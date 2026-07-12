Güneşle mücadele

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Güneş yanığı çoğu zaman hafife alınsa da yanlış uygulamalar cildin iyileşmesini geciktirebiliyor, hatta kalıcı hasarlara neden oluyor. Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya’ya göre şiddetli yanıklarda sıvı kaybına bağlı baş ağrısı, halsizlik, bulantı ve titreme görülebiliyor. Dr. Serpil Pırmıt da “Güneş yanığının gözle görülen belirtileri (kızarıklık, ağrı, soyulma) genellikle günler veya birkaç hafta içinde düzelir. Ancak bu cildin tamamen eski haline döndüğü anlamına gelmez” uyarısı yapıyor. Cildi korumak için güneşe çıkmadan 30 dakika önce koruyucu sürülmesi gerekiyor.

Hangi derecesinde ne yapmak gerek?

◊Güneş yanığı UV (ultraviyole) ışınlarının ciltte oluşturduğu inflamasyondur. Kızarıklık, ağrı, yanma, şiddetli durumlarda su dolu kabarcıklar görülebilir. İleri vakalarda ateş, titreme, baş ağrısı ve bulantı gelişebilir. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

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◊Birinci derece yanıklar yüzeyseldir ve birkaç günde düzelir. İkinci derece yanıklarda kabarcıklar oluşur, geniş alan tutulduysa muayene gerekir. Üçüncü derece yanıklar acil müdahale gerektirir. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve ateş, halsizlik gibi belirtileri olanlar doktora gitmeli. (Dr. Serpil Pırmıt)

İlk 24 saat nelere dikkat etmeli?

◊Güneşten uzaklaşılmalı, soğuk duş veya ıslak pansuman uygulanmalı. Nemlendirici veya aloe vera içeren ürün kullanılmalı, bol su içilmeli. Gerekirse ağrı kesici alınabilir. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

◊Yoğurt, diş macunu, sirke ve direkt buz uygulanmamalı. Su toplaması ikinci derece yanık göstergesidir. Yanık genişse, yüzde veya ellerdeyse mutlaka doktora başvurulmalı. Enfeksiyon riski nedeniyle kabarcıklar patlatılmamalı. (Dr. Serpil Pırmıt)

Kanser riski artar mı?

◊Çocukluk döneminde bir kez geçirilen ciddi güneş yanığı bile deri kanseri riskini artırabilir. Güneş yanıkları uzun vadede leke oluşumuna da neden olabilir. Erken tedavi ve güneşten korunma

bu riski azaltır. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

◊Tek bir yanık kesin kanser anlamına gelmez ancak yaşam boyu riski yükselten faktörlerden biridir. (Dr. Serpil Pırmıt)

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Leke oluşumu azaltılabilir mi?

◊Her yanık hemen leke bırakmasa da uzun dönemde leke oluşumuna neden olabilir. Güneş yanığı oluşursa erken dönemde uygun tedavi almak leke riskini azaltır. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

◊Risk; yanığın derinliğine, cilt tipine ve sonrasında cildin nasıl korunduğuna bağlıdır. Özellikle koyu tenlilerde leke riski daha yüksektir. Güneşten korunmak, cildi tahriş etmemek ve uygun bakım uygulamak leke oluşumunu azaltır. (Dr. Serpil Pırmıt)

Yanıkla alerji arasındaki fark ne?

◊Güneş alerjisi UV ışınlarına karşı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Kaşıntı, döküntü, kızarıklık ve bazen ödem görülür. Güneş yanığındaysa ağrı, yanma ve dokunmakla hassasiyet ön plandadır. İki tablo bazen benzer belirtiler gösterebildiği için ayırmak her zaman kolay olmayabilir. (Dr. Serpil Pırmıt)

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Nasıl korunmalıyız?

◊Güneşten koruyucu güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli, yüz ve boyunda iki parmak, vücutta yaklaşık iki yemek kaşığı kadar kullanılmalı... Deniz, terleme yüzünden her 2-3 saatte bir yenilenmeli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler de kullanılmalı, 10.00-16.00 saatleri arasında güneşten kaçınılmalı. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)