Görmeyen biri, nasıl sanal alışveriş yapar?

Geçen haftalarda kitap bulmakta zorlandığımızı ve istediğimiz kitabı, istediğimiz anda okuyamadığımızı yazmıştım... Konu kitapla da bitmiyor aslında, eve gelen postalarda da aynı sorun devam ediyor. Yazılı bir şey geldiğinde mutlaka birine okutmam gerekiyor. Bu konuda özgürleşebilmek için yöntemleri araştırdım. Bir kamera yardımıyla belgeyi tarayıp bilgisayar ekranına yansıtarak okutabiliyorsunuz. Böylece bir kamera edindik fakat sorun şu ki kamera işyerinde çalışıyor, evde çalışmıyor. İlginç bir şekilde işe gidiyorum çalışıyor, eve geliyorum yok, yok! Satıcıdan yenisiyle değiştirdik ama hayır, çalışmıyor! Neden, neden diye düşünürken kapı çaldı, açtım. Üst kat komşum, apartmanla ilgili bir konu için gelmiş. “Harun, neden karanlıkta oturuyorsun?” dedi.

Yarım günde bir tişört alamadım

“Işık olsa ne fark eder ki ama senin için açayım” dedim. Odanın ışığına basar basmaz kameradan ‘çıkırt’ diye bir ses geldi ve bilgisayar, altında duran kredi kartı ekstresini okumaya başladı. Meğer kameralar da karanlıkta göremiyormuş! Bir süre güldüm, komşum anlam veremedi duruma. Beni deli sanmasın diye ona da anlattım.

Neden bunu anlattım? Pandemi önlemleri sürüyor ve evde kalmamız gerekiyor. Alışverişi evden yapmaya çalışıyoruz fakat internet sitelerinden görmeden alışveriş pek mümkün olmuyor. Hele de giyecek bir şey alacaksanız yandınız. Mutlaka gören birine durumu anlatmanız gerek. O da size link atacak ve nokta atışı yapacaksınız. Giyimle ilgili her şey fotoğrafla servis ediliyor. Bu konuda hiçbir özgürlüğünüz yok, yani iç çamaşırınızın rengini ve modelini bile birine anlatmak zorundasınız. Utanılacak bir şey değil ama neden buna mecbur kalalım ki! Daha erişilebilir internet siteleri tasarlansa biz de geze geze, tadını çıkara çıkara alışveriş yapsak daha güzel olmaz mı?

Sadece bir alışveriş sitesine üye olabilmek için iki saat kadar uğraştım ve yine başaramadım... Gören bir arkadaşımın yardımıyla üye oldum. Ancak yine de yarım günden fazla harcasam da bir tişört alamadım. Yani yine aynı yere çıkıyoruz; görmüyorsan ufak bir alışveriş için bir sürü özel bilgini paylaşacaksın veya gözünü karartıp maskeni takıp AVM’ye gideceksin. Ne yapalım, sağlık olsun.