken kendi üslubumu kattığım için “Yeniden ah” dediğim yerlerde gençler, çocuklar “Yenidena” diye espriler yapıyorlardı. En son ‘Eşref Rüya’da Görkem Sevindik’in dansıyla çok güzel bir sahnede şarkıyı kullandılar. Yani şarkı yıllardır sürekli kaynıyordu ve diziyle birlikte patladı. Dizi bitti, televizyonu kapattık ve telefon bombardımanına tutulduk.

◊ Siz zaten 90’lardan bu yana Türk halkının çok sevdiği bir müzisyensiniz. Sırrınız nedir?

Lütfen söylediklerimi kibir ya da ego olarak algılamayın. Türkiye’ye ilk geldiğimde müziğim için “Kimse anlamaz, etmez” dediler. Ama ben insanların arasından geldiğim için onlara olumlu enerji vermek istedim. Tabii doğup büyüdüğüm yerde değişik kültürlerden beslendim. Siyahi müziği o kadar benimsedim ki yorumunu da yapabildim. Rap, reggae, reggaeton... Bunları özümle, Türk müziğiyle harmanladım. Benimki sokakta başlayıp televizyonlara kadar uzanan bir serüven... Albüm yaptım, reklamlarda oynadım. Günü geldi sokakta gezemedim...

◊ İşte tam da bu yüzden bir Ragga Oktay şarkısının patlaması aslında bizi çok da şaşırtmadı.

Çocuklar diyorlar ki “Oktay Abi patladın”. Bu benim için çok hoş. Şarkımın güncelliğini koruması... Ama bir yandan da üzüntülü. Niye? Çünkü şarkıyı 10 sene önce tutturamadığıma üzülüyorum.

10 sene önce Ragga Oktay bu şarkıyı nasıl yapmış, ona neler katmış? Bugün şarkıyı dinleyenlerin ‘Yeniden’e o gözle de bakmaları lazım. Ben kariyerim boyunca bunun için savaşmış biriyim. Gençlerin tarzımı farklı bulmaları ve beni taklit etmeleri hoşuma gidiyor. Biri bana güldüğünde eve gidip ‘Vay, o bana güldüyse, beni mutlu ettiyse ben de onu mutlu edecek bir şey yapmalıyım’ diye düşünüyorum.

‘Onurlandıran olmadı’

◊ Geçmişte zorlandığınız dönemler oldu mu?

Geriye dönüp baktığımda kendine güvenen ama bir o kadar da şan-şöhreti hiç umursamayan bir Oktay görüyorum. Kendi doğrultusunda gitti, hiç kimsenin adamı, şusu busu olmadı. Kendi yeteneğiyle bir yerlere geldi, halka ulaşabildi. Bazen de unutuldu, bazen de özletti kendini “Nerede bu adam ya” diye... Şan-şöhret insanları kandıran bir şey. Bence asıl kalan sanatımız.

◊ Bugüne kadar özel hayatınızla hiç gündeme gelmediniz. Bilinçli bir tercih miydi?

Maddi, manevi çok zorlu dönemler geçirdim, babamı kaybettim, ailemden uzak yaşadığım oldu. Kötü zamanlarımı hiç paylaşmadım, insanları bununla meşgul etmeye hakkım olmadığını düşündüm. Ama evimi, ailemi, arabamı, paramı da göstermedim. Ben de kimsenin özel hayatını merak etmiyorum. Ben yaşadığım her günü kâr olarak görüyorum. Sabahları “İnşallah bugün de üzüntülü bir haber gelmeden geçer” diyorum. Böyle bir hayatım var.

◊ Yurtdışından gelip Türkiye’yi rap gibi, reggaeton gibi türlerle tanıştıran isimlerden birisiniz...

Önce Cartel geldi, sonra Ragga Oktay. Cartel rap’i getirdi, ben de

reggae, reggaeton, dancehall gibi türleri. Türk motifleriyle harmanlayıp bambaşka bir tarz yaptık. Sonradan bizim yönümüzde yürüyenler oldu. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü bizi onurlandıran olmadı. Halbuki en başta, en zor dönemde bunları yapan kişileriz.

◊ Günümüz rap’çilerine yönelik eleştirileri nasıl buluyorsunuz?

Bu yanlış. Bunları kimler eleştiriyor? Yıllardır popstar olarak tanıdığımız isimler. Herkes “90’lar çok kaliteliydi” diyor. Bence hepsi değildi. Bugün, dünyada akım olan müziklerin aynısını yapıp içine güzel sloganlar bulanlar başarılı oluyor ve hakları da. Çünkü zamanında fantezi müzik yapanlar da

bunu yaptı. Popçular da... Eleştirileri örneğin Barış Manço gibi bir isim söylerse dikkate alırım. Ama Barış Manço da söylemez, çünkü kendiyle barışık bir insandı. Kalitesiz müzik her zaman vardı, kalitelisi olduğu gibi.

◊ Listelerle de ilgili eleştiriler var. Siz de zamanında bunun zararını gördünüz değil mi?

Ragga Oktay’ı kimse listeye koymuyordu. Ta ki albüm 1 milyon satana kadar. Sonra da 20’nci sıraya koymayı lütfettiler. Niye? İnsanlar bu türün Türkiye’de başarı yakalayabileceğine inanmıyordu.

◊ Halkın sevgisini görmenin en güzel yolu konserler mi?

Halkın sevgisini görmenin en iyi yolu halktan biri olmak. Bugün ülkede ne megastarlar var, halkın içine bile girmemiş. Ama ben diyorum ki “Halkın içinden geldim”. Şöhretimin bunu bastırmasına izin vermiyorum. Halktan gördüğüm sevgiyi, saygıyı parayla ölçecek olsak zaten Türkiye’nin belki en zenginlerinden biri çıkarım.

Sürpriz düet geliyor

◊ Önümüzdeki dönem için planlar nedir?

Şimdi isim veremem ama sürpriz, yeni bir düet yaptım. Onu çıkaracağım. Bir de 2-3 şarkı var hazırda. Konserlere başladım tekrar. Yıllardır firmalara reklam projeleri ve müzikleri yapıyorum. Müzikal kimlik giydiriyorum onlara. O işlerim de devam ediyor.