â€˜GÃ¶zler tabaktaki son lokmada, ayÄ±p payÄ±nda...â€™

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Ferhanâ€™dan aldÄ±ÄŸÄ±m cesaret ve utanmazlÄ±kla...â€™ notuyla baÅŸlÄ±yor genÃ§ ÅŸair Ceren Kandemirâ€™in ilk kitabÄ± â€˜AyÄ±p PayÄ±â€™. 33 ÅŸiir ve 3 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan kitabÄ± okurken oÄŸlu Can Ferhanâ€™Ä±, babaannesini, Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ±nÄ±, misafir olduÄŸu evleri ve daha birÃ§ok ÅŸeyi tanÄ±yoruz dizelerinde. â€˜AyÄ±p PayÄ±â€™ Ä°smail Afacan editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°nkÄ±lÃ¢p Kitabeviâ€™nden Ã§Ä±ktÄ±. KitabÄ±n kapak tasarÄ±mÄ±ysa o dÃ¶nem hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± ancak ÅŸiirlerini okumasÄ± iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi senarist ve yÃ¶netmen Berkun Oyaâ€™ya ait.

-Â Åžiirle tanÄ±ÅŸmanÄ±z ne zamana dayanÄ±yor?Â

BaÅŸÄ±mÄ±za gelen en ufak gÃ¼nlÃ¼k olaylarÄ±n bile dÃ¼mdÃ¼z anlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir ailenin Ã¼yesi olarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Ã‡ocuklarÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n hikÃ¢yeler anlattÄ±ÄŸÄ±, sÄ±kÄ±cÄ±-acÄ± mevzularÄ±n anekdotlarla sÃ¼slenerek tat kazandÄ±ÄŸÄ± ve neredeyse gÃ¶rselleÅŸerek zihinlerimize kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir evdi. Anlatamayan besteler, okuma-yazma bilmeyen ezberden ÅŸiir okur, olmadÄ± tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶ylerdi. Åžiir, o evde hikÃ¢yelerimi anlatabilmek iÃ§in seÃ§tiÄŸim yol oldu.

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-Â Ã‡arpÄ±cÄ± bir gerÃ§eklik hissi geÃ§iriyor okura. Metin yazarÄ± olmanÄ±zÄ±n doÄŸal sonucu olabilir mi?

Onur duydum. Metin yazarlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ hayatÄ±na adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mdan beri hayatÄ±mÄ± yazarak geÃ§indirmeme muhteÅŸem bir vesile olmuÅŸtur.

-Â Åžiirlerinizi yayÄ±mlamaya nasÄ±l karar verdiniz?

Bir-iki sene Ã¶ncesine kadar â€˜Ben anlattÄ±m rahatladÄ±m, kimse okumasa da olurâ€™ dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeydim. Sonra lise yÄ±llarÄ±mda odamda ÅŸiirlerini okuyarak arkadaÅŸ olduÄŸumuza inandÄ±ÄŸÄ±m ÅŸairleri dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve ÅŸiirlerimi okuma ihtimali olan okurla gÃ¶rÃ¼nmez baÄŸlar kurma isteÄŸimin oldukÃ§a yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edip dosya haline getirdim bazÄ±larÄ±nÄ±. Ä°nkÄ±lÃ¢p Kitabevi ve okutup durduÄŸum eÅŸim ve dostlarÄ±m benim kadar sarÄ±ldÄ±lar bu ihtimale.

-Â Yolundan yÃ¼rÃ¼meyi denediÄŸiniz ÅŸairler, yazarlar var mÄ±?

Olmaz mÄ±! KaÃ§ ÅŸiir, roman, dergi, ÅŸarkÄ±, tÃ¼rkÃ¼ kim bilir kaÃ§ defa hayatÄ±mÄ± kurtarmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžiir Ã¶zelinde sÃ¶ylemek gerekirse Onat Kutlarâ€™Ä±n â€˜GÃ¼nlÃ¼k Åžiirlerâ€™i, GÃ¼lten AkÄ±nâ€™Ä±n â€˜AcÄ±lar Ä°Ã§in Ä°lahiâ€™si, AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n â€˜Eski Sinemalarâ€™Ä±, Cemal SÃ¼reyaâ€™nÄ±n â€˜Elmaâ€™sÄ±, FÃ¼ruÄŸâ€™un â€˜SoÄŸuk Mevsimâ€™i, kitabÄ±ma arka kapak yazÄ±sÄ±nÄ± armaÄŸan eden deÄŸerli hocam BarÄ±ÅŸ Pirhasanâ€™Ä±n â€˜Ã–lÃ¼mden Sonra AÅŸkâ€™Ä±...Â

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-Â MÄ±sralarÄ±nÄ±zdan referansla iki soru soracaÄŸÄ±m. Ã–leceÄŸini bilmenin coÅŸkusuyla yakarsa dÃ¼nyayÄ± kelebekler mi yakar?

Bu bir temenni. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸlardan sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m, hafif olanÄ±n kazanmasÄ±nÄ± dilediÄŸim, aÄŸÄ±r ne varsa kÄ±zdÄ±rmak istediÄŸim bir dÃ¼nyanÄ±n gerÃ§ekÃ§i olmayan matematiÄŸi. Belli mi olur...

-Â Ä°kincisi, kitaba adÄ±nÄ± veren ÅŸiirinizden; sahiden tabakta kalan son lokma ayÄ±p payÄ± deÄŸil mi artÄ±k?

BÃ¼yÃ¼klerimizden yaÅŸadÄ±klarÄ± kÄ±tlÄ±k dÃ¶nemini dinleriz. Bir benzerini kendi Ã§aÄŸÄ±mÄ±zda yaÅŸÄ±yoruz. Bu sefer zihinsel bir kÄ±tlÄ±k dÃ¶neminde olabiliriz. GeleceÄŸin belirsizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden istif yapmak istiyor toplum. BaÅŸkasÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± da kendi deposuna doldurmadan rahatlayamÄ±yor. GÃ¶zler tabaktaki son lokmada, yani ayÄ±p payÄ±nda, onu da alÄ±rsa tamam olacak gibi.

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â€˜DÃœNYADA EN Ã‡OK Ã‡OCUKLARI SEVERÄ°Mâ€™

-Â â€™Bronkoskopiâ€™ ÅŸiirinizi Ferhanâ€™a ithaf etmiÅŸsiniz. 3â€™Ã¼ncÃ¼ mÄ±srada Ã§ocuÄŸunuz olduÄŸunu anladÄ±m. Anne olmak sizi iyi biri olma Ã§abasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdi?

Evet, Can Ferhan oÄŸlum, henÃ¼z 4 yaÅŸÄ±nda. Ben dÃ¼nyada en Ã§ok Ã§ocuklarÄ± severim, insana Ã§ocukluÄŸun dÃ¼nyasÄ±na bedavadan giriÅŸ bileti verirler. OnlarÄ±n dÃ¼nyaya uyumlanma Ã§abasÄ±nÄ± bazen hÃ¼zÃ¼n bazen de hayranlÄ±kla saatlerce izleyebilirim. AnneliÄŸin bende yarattÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli deÄŸiÅŸim, ithafta bahsettiÄŸim cesaret ve utanmazlÄ±k duygusu oldu. OldukÃ§a utangaÃ§, Ã§ekingen biriyken ve hep ÅŸakalarla bunu saklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ferhanâ€™Ä±n dÃ¼nyasÄ±na giriÅŸ bileti olan kiÅŸinin her ÅŸeyden bu kadar Ã§ekinmemesi gerektiÄŸini, yoksa o dÃ¼nyada ÅŸimdiki kadar eÄŸlenemeyeceÄŸimizi hissettim.

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-Â Ä°Ã§inizdeki Ã§ocuÄŸa sÄ±kÄ± sarÄ±lanlardan mÄ±sÄ±nÄ±z?

Ä°Ã§imde bir Ã§ocuk varsa bile, o hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ bir Ã§ocuktur. Ä°Ã§imdeki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼ltmeye Ã§abalÄ±yorum. Ferhan bebekken gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne, ellerine, en basit ÅŸeye uzun uzun bakardÄ±. Her ÅŸeye bir hayret... Tasavvufta hayret, en yÃ¼ksek ve yÃ¼ce mertebe olarak tanÄ±mlanÄ±yor. SorgulamalarÄ± gerÃ§ekÃ§i bir zemine oturtma Ã§abasÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p elimize bile hayret duymamÄ±z, hayran olmamÄ±zla ulaÅŸÄ±labilen bir makam orasÄ±. O makama yalnÄ±zca Ã§ocuklarÄ±n ulaÅŸabildiÄŸine ve bunu vaktinden erken kaybettiÄŸimize inanÄ±yorum.