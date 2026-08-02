‘Görünürlük, senin becerilerinden daha kıymetli şu an’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Önce ekranda canlandırdığı karakterle izleyiciye adeta bir ters köşe yaptı. Ardından röportaj için buluştuğumuzda beni şaşırtmayı başardı. Karşımda adeta yeni bir Ekin Koç var. Daha rahat, daha az düşünüyor, daha az plan yapıyor... Sosyal medyayı daha aktif kullanıyor ve esprili yanını daha çok gösteriyor. Başlıyoruz muhabbete...

◊ Son dönemde seni sosyal medyada daha sık paylaşım yaparken görüyorum. Daha kapalı yaşarken enerjik ve neşeli tarafını da paylaşmaya başladın. Ne oldu? Bu değişimin sebebi ne?

Ben aslında uzun bir süre bu meseleye idealist yaklaştığımı fark ettim. Ekin’i gizlemeliyim ki oynadığım karakterler birbirinden iyice ayrılsın diye düşünüyordum. Ama bu düşüncem farklı bir yere evrildi.

◊ Neden?

Çünkü sosyal medya da toplumun algısı da farklı bir yere evrildi. Sosyal medya kullanmadıkça ben ölmüşüm gibi olmaya başlamıştı. Ben ölmek için çok gencim (gülüyor). Ve artık “Okey, ben de hayatımı ve nasıl biri olduğumu paylaşacağım, içimden nasıl geliyorsa öyle davranacağım” dedim.

Haberin Devamı

‘Geyik yapmayı severim’

◊ Paylaşımlarına bakıyorum da sen ciddi görüntünün altında aslında gizli bir komikmişsin...

Ben zaten eğlenmeyi ve geyik yapmayı çok severim. Hep öyleydim, yani bana kalsa hep makara yapalım.

◊ Yeni işinde kaslarının göründüğü bir havuz sahnesi vardı, çok konuşuldu. Spor salonundan da fotoğraflar koyuyorsun... Sanat filmlerindeki soğuk renk tonlarındaki adamdan sıcak havuz sahnelerine geçişte zorlanmadın mı?



Kaslarımız var, çalışıyoruz Hakan (gülüyor). Ben hep spor yapıyordum, şimdi sadece ne yapıyorsam paylaşıyorum.

◊ Şimdi hayatının nasıl bir dönemindesin?

Daha az düşünüyorum; daha az plan yapmaya, çok hesap kitap yapmamaya çalışıyorum. Neysem o oldum. Mümkün olduğunca yaptığım şeylerden, birlikte olduğum insanlardan keyif almaya çalışıyorum. Kimseyi üzmeme, kırmama peşindeyim. Çok basit düşünmeye çalışıyorum.

Haberin Devamı

◊ Eleştirilere takılırken, daha korunaklı yaşarken insan kariyerinde geçen 15 yıl sonunda nasıl bu kafaya geliyor?

Çünkü ne yaparsan yap, söylenecek bir şey varsa bunun önüne geçemeyeceğini fark ediyorsun. İstersen aziz ol... “Bu da hep aynı kıyafeti giyiyor” falan diyebilirler. Bu engellenebilir bir şey değil. Ben çözümü böyle buldum. Ben böyleyim; seveni de, sevmeyeni de, çamur atanı da olur, olacaktır. Çok onlara takılarak yaşayamayacağımı fark ettim. Çünkü sonrasında sadece ben üzülüyorum, kimseye bir şey olmuyor.

◊ Peki, bütün bu değişimlerle birlikte aşka bakış da değişti mi?

Ben aşkı düşünsem ne olacak, düşünmesem ne olacak? Bir şey aniden karşına çıkabiliyor. Üstüne düşünmüyorum.

Haberin Devamı

‘Daha kaygılıydım’

◊ İnsanlar seninle tanıştıklarında en çok ne yaşar?

Bayağıdır biriyle tanışmadım. Neye şaşırıyorlardır sence?

◊ Biraz mesafeli görünüyorsun ama tanışınca öyle olmadığın anlaşılıyor...

Evet, bu hep var; “Dışarıdan çok soğuk görünüyorsun ama değilmişsin” derler...

◊ Ruhsal olarak...

Daha kaygılıydım, bunu plan yapıp önlem alarak giderebileceğimi düşünüyordum ama bence boş bir inanç. Hayat öyle bir şey değil. Kaygıyı azaltıyorum.

◊ Çevrenin sende rahatsız olduğu özellik var mı, nedir?

“Kendi kıymetini bil, değerini fark et” lafını çok duyuyorum.

◊ Şu anda aynaya baktığında ne görüyorsun?

Haberin Devamı

Kendimle daha barışık olduğumu hissediyorum. Neyi sevip sevmediğimi, neyi idare edip edemeyeceğimi daha iyi biliyorum. İnsanların ne düşündüğünü daha az önemsiyorum. O yüzden aynaya baktığımda artık o kadar da dert, tasa sahibi olmayan bir Ekin görüyorum ve görmek istiyorum.

‘Birçok kişi benden böyle bir şey beklemiyordu’

◊ Bağımsız filmlerde rol aldın; Türkiye’de, dünyada önemli yönetmenlerle işler çektin. Festivallere katıldın. Bağımsız filmlerin senin hayatındaki yeri ne?

Bağımsız filmlerdeki derinlik ve arayış, seyircinin bu kadar merkezde olmayışı, oyunculuğa dair daha farklı şeyler keşfetmenizi sağlıyor. Biraz daha deneysel görüyorum. ‘Bu rolde nasıl derinleşebilirim’ ya da ‘Kendimi nasıl geri çekebilirim’ gibi şeylerle yaptığın işin farklı yönlerini görüyorsun.

Haberin Devamı

◊ Seni televizyona yapılan bir iş mi yoksa sanat filmi mi daha mutlu ediyor?

Daha önce sanat filmiydi. Şu an anaakım.

◊ Neden bu değişti?

Çünkü çok niş, kapalı bir zümreye bir şey yaptığın zaman onların beğenisini kazanmak neredeyse imkânsız oluyor. Ama mesela şu an Kadir karakterini canlandırıyorum ve insanların sokakta bu karakterle ilgili mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor. Birçok kişi, eşim, dostum; izlerken güldüklerini, eğlendiklerini, benden böyle bir şey beklemediklerini söylüyor, bu beni sevindiriyor, daha çok insanla etkileşimim var gibi hissediyorum.

‘Ekin bu. Böyle yaşıyor, böyle şeyler yapıyor. Bu kadar!’

◊ Oyunculuk 15 yılın sonunda sana ne öğretti?

Bu meslek aslında çok öğretici. Çünkü kendini oynadığın karakterin macerasıyla da sınıyorsun. “Ben olsam ne yapardım” diyorsun, seni yüzleşmek istemediğin şeylerle yüzleştiriyor. Bir de şunu öğretti; insanların sana bakış açısı aslında senin yaptığın şeylerle o kadar doğru orantılı değil.

◊ Nasıl yani?

İnsanlar çoğu zaman görmek istediği şeyi görüyor veya algıları neredeyse o perspektiften görüyor. Şimdi oynadığım karakter daha sevilesi bir karakter, belki Ekin de daha sevilesi görünüyor. Ama ben kötücül, insanları kışkırtan bir şey oynasaydım belki Ekin’in de bu sefer daha negatif bir yansıması olacaktı. O yüzden oyunculuk aslında toplumun ne düşüneceğini, nasıl bir beklentiye gireceğini düşünerek yaşamamayı öğretti. Ekin bu. Böyle yaşıyor, böyle şeyler yapıyor. Bu kadar!

◊ Bu meslekte en rahatsız olduğun şey nedir?

Birbiriyle çelişen bir şey ama neredeyse sana, özeline, mahremine dair hiçbir şey kalmıyor. Ne olursa olsun bir yargı mekanizması var ve bu devasa bir mekanizma, sürekli bir şeyler için yargılanıyor haldesin. Bununla baş etmek çok zor. “Ah, bizim de hayatımız ne zor” falan demiyorum, şikâyet etmiyorum ama işin en büyük zorluğu bu. Bir mahkeme var, o mahkeme de tek bir yerde değil, her yerde, sokağa çıktığında herkesin gözünde, dilinde.

◊ Sosyal medya linçleriyle barışık mısın?

Bununla bir insanın barışabileceğini düşünmüyorum. Ancak derin kalınlaşabilir. Derinin ne kadar kalınlaştığı da ne kadar darbe yediğinle doğru orantılı.

◊ Magazine malzeme vermeden şöhret olmayı başarmak senin için zor bir süreç miydi?

Diğeri benim yapıma çok uygun değildi. Bir de zamanla şunu öğreniyorsun; nereye gidersen neyle karşılaşırsın az çok belli. O yüzden bir yere gideceksem biliyorum ki orada kamera olacak, tabii bazen sürprizler oluyor. Ama benim paparazzilerin ağzını sulandıracak bir hayatım olmadığı için öyle şeylerle çok sınanmadım.

‘ROMANTİK KOMEDİLERİ ÇOK SEVİYORUM’

◊ Yeni projelerin neler?

‘Muhtemel Aşk’ devam ediyor. Kadir karakterini canlandırıyorum. Çok sahiplenici ve güvenilir biri. Hakikaten sözünün eri. Sevdiği, koruyacağı biri olduğu zaman etrafına belli bir sınır çekiyor. Birine zarar vermeyi tercih etmeyecek biri. Kimse bana yanlış yapmasın, ben de kimseye yapmayayım kafasında.

◊ Karakterin Adanalı, sen de çok güzel şiveli konuşuyorsun. Nasıl çalıştın?

Aslında önce Mersinli olacaktı, kısa bir zaman kala Adanalı oldu. Biraz diyalekt olması lazım diye düşündüm. Adana’ya gidecek zaman da yoktu. Sonra aklıma Yunus Ozan Korkut’un ‘Benim Varoş Hikâyem’ belgeseli geldi. Orada Adanalıların hikâyesi Adanalılar tarafından anlatılıyor, en doğal halleriyle görüyorsun, onun üstüne çok çalıştım. Sonra metni açtım okudum, yönetmene ses kaydı attım. “Bak, daha koyu istiyorsan böyle olabilir, hafif istiyorsan böyle olabilir” dedim. Birçok varyasyon gönderdim. Çünkü belgesel şöyle bir şey de keşfetmemi sağladı; herkes farklı konuşuyordu. Düzgün Türkçe konuşan da vardı, ‘K’lerin çoğuna ‘G’ diyen de. Biraz benim Adanalım olabilir diye düşündüm. Belli başlı şeyler de var, ‘cıncık’ gibi, onları hep arayıp buluyorum. İyice oturdu zaten artık.

◊ Karakterin maço, ağır abi; senin de öyle yanların var mı?

Hiç, sıfır. Hiç de sevmem. Bana uygun değil.

◊ Uzun zaman sonra bir romantik komedidesin. Kimilerine göre romantik komediler daha sabun köpüğü, dram oynamak daha ciddi bir iş. Senin bakışın nedir?

Ben romantik komedileri çok seviyorum, zaten uzun zamandır istiyordum. Bir sürü dert, tasa var, biraz insanların içi açılsın, gülsün, eğlensinler, böyle bir karakteri gördüklerinde yüzleri gülsün, insanları hafifletsin diyordum. Ve oynarken çok eğleniyorum. Her zaman bu kadar doğaçlayabileceğim, canlandırdığım karakterin arkasına gizlenip muziplikler yapabileceğim imkânlar olmuyor.

◊ Peki, sen hafiflemek adına neler izliyorsun?

YouTube izliyorum. O an merak ettiğim neyse ona bakıyorum; spor, yemek tarifleri... Televizyon ya da dijital platformları bayağıdır izlemiyorum.

◊ Seni her sene bir sinema filminde izlemeye alıştık, var mı yeni bir şeyler?

Arkadaşım Burak Çevik’le bir film yapmak istiyoruz.

‘35’TE BAŞKA BİR KAFAYA GEÇTİM’

◊ 20’lerinden itibaren şöhret olan biri olarak hiç savruldun mu?

Hiç savrulmadım ama buna özen gösterdim. Çünkü bu mesleğin tam bana göre olduğunu anladım. İyi yapabildiğimi de düşünüyorum ve tek istediğim şey bunu yapabilmeye devam etmek. O yüzden hep setlerimde profesyonel olmuşumdur. Mesleğime saygımı hep çok gösteririm. Tüm yaratıcılık kanallarımı açarım. Projeye, karaktere getirebildiğim kadar değer getirmeye çalışırım. Çünkü biliyorum ki elimdeki en kıymetli şey bunu yapabilmek, bunu yapabilme ayrıcalığına sahip olmak.

◊ Oyunculuk sende neleri değiştirdi?

Pek çok şey yaşadım. Hayata karşı belli bir doygunluk da oldu, tecrübem de arttı. Beklentilerim de ona göre daha ölçülü. Sadece oyunculuk düşündüğüm, çok idealist heveslere sahip olduğum, kendimi bir fanusun içerisine hapsettiğim dönemlerim oldu. Şimdi daha açığım, daha rahatım. Bunda yaşımın da etkisi vardır. 35’te başka bir kafaya geçtim.

◊ Oyunculuğu konuşurken bile daha rahatsın artık...

Bilmiyorum ama bir de öteki tarafta şöyle şeyler var; istediğin kadar festivale git, Oscar’lı yönetmenle çalış, ödül al... Dönüp dolaşıp birisi gelir, 5-10 milyon takipçisi vardır ve orada senin becerilerinin aslında önemini nasıl yitirdiğini acı bir şekilde görürsün. O yüzden ben zaten kendimi biliyorum, yaptığım işler de belli, ortada.

◊ O halde sorayım; yıllardır bu sektörün içindeki bir oyuncu olarak iyi oyunculuk mu yoksa iyi ambalajlanmak mı

günümüzde daha değerli sence?

Maalesef görünürlük, neyi ne kadar paylaştığın, senin becerilerinden daha kıymetli şu an. Bunu anladım ve kabul etmek zorundaydım. Çok offline’dım (çevrimdışı), şimdi daha online’ım (çevrimiçi). Oradaki o pozitif vibe (pozitif enerji) bana da iyi geliyor. “Offline hayatın ne faydasını gördüm” dedim. Dert, tasa, sıkıntı... Sosyal medyada en azından bir şey paylaşıyorsun, insanların hoşuna gidiyor, güzel şeyler söylüyor.

◊ Yine bunların becerinin önünde olması, mesleğini iyi yapan biri olarak canını acıtmıyor mu?

Evet, ama oyunun kurallarını değiştiremiyorsan oyunun kurallarına göre oynayacaksın. Bu kadar basit.

◊ Ben bu yeni Ekin’i sevdim...

Ben de.