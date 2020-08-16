Gündüz muhtar, akşam barista... 'Gencim ve enerjim yüksek, her işin üstesinden gelirim'

Gümüşsuyu Mahalle’sinin muhtarının gencecik olmasına çok şaşırdım önce. Ama sonra hikâyesini dinledim. Görevi annesinden almış. Siyasi geleceği konusunda da iddialı. Bu amaç uğruna sıkı çalışıyor.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?

Bir önceki muhtarımız annemdi. Muhtarlığı bırakmaya karar verince benim aday olmam gündeme geldi. Ailece karar aldık. Seçilip seçilmeme konusunda şüphemiz olmadı. Zaten bebekliğim, çocukluğum muhtarlıkta geçti. Komşularımız bizi tanıyor. Bizim onları sevdiğimiz kadar onların da bizi sevdiğini düşünüyorum.

Genç bir muhtar olarak ne gibi görevler üstleniyorsunuz?

Vatandaşla kaymakamlık, valilik, emniyet, ilgili birimler arasında bir köprüyüz. Bize sıkıntılarını anlatıyorlar, biz de ilgili birimlere aktarıyoruz. Muhtar Çağatay Hayta güne vatandaşların şikâyetlerini dinleyerek başlıyor.

Semtinizin problemleri neler?

Altyapı problemi vardı, yıllar içinde giderildi. Gümüşsuyu Parkı en büyük problemlerimizden biri... Park yıllardır düzenlenip güzelleştirilemiyor. Bir diğer sorun İnönü Caddesi. Bu cadde ana arter, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı. Orta refüjdeki ağaçlar bakımsızlıktan çürüyüp gidiyor. Ayrıca bir muhtarlık binamız da yok. İki yıl geçmesine rağmen maalesef yapılamadı.

Belediye başkanı olmak isterim

Çok genç bir muhtarsınız. Şaşıranlar, tepki verenler oluyor mu?

İnsanlar muhtar denince karşılarında deri yelekli, kasketli bir dayı görmeyi bekliyor. Oysa büyük bir metropoldeyiz. Büyük şehirlerde böyle bir muhtar modeli kalmadı. Beni görünce şaşırıyorlar. Ben de artık şaşırmamaları gerektiğini söyleyip yerel yönetimde ve siyasette benim gibi gençlerin görev alabileceğini anlatıyorum onlara. Genç yaşta böyle onurlu bir iş nasip olmaz kolay kolay. Beyoğlu’nun güzide bir semtine muhtar olmak onur verici.

Belediye başkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?

Tabii ki var ama bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Belediye başkanlığı için bir partinin desteğine ihtiyacınız var. Evet, siyasete belediyecilik üzerinden girmek istiyorum. Çalışmalarla, gençliğimle kendimi gösterebilirim.

Muhtarlık maddi kazancı olan bir iş midir, yoksa gönül işi mi?

Kesinlikle gönül işi. Ben büyüdüğüm mahalleye hizmet ediyorum. Artık muhtarlık neredeyse üstüne para verilerek yapılacak bir iş. Ödenek alamıyoruz.

Nasıl geçiniyorsunuz?

Eski mesleğim olan baristalığa devam ediyorum. Daha önce Beşiktaş ve Taksim’de birçok mekânda çalıştım. Yaklaşık iki yıldır CVK Park Bosphorus Hotel’de baristalık yapıyorum.

Gündüz muhtar, akşam barista... Bu tempo yorucu değil mi?

Gencim, elit komşularla büyüdüm. Eşitlikçi, çokkültürlü insanlardan beslendim. Enerjim çok yüksek. Her işin üstesinden gelebilirim.

İnsanların kalbine dokunmak lazım

Çalışırken mahalleden tanıdıklarınıza rastlıyor musunuz?

Evet, beni gördüklerinde önce çok şaşırıyorlar. Sonra “Merhaba muhtarım, burada mı çalışıyorsunuz? Ne güzel bu yaşta iki iş birden yapıyorsunuz” diye beni motive ediyorlar. Moral oluyor.

Beyoğlu’nun eksikleri neler?

Sokak hayvanları adına eksikler var. Daha hayvansever bir ilçe belediyesi görmeliyiz. Sokakta yaşayan insanlara hizmet götüren, sosyal sorumluluk refleksleri gelişmiş bir belediye... Artık kaldırım, asfalt, elektrik gibi çalışmalar yeterli değil. İnsanların kalbine dokunan işler yapmak lazım.

Muhtarlığın sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları var mı?

Şahsen ben 30-40 hayvana bakıyorum. Ancak onlara mama yetiştirmek zor. Çalıştığım otelden destek alıyorum. Böylece hem artık yemekleri değerlendirmiş oluyoruz hem de sokaktaki dostlarımız besleniyor.

Gelecek nesil siyaset için donanımlı olacak

Sizin için Gümüşsuyu’nu özel yapan şeyler nedir?

Gümüşsuyu önemli yapılara sahip bir mahalle. Askeri Hastane, Almanya Konsolosluğu... Diğer yandan mahallemizde önemli isimler ikamet etmiş: Erol Simavi, İlber Ortaylı, Gülriz Sururi, Ayla Erduran, Gündüz Vassaf, Hilmi Yavuz, Murathan Mungan, Ercan Kesal...

Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsunuz. Gençlerden nasıl tepkiler geliyor?

Çok hoş karşılıyorlar. Onlar da bu işe girmek için hevesleniyor. Gençlerin ilgisi büyük. Bizden sonraki nesil siyaset için daha donanımlı olacak. Genç bir kadro gelecek. Sosyal medya takipçilerim de ister istemez arttı. İnsanlar gazetelerden, televizyonlardan görüp takip ediyorlar.