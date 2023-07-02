Hadi bilet alalım... Da nasıl?

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Artık bayramlarda tatile gidiliyor genellikle. Çoğu insanın yakınları başka şehirlerde. Hem bayram ziyareti hem tatil. Bir taşla iki kuş. Yurtça bir göç başlıyor...

Biz İstanbul Diyalog Müzesi’nde çalışmaya devam ettik bayramda. Ailemin tümü burada olduğundan seyahate de çıkma ihtiyacım olmuyor. Bayramın ilk günü izinliydim. Önce bayram ziyaretlerimizi yaptık ailece. Zaten herkes 100 metre ötede ve aynı binada oturuyor. Tüm ziyaret 2 saat içinde bitiyor. Günün geri kalanını evde dinlenerek geçirirken bilgisayarda görmeyenlerin de oynayabildiği oyunlardan birine girdim. Derken konuşmaya başladık oyundaki arkadaşlarla. “tatil planı yapsanız nerelere giderdiniz” diye. Herkes gönlünden geçen yeri söyledi. Sonra ‘Gerçekten gitsek yolculuk planını nasıl yapacağız’ diye başladık araştırmaya. Önce otobüs firmalarını denedik internet üzerinden. Hiçbir uygulamadan kendi kendimize bilet alamadık. Mutlaka bir yerde bir gören insan çağırmamız gerekiyor. Sonra trene başvurduk. Yine alamadık. Ama umutluyuz… “Uçakla gidelim” diye karar verdik. 3 büyük şirketin uygulamasını indirdik telefonlara. Bir yandan da internet üzerinden konuşuyoruz. Yani elimizde telefon önümüzde bilgisayar. Kaç teknolojik aletle uğraşıyoruz hunharca bilet almaya… Bana THY’nin uygulaması, birine Pegasus, üçüncüye de AnadoluJet düştü. Saatlerce uğraştık ama bir bileti alamadık. Uygulamaları yapanlar her şeyi düşünmüşler; yani size ne satabileceklerse hepsini koymuşlar uygulamaya. Ama gelin görün ki hiç birini görmeden satın alamıyorsunuz. Diyeceksiniz ki “40 yılda bir bilet alacaksın, onu da birinden rica ediver”. Zaten öyle yapıyoruz. Yardım istediğimizde kimse geri çevirmiyor. Fakat ben kimseye ihtiyaç duymazken beni neden ihtiyaç sahibi yapıyorlar, bunun cevabını bulamıyorum. Üstelik bu saydığım firmaların hepsinin bünyesinde engelli, hatta görme engelli çalışanları var. Bazıları durumu telefonla arayıp bilet satın alabilecek şekilde çözmüş. Sanırım bu yüzden çok önemsenmemiş olabiliriz. Bir de bunu anlatıp “İnternet üzerinden uçak bileti alamadım, sayfa erişilebilir değil vs.” diye anlatınca gülüp “Biz de alamıyoruz merak etme, şu numarayı ara, yardımcı olurlar” diyorlar. Yani bilmiyorum, siz de alamıyorsanız bir daha mı bakmalı bu bilet sayfalarına sayın turizm işletmecileri? Hadi biz göremedik de, görenlere ne dersiniz?