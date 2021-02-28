Günde 20 dijital toplantıya girmem gerekse de şikâyet etmem

Küçükken aklında insanlara yardım etmek ve bir şeyleri değiştirmek vardı hep. İlkokulda çizdiği resimleri satıyordu sokakta... Geliri, köy okullarında okuyan çocuklar için bağışlıyor, yazışıyordu da onlarla... Sonra, sosyal inovasyon kamplarına katılmaya başladı. Bu kamplarda, hiç tanımadığınız kişilerle farklı gruplar oluşturuyor, yeni bir ürün buluyor ve bu ürünle bir probleme çözüm arıyorsunuz. 14 yaşındayken katıldığı bir kampta, grubuyla birlikte, güneş enerjisiyle çalışan, aynı zamanda elektronik aletleri şarj eden bir sokak lambası tasarladı.

Arya Yurdacan, 19 yaşında bir girişimci. 2002’de İstanbul’da doğdu. Annesi halkla ilişkiler uzmanı, babası bankacı. Aldığı her kararda Arya’ya saygı göstermişler. Geçen yıl Estonya’da uluslararası işletme okumaya başlayan Arya, bir yandan da lisedeyken arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Entella adlı şirketin CEO’su...

Entella’nın alametifarikası, deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan Mareen. Su üstünde girdap oluşturan, bu girdap sayesinde atıkları içindeki filtrede toplayıp suyu tekrar denize veren bir ürün bu... Pompası test aşamasında defalarca patlamış, üstelik fiyatı 500 Euro’ymuş. Esnafa, mühendislere sora sora o pompayı izole edebilmeyi başardıkları an, Arya’nın hayatının en mutlu anlarından biri olmuş.

Sırrı, iyi planlama...

Mareen’le deniz temizliği konusunda örnek bir ülke olmamızı hedefleyen Entella, 2019’da ülkemizde ve yurtdışında ödüller aldı. 2020 de güzel geçecekti Yurdacan için... Para transferi hizmeti veren TransferWise şirketinin, Avrupa’da başarılarıyla öne çıkan 20 yaş altındaki en yetenekli girişimcileri değerlendirmeye aldığı ‘20 Under 20’ adlı yarışmasına katıldı, ‘Avrupa’nın 20 yaş altı en başarılı ve yetenekli 20 girişimcisi’ arasına seçilen tek Türk oldu. Aynı dönem, çevre sorunlarına çözümler arayan ‘The Ocean Project’ (Okyanus Projesi) oluşumunun ‘Dünya Okyanuslar Günü Gençlik Danışma Kurulu’na seçildi. Dünya kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumları bilinçlendirmek için kafa yorarken, Türkiye’den ve dünyadan gençlerin “Girişimciliğe nasıl başlayabilirim” gibi sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. “Genç girişimciler maddi/manevi destek bulmakta zorlanıyor. Sponsorluk görüşmesi için şirketleri arıyoruz. Genç olduğumuzu anladıklarında tavır değişiyor. Ciddiye alınmıyoruz” diyor.

Yurdacan’ın Blossom Together Dijital Kadın Hakları Zirvesi’nde ‘genç bir kadın girişimci olmak’ başlığı altında cinsiyet eşitliğini konuşmuşluğu da var, sıfır atık odaklı bir sosyal inovasyon kampında eğitim vermişliği de... 10 kişilik Entella ekibiyle Mareen’in üretimi için yardımda bulunabilecek kişi ve kurumlar arıyorlar bugünlerde. Bir yandan da bir doğal güzellik ve cilt bakımı girişimi kurma sürecinde. Markasının adı, Nordie. İlkbaharda, önce dudak kremi ve ruju piyasaya sürecek Estonya’da, sonra da her cilt tipine uygun serum ve kremler yapacak. İlerisi için hedefi, tek bir alana yönelmek değil, aynı anda iyi yürüyen girişimlerin sahibi olmak. Sırrıysa, iyi bir planlama.

Tüm bunları konuştuğumuzda günlerden pazardı, katılması gereken dijital toplantılar vardı. Bazen günde 10 çevrimiçi görüşmesi olduğunu anlatıp ekliyor: “Her online görüşmeme hevesle giriyorum. Yeni fikirler dinlediğim her görüşme sonrası enerjim yükseliyor. Üretken yaşıtlarımı gördükçe geleceğe olan umudum artıyor. Günde 20 görüşmeye girmem gerekse de şikâyet etmem.”

NEDEN ÜNİVERSİTEYİ ESTONYA’DA OKUMAK İSTEDİ?

“Estonya genç girişimcilere çeşitli programlarla destek verdiği için burada okumayı seçtim. Ülkede birçok işlem dijital olarak gerçekleştiriliyor, dünyada ilk online seçimler burada yapılmış. Sokakta yürürken kargo robotları sizinle birlikte ışıklardan geçiyor.”