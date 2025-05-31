Görünmeyen tehlike: Visseral yağlanma / ‘Zayıf olmanız sizi korumaz’

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Vücudun derinlerinde, iç organların çevresinde biriken visseral yağ, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Metabolizmayı olumsuz etkileyen bu yağlanma çeşidi, kalp hastalıklarından diyabete hatta bazı kanser türlerine kadar birçok risk faktörünü beraberinde getiriyor. Uzmanlar visseral yağlanmayı kontrol altına almak için yaşam tarzı değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Peki, bu tehlikeli yağlanma nasıl oluşuyor? Hangi hastalıklara yol açıyor ve nasıl kontrol altına alınabilir? Tüm sorularımızı endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Berçem Ayçiçek yanıtladı.

NEDİR?

‘Hareketsizlik ve stresle beslenir’

“Visseral yağ, deri altındaki yağdan farklı olarak iç organların çevresinde biriken ve metabolik olarak aktif bir yağ türüdür. Karaciğer, bağırsaklar, pankreas ve böbrekler gibi hayati organları çevreleyen bu yağ dokusu, vücutta iltihaplanmayı arttırarak hormon dengesini ve insülin metabolizmasını olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek kalorili beslenme, hareketsizlik, kronik stres ve hormonal değişimler visseral yağlanmayı arttıran başlıca faktörler arasında sayılabilir.”

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HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

‘İnme, kanser riskini arttırır, depresyona sebep olabilir’

“Visseral yağ, insülin sinyal yollarını bozarak, hücrelerin insüline yanıtını azaltarak insülin direnci ve dolayısıyla tip 2 diyabetin gelişmesi, kalp krizi ve inme riskini arttırır. Yağ dokusundan salınan bazı protein yapıdaki maddelerin, damar fonksiyonlarını bozarak kan basıncını yükselttiği biliniyor. Artan visseral yağ, kolon, meme ve pankreas kanseri riskini de yükseltebiliyor. Ayrıca visseral yağlanmanın karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olduğu da bilimsel olarak gösterilmiştir.”

GENETİK MİDİR?

‘Doğuştan gelebilir, çocukluk beslenmesi etkileyebilir’

“Bazı kişiler, genetik olarak karın bölgesinde yağlanmaya daha yatkındır. Ancak çevresel faktörler (beslenme ve fiziksel aktivite) bu süreci doğrudan etkileyen önemli bir diğer etkendir. Epigenetik etki (özellikle gebelik ve erken çocukluk döneminde edinilen sağlıksız beslenme alışkanlıklarının genler üzerindeki olumsuz değiştirici etkisi) visseral yağlanmayı arttırabilecek genetik mekanizmalardan bir diğeridir. Yüksek şekerli ve işlenmiş endüstriyel gıdalarla beslenen çocuklarda ileriki yaşlarda visseral yağlanma ve ergenlik dönemiyle birlikte metabolik hastalık riski artıyor. Ayrıca fiziksel aktivitenin düşük olduğu bir çocukluk dönemi, yağ hücre sayısının artmasına neden olarak yetişkinlikte visseral yağlanma eğilimini arttırabilir.”

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İLACI, TEDAVİSİ VAR MI?

‘İşlenmiş gıdalardan kaçının’

“Visseral yağ ölçümü ancak bir doktor tarafından yapılabilir, bunun için bir uzmana danışmalısınız. Günümüzde visseral yağlanmayı doğrudan hedef alan spesifik bir ilaç yok. En etkili mücadele şekliyse düşük glisemik indeksli beslenme dediğimiz rafine karbonhidratlardan, früktoz ve işlenmiş/endüstriyel gıdalardan kaçınmak ve yeterli lif alımıyla omega 3-6 yağ dengesini korumak. Ayrıca kronik stres kortizol seviyelerini arttırarak yağ depolamayı tetikleyebilir. Bu bakımdan, doğa yürüyüşleri, yoga, meditasyon gibi performanslar bu zararlı döngüyü kırabilir. Yeterli ve kaliteli uyku almak ve stres yönetimi tekniklerine başvurmak da etkin bir başka yaklaşımdır.”

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Görünüşe aldanmamalı

“Genetik yatkınlık, stres, hormonal dengesizlikler ve düşük fiziksel aktivite gibi faktörler, düşük yağ oranına sahip bireylerde bile visseral yağın birikmesine yol açabilir, dolayısıyla diyabet ve kalp hastalıkları açısından risk altında olabilir. Bu nedenle sadece vücut ağırlığına bakarak sağlık durumu değerlendirilmemelidir.”