Gözler zirvede, sınav Avrupa’da

Galatasaray’ın büyük ses getiren Victor Osimhen transferi Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli oldu (75 milyon euro). Bu yatırım bir yandan ‘akıllı risk’ olarak değerlendirilirken diğer yandan “Yayın geliri 150 milyon euro olan bir ligin bu bedeli nasıl karşıladığı” çokça tartışıldı. Spor kamuoyunun ortak kanaati net: Bu transferin gerçek karşılığı Avrupa’daki başarıyla ölçülecek. Fenerbahçe cephesinde gözler Kolombiyalı genç yıldız Jhon Durán’a çevrildi. Jose Mourinho’nun liderliğinde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertlilerde Durán hem gol hem de enerji yükü taşıyacak. Beşiktaş yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım atarak milli futbolcumuz Orkun Kökçü’yü renklerine bağladı. Avrupa’dan da önemli talipleri olan 24 yaşındaki orta saha sadece Siyah-Beyazlı camianın değil, Türk futbolunun da gözbebeği olacak potansiyele sahip. Beşiktaş’ın onun üzerinden kuracağı yapı, takımın kaderini belirleyecek.

‘Finansal açıdan iyice batağa gittik’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

◊ Tüm Türk futbol tarihinin belki de en pahalı transferlerinin olduğu dönemdeyiz. Acayip paralar harcandı, çok önemli oyuncular alındı. Sadece (Victor) Osimhen’e ödenen para naklen yayın gelirinin toplamından fazla. İyi transferler ama Türk futbolu karşılığını ne kadar alabilecek, göreceğiz.

◊ Beşiktaşlı Tammy Abraham’ın da sezonun en kritik ve özel oyunculardan olacağını söylemeye çok da gerek yok açıkçası. Herkes farkında. Önemli golcüler izleyeceğiz.

◊ Galatasaray şampiyon bitirdiği sezonun arkasından Osimhen ve Leroy Sane’yle kadrosunu güçlendirdi. Fernando Muslera’nın yerine de iyi bir kaleci alacaklar, görünen o. Şampiyonluğun favorisi...

◊ Sürpriz takım Sakaryaspor olabilir ve Gençlerbirliği. Dikkat edilmesi gereken takımsa Samsunspor…

◊ Avrupa’yı çok tartışabiliriz ama Beşiktaş ve Başakşehir’in Konferans Ligi’nde epey yol alabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray için ciddi soru işaretleri var kafamda.

◊ Finansal açıdan transfer dönemini Türk futbolunun batışta olan kulüplerinin daha büyük batışa sürüklenmeleri olarak görüyorum. Osimhen’in transferine bakıyorum, resmi rakamlar üzerinden 200 milyon euro’luk bir transfer... Fenerbahçe’nin ne kadar ödeyeceğini henüz öğrenemediğimiz Jhon Durán transferi gibi bir sürü transfer var. Finansal açıdan Türk futbolu bataktaydı, iyice batağa gitti.

◊ VAR, hakem atamaları, federasyon kararları sezonu her zaman yüzde 50 oranında etkiledi. Yüzde 50’nin üzerine çıkarsa daha büyük kavgalar olacaktır. Bu sene bıraktığı yerden tüm kavga, tartışmaların devam edeceğini düşünüyorum.

‘Kaybeden hep bağıracak’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

◊ Ünal Aysal’ın başkanlığı döneminde ‘çilek transfer’ diye bir söylem vardı. Dursun Özbek, Osimhen ile onu da geride bıraktı. Uluslararası bir transfere imza attılar.

◊ Jhon Durán henüz kapağı açılmamış ‘Pandora’nın kutusu’… Attilâ İlhan’ın deyişiyle ‘harikalı şeyler’ de yaşatabilir, hayal kırıklığı da.

◊ Sezonun şampiyon adayı tartışmasız Galatasaray. DNA’sına şampiyonluk işlenmiş bir takım var. Lazio ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan eksik kadro bile zirve için yarışır ligde.

◊ Teknik direktörlerde ben bir Mourinho sürprizi bekliyorum. Sezonu erken kapatabilir. Okan Buruk ise başarıda olağan şüpheli.

◊ Sezonun sürpriz genç oyuncusu yaptıkları veya yapamadıklarıyla Jhon Durán olacak.

◊ Avrupa’ya gelince… Galatasaray gruptan çıkacaktır. Diğer takımlarsa ‘eh işte’ ile Avrupa sezonunu kapatır.

◊ Finansal açıdan herkes Galatasaray’ı (Victor Osimhen’e verilen para için) eleştiriyor. Seneye

100 milyon euro’ya satacağı bir oyuncuya yatırım akıllı yatırımdır. Amaaaa…. Tüm ligin ürettiği yayın geliri 150 milyon euro’yken bir oyuncuya 100 milyon euro vermek…

◊ VAR sistemi, hakem atamaları ve federasyon kararları tartışmaları Türkiye’de sürer. Çözümsüz bir kısırdöngüdeyiz. Kaybeden hep bağıracak.

‘Son iki sezonda olduğu gibi...’

Uğur Vardan, Hürriyet yazarı

◊ Türkiye’de futbol aynı zamanda kaosun ve anlamsız çekişmelerin ifadesi. Bu açıdan yeni sezonun geçmişteki yorucu manzaralardan uzak bir görüntü sunması en büyük dileğim ama böyle bir şeyin gerçekleşeceğine dair bir ışık da göremiyorum tabii ki.

◊ Çokları gibi ben de şampiyonluk yarışının son iki sezonda olduğu gibi iki kutuplu geçeceği hissini taşıyorum. Galatasaray oturmuş kadrosu ve bir-iki yeni dokunuşla (mesela Leroy Sane) bu yarışın öncelikli favorisi konumunda. Benzer durum Fenerbahçe için de geçerli, artık bu ligi ve dinamiklerini daha iyi tanıyan bir teknik direktörleri var; kadrolarını Jhon Durán, Nélson Semedo, Archie Brown gibi aşılarla tazelediler ama Feyenoord maçı eski dertlerin pek çözülmediğini gösterdi. Umarım rövanşta farklı bir ruh ve enerji izleriz.

◊ Beşiktaş ve Trabzonspor’un ne yapacakları muamma. Bordo-Mavililer iki sezon önceki göz ağrıları Paul Onuachu’yla yeniden buluştu, Siyah-Beyazlılar da orta sahayı toparlama adına Wilfred Ndidi’yi kadrolarına dahil etti. Umarım ikisi de yarışın içinde olabildiğince yer alır ve rekabet tadını bulur…

◊ Aslına bakılırsa birkaç sezondur takımlarımız ‘fırsat transferi’ başlığı altında transfer sürecinin son anlarında sürpriz hamleler yapıyor ve bu açıdan ligin ilk haftaları gerçek kimliklerinden, oturmuş kadroların uzağında sahaya çıkıyorlar. Bu açıdan ilk dönemeçler kesin fikirler oluşturmuyor. Ben hataları kendilerinde arayan, başarısızlıkları hakem kararlarına, federasyona, yani ‘dış güçler’e fatura etmeyen bir anlayışın hüküm sürdüğü bir lig yarışı istiyorum. Öte yandan Okan Buruk’un bu sezonki en önemli derdinin Avrupa’da başarı, Fenerbahçe’nin de elbette şampiyonluk hasretinin sona erdirilmesi olduğunu kanısındayım. Futbolumuzun iki büyüğü bu sezon boyunca asıl sınavları bu alanlarda verecekler…

‘Maçta verilen su molaları büyük önem taşıyor’

Sıkışık takvim nedeniyle erken başlayan liglerde sporcuların sıcaklarla nasıl başa çıktığını BJK doktoru Ayhan Optur açıklıyor.

◊ Spor sırasında vücudun su ve elektrolit dengesini korumak gerekiyor. Aşırı terlemeyle birlikte kaybedilen sıvıyı yerine koymak için egzersiz öncesinde 500 ml kadar sıvı alınmalı; egzersiz sırasında her 15-20 dakikada bir 100-120 ml su tüketilmeli. Bu nedenle maçta verilen su molaları büyük önem taşıyor.

◊ Müsabakalarda elektrolit dengesini desteklemek için yalnızca su değil, elektrolit içeren içecekler de tüketiliyor.

◊ Ayrıca hava sıcaklığı kadar nem oranına da dikkat edilmeli. Yüksek nem, terin buharlaşmasını zorlaştırır ve vücudun ısı kaybını engelleyerek rahatsızlık hissini arttırabilir.