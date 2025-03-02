GÃ¼neÅŸ yoksa balÄ±k, mantar, yumurta var

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GÃ¼neÅŸten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yararlÄ± etkilerin hayli dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir mevsimdeyiz. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±, D vitamini Ã¼retimi iÃ§in vÃ¼cudun ihtiyacÄ± olan ultraviyole B (UVB) Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n cilde ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda gÃ¼neÅŸin aÃ§Ä±sÄ± daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸundan bu Ä±ÅŸÄ±nlar yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ olamÄ±yor ve vÃ¼cut D vitamini Ã¼retemez hale geliyor. KÄ±ÅŸÄ±n kapalÄ± alanlarda ya da kapalÄ± kÄ±yafetlerle vakit geÃ§irmemiz de gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan alacaÄŸÄ±mÄ±z yararÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±yor. Ancak unutmayalÄ±m ki; en Ã¶nemli kaynaÄŸÄ± gÃ¼neÅŸ olsa da besinlerle de D vitami alÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n.

D vitamini vÃ¼cudumuzda birÃ§ok farklÄ± fonksiyon iÃ§in kullanÄ±lÄ±r. Kemiklerin en Ã¶nemli yapÄ±taÅŸlarÄ±ndan olan kalsiyumun emilimi iÃ§in gereklidir. Sinir sistemi kas fonksiyonunda ve vÃ¼cut direncinin korunmasÄ±nda Ã¶nemli bir rol oynar.

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YAÅžLA Ä°HTÄ°YAÃ‡ ARTIYOR

D vitamini eksikliÄŸi toplumumuzda sÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YaÅŸ ilerledikÃ§e ihtiyaÃ§ duyulan miktar da artÄ±yor. GÃ¼neÅŸ kremini fazla kullanma, gebelik, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na az maruz kalma, dÄ±ÅŸarÄ±da kÄ±sÄ±tlÄ± zaman geÃ§irme, kapalÄ± kÄ±yafetler, kÄ±ÅŸ mevsimi, bronz ten rengi, yetersiz beslenme, besin desteÄŸi kullanmama ve obezite gibi durumlarda D vitamini eksikliÄŸiyle daha Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸÄ±lÄ±r. Bu arada kadÄ±nlarda eksikliÄŸine daha sÄ±k rastlanÄ±r.

D vitamini eksikliÄŸinin Ã¶nlenmesi iÃ§in en iyi yol, doÄŸal gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± takviyesi. Saat 10.00-15.00 arasÄ± ve gÃ¼nde 15-30 dakika olacak ÅŸekilde gÃ¼neÅŸe Ã§Ä±kmak gerekiyor. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar diyetle alÄ±nan D vitamininin yetersiz olduÄŸunu ve doktor kontrolÃ¼nde D vitamini takviyesi alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶steriyor.

Â HANGÄ° BESÄ°NLERDE VAR?Â

YaÄŸlÄ± balÄ±klar: Somon, uskumru, sardalya ve ton balÄ±ÄŸÄ± aynÄ± zamanda omega-3 yaÄŸ asitleri bakÄ±mÄ±ndan da zenginler. Kalp ve kemik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na destek olur ve vÃ¼cutta iltihaplanmayÄ± azaltÄ±cÄ± etki gÃ¶sterirler.

Yumurta sarÄ±sÄ±: GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸ tavuklarÄ±n yumurtalarÄ± daha fazla D vitamini iÃ§erir. AyrÄ±ca iÃ§erdiÄŸi lÃ¼tein ve zeaksantin gibi antioksidanlar, yaÅŸa baÄŸlÄ± gÃ¶z hastalÄ±klarÄ±nÄ±n riskini azaltmada yardÄ±mcÄ±dÄ±r. Trans yaÄŸlar veya iÅŸlenmiÅŸ maddeler iÃ§ermediÄŸinden dengeli tÃ¼ketildiÄŸinde kolesterol seviyelerini de dÃ¼zenler.

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D vitaminiyle zenginleÅŸtirilmiÅŸ gÄ±dalar: SÃ¼t, portakal suyu ve yulaf gibi gÄ±dalar D vitaminiyle gÃ¼Ã§lendirilir. Bu Ã¼rÃ¼nler, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan yeterince faydalanamayan kiÅŸiler iÃ§in iyi bir alternatif olabilir.

Mantarlar: UV Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nda D vitamini Ã¼retirler. Shiitake ve maitake mantarlarÄ± yÃ¼ksek D vitamini iÃ§erir. Mantarlarda aynÄ± zamanda gÃ¼Ã§lÃ¼ antioksidanlar vardÄ±r.

Fortifiye edilmiÅŸ bitkisel sÃ¼tler: Laktoz intoleransÄ± olanlar iÃ§in badem ve soya sÃ¼tÃ¼ gibi bitkisel sÃ¼tler iyi birer alternatif olabilir. Bu sÃ¼tler genellikle D vitaminiyle zenginleÅŸtirilmiÅŸtir.