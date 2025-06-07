Görmeden nasıl alışveriş yapılır?

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Yazın gelişi, bayram... ‘Ne giysek, ne alsak’ bugünlerde çok duyduğum sorulardı; ne, nerede, kaç para, kim indirim yapmış? Erkek olduğum ve konuyu kafasına takan biri olmadığımdan benim işim kolay: Gömlek ya da tişört, bir kot pantolon, hepsi bu. Kadın tarafınıysa bilmiyorum; bu yüzden arkadaşlarıma sordum “Ne oluyor siz alışveriş yaparken” diye. Sitem dolu mesajlar geldi: “Reyonlar birbirine çok yakın, bir ürüne rahat bakamazsınız. Sürekli arkanızdan geçenler sizden müsaade ister. Çünkü yolu kapatmış durumdasınızdır. İnceleyemezsiniz. İncelemek için bize sizden daha fazla zaman gerekiyor. Bakarak olmuyor çünkü dokunmayla ve uygulamalar sayesinde inceleyebiliyoruz. İnternet siteleri de aynı. Sadece renk ve cins söylüyor...”

Hayranlıkla bakıyor...

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Arkadaşlarımdan birinin alışveriş deneyimi konusundaki mesajıma verdiği cevap şöyle: “Mesela mağazaya girdiniz, makyaj malzemelerine bakıyorsunuz. Göremediğiniz için doğal olarak çalışanlardan birinden yardım istiyorsunuz. Bazıları gerçekten ilgili oluyor, bazılarıysa baştan savıyor. Bir de ne yaparsak yapalım hayranlıkla bakanlar var. Her şeyi yakıştırıyorlar; kötü bile olsa mükemmel diyorlar, çünkü onların gözünde görmeden tek başınıza dışarıya çıktınız, makyaj yapacaksınız, kıyafet seçip

giyeceksiniz ve bu imkânsızı başarmak...

Dikkat çekmeye başlıyoruz. ‘Bu renk nasıl’, ‘Tenime uyar mı’, ‘Hangi tonu yakışır’ diye sormaya başladığımızda etraftan fısıltılar duyuluyor: ‘Ne yapsın, o da sorarak yapacak tabii.’

Kıyafet seçerken de durum pek farklı değil. Kıyafetleri bulmak, kabine gitmek, kasaya gitmek gibi durumlarda çalışanlardan destek alıyoruz. Denerken yanımızda biri varsa ona soruyoruz.

Eğer kör bir kadınsanız ve crop, şort, etek gibi şeyler giydiyseniz yargılamalar başlıyor. Hiç tanımadığınız bir insan tarafından azarlandığınızı düşünün: ‘Daha dikkatli giyinmelisin’, ‘Erkeklerin sana nasıl baktığını bilmiyorsun’... Hatta aileler çocuklarına örnek gösteriyorlar: ‘Bunun gibi giyinirsen böyle kör kalırsın!’ Bunlar bizim için dalga konusu. Ama bir başkası için öyle olmayabilir. Oysa bir insanın dış görünüşü sadece kendisini ilgilendirir. Gören ya da görmeyen, fark etmez.

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Taşan bir ruj, yırtılmış gömlek, kopmuş düğme... Bunlar size de olmuyor mu?

Sonuç olarak, kim ne derse desin, ne giydiğimiz, nasıl göründüğümüz bizim meselemiz. Seçim yaparken düşüneceğimiz tek şey bu olmalı.”

Diğer kişilere de sorduğumda çok yakın cevaplar var. Alışverişten öte sürekli yargılanmak çok yorucu gelmiş arkadaşlarıma. Ben de aynı derdin sahiplerindenim.

İyi pazarlar ve herkese iyi bayramlar.