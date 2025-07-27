Gökhan Tepe: En ateşli aşklar da en büyük acılar da zamana mutlaka yenilecektir

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Şu sıralar yoğun bir konser programının içinde, her gün başka bir şehirde. İstanbul’a uğradığı bir gün yakalıyorum onu. Gerçekten çok kibar ve nahif. Hayatımıza gireli 29 sene olmuş, hâlâ ilk klibindeki gibi görünüyor hatta daha yakışıklı, zaman onu adeta pas geçiyor. Gökhan Tepe’yle bugünden geçmişe uzanan muhabbete başlıyoruz.

◊ Yeni şarkın ‘Derde Aşık Olmuşuz’la başlayalım. Şarkı ne anlatıyor?

Sözleri Şebnem Sungur’a, bestesi bana, düzenlemesi Alper Atakan’a ait. Biraz dertli bir aşkın portresini çiziyor ama bunu yaparken bu hikâyeden de güçlü çıkmamız gerektiğini söylüyor.

◊ Sen derde âşık olmayı sever misin?

Aslında kimse derde âşık olmayı istemez ama maalesef aşk sonradan derde de dönüşebiliyor. Aşkın içinde bu gerçeklik de var.

◊ Aşkın hangi halini seversin?

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Aşkın mutluluk halini seviyorum, çile tarafını hiç sevmem.

◊ Ne güzel, sen sevmiyorsun ama şarkılarınla dinleyenleri çileye gömüp yıllardır efkârlandırıyorsun...

Aşk çileye tabidir. Benim de çileye tabi olduğum, çok çile çektiğim, aşkın çileye dönüştüğü zamanlarım oldu. Doğru söylüyorsun, o zamanlar yazmış olduğum şarkılar biraz can acıttı ama son şarkıda biraz daha kendimize güvenimizin olması gerektiğiyle ilgili bir vurgu yapmaya çalışıyorum. “Çileden de çıkacak yine biziz ve dimdik ayakta durmalıyız” diyorum. Biraz da artık dertlenmek yerine “Yanacaksa ortalık yansın, ne olacaksa olsun” demeliyiz.

◊ Sence aşk acısının bir merhemi var mı?

Valla varsa bir formülü bana da söyle. Net bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda ama sonuçta zaman her şeyin ilacıdır derler. En ateşli aşklar da en büyük acılar da zamana mutlaka yenilecektir. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Acıdan da geçmek lazım, acıyı görmezden gelerek kurtulamayız.

‘STARLIK ZOR BİR MEVKİ, YÖNETMESİ DE ZOR’

◊ 29 sene popstar olmak zor muydu?

Starlık yaşadığımı düşünmüyorum. Kariyerimi daha çok başarılı bir kariyer olarak adlandırıyorum. Zaten starlık zor bir mevki, yönetmesi de zor. Birçok şeyden feragat etmeniz gerek. Ben başarılı olmayı tercih eden, starlığa kafayı takmayan bir hayat yaşadım. Çok da mutlu oldum.

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◊ Birçok eskimeyen, hit şarkın var. Zamansız olmayı nasıl beceriyorsun?

Ortaokul yıllarında evde elimde saç fırçasıyla aynanın karşısına geçip şarkı söyleyen bir çocuktum. İşime bugün hâlâ aynı aşkı duyuyorsam, bunu o çocuğun ileride şarkı söylemek, beste yapmak aşkıyla yanıp tutuşmasına borçluyum. Sonuçta bir işi gerçekten aşkla yapıyorsan, bütün zorlukları aşabilecek güce de sahip oluyorsun. Aşkın önünde hiçbir şey duramıyor. Tabii yıllar içinde her şarkımız mı hit oldu? Hayır, olmayanlar da var elbette. Zor zamanlarım da oldu.

◊ Ne gibi?

Yeni bir üretim dönemine geçmem gerekiyordu, yeni jenerasyona da bir şeyler vermek lazımdı. Her defasında elinde fırçayla şarkı söyleyen çocuğa “Şimdi ne yapacağız” diye sordum.

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◊ Cevap olarak ne aldın?

Bana hep doğrusunu söyledi, “Devam et, yılma, ayakta dur” dedi. Tabii tecrübelerim yıllar içinde gelişti, toplumla bağım kuvvetlendi. Burada dinleyicinin teveccühü de çok önemli, sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar.

‘Benden bir magazin figürü asla olmazdı’

◊ Skandalsız, olaysız, pop şarkıcıları arasındaki atışmalara hiç girmeden ünlü olmak zor muydu?

Bunun bedelleri de artıları da oldu.

◊ Bedeli neydi?

Yatırım bulmakta zorlanıyorsunuz, çünkü bu işe yatırım yapan insanlar ticaret yapıyor. Onlar ekranda en çok görüneni istiyor. Ama o yılları geride bıraktım çok şükür. Bundan pişmanlık duymuyorum, zaten aksini yapamazdım, yüzüme gözüme bulaştırırdım, benden bir magazin figürü asla olmazdı.

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◊ Dışarıdan bakınca çok kibar biri gibi duruyorsun. Gerçekten

öyle misin?

Hiç kimseyi kırmamaya gayret ederim. Benim mayamda bu var. Zaten oldum olası kavgayı, polemiği sevmem, tartışmalardan uzak durmaya çalışırım. İnsanlarla iyi geçinmeye gayret gösteririm. Tabii herkesle de Pollyanna’cılık olmaz... Bazen benim de sinirlendiğim olur.

◊ Böyle nahif olduğun için hırpalandığın oldu mu?

E tabii, hakkımın yendiği, iyi niyetimin kötüye kullanıldığı şeyler oldu. Hem maddi hem manevi olarak yaşadım bunları. Ama bu tecrübeleri edinmek benim için kıymetliydi. Çünkü önlemler almaya başladım. O yüzden arkadaşlarıma da “Yaşadığınız acıları büyütmeyin, bunlar sizin gelecekte daha güçlü olmanızı sağlayacak olaylardır” derim. Ben tüm güçlükleri çalışarak geçtim. Sürekli üretmek ve beste yapma yeteneğim en büyük artılarımdan oldu.

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‘TEKNOLOJİ VE SOSYAL MECRALARIN ARTMASIYLA BAZI DUYGULAR SIRADANLAŞTI’

◊ Zamana direnen birçok besten var. Bunun bir sırrı var mı?

90’larda ruhu çok özel şarkılar üretildi. Ben de çok yüksek duygular barındıran şarkılar yaptım. Ben sıradan bir şarkı yapmamaya programlanmışım. Özenip bezenerek ve ruhuma tam hitap etmesini istediğim şarkıları hep dinleyiciyle buluşturdum. O yüzden de arada iki-üç yıllık boşluklarım olmuştur.

◊ Peki “90’larda ruhu çok özel şarkılar üretildi” dedin, o günlerden bugüne ne değişti?

Hayat çok hızlandı. Teknoloji ve sosyal mecraların artmasıyla bazı duygular sıradanlaştı. Eskiden flörtler bile çok daha duygusal ve çok daha mesafeliyken şimdi çok daha değişken bir hal aldı. Bazı şeylerin anlamları daha büyüktü. Şarkıların tezahürü de öyleydi.

‘HAYATIMIN EN KÖTÜ ALTI AYIYDI’

◊ “Ya bir gün gelir de üretemezsem” diye korktuğun oluyor mu?

Bunu yaşadım!

◊ Nasıl oldu?

Kanal D’de yayımlanan ‘Elveda Derken’ dizisinde 50 bölüm başrollerden birini oynamıştım. Müzikten 1,5 sene koptum, neredeyse hiç ilgilenemedim. Set bitti ve gitarı kucağıma aldım. Tam 6 ay üretemedim.

◊ Ne hissettin?

Hayatımın en üzgün ve en kötü altı ayıydı diyebilirim Hakan, kendime “Gitti, buraya kadarmış, şimdi ne yapacaksın” dedim.

◊ Sonra nasıl geri geldi?

Üzerine düşe düşe geri geldi ama çok nazlandı. Altı ayın son iki ayı, gece gündüz hiç durmadan kucağımda gitarla çalıştım. Ve en sonunda yeniden bestelemeye başladım, o zorluklardan çıkan da ‘Birkaç Beden Önce’ şarkısı oldu.

‘GÜNDÜZ BABA, GECE SANATÇI DÜĞMESİNİ AÇIYORUM’

◊ Bu kadar iyi aşk şarkıları yazan biri aşkı nasıl anlatır?

Aşk, tadı sonuna kadar alınması ve özgürce yaşanması gereken bir duygu.

◊ Aşk şarkılarında yazdığın ama senin yaşayamadığın bir duygu oldu mu?

Aslında birçoğunu yaşamışım ya, “Pantolonunu sevdim, çıkar onu bebeğim” (Bayıldım) şarkısını bir kenara koyarsak tabii (gülüyor).

◊ Dokuz senedir evlisin, evlilik hayatında neleri değiştirdi?

Evlilik gerçekten insanın bambaşka bir evreye geçtiği bir süreç. Evlilik, bir hayat paylaşma. İlk senelerimizde yine flört gibi yaşıyorduk, yurtdışına gezmelere gittik, hayatımızda aslında bir şey değişmemiş gibiydi, ta ki eşim hamile kalana kadar. İşte o zaman aile olma yolunda ciddi bir adım atıyorsun. Denizhan’ın doğumuyla birlikte o ilk dönemki özgür flört zamanları yerini aile ve çocuk sorumluluğuna bıraktı. Ama Denizhan bize en büyük mutlulukları yaşatıyor.

◊ Denizhan 6 yaşına girecek yakında. Sende neleri etkiledi?

Benim hayatım bebekten önce ve sonra olarak ikiye ayrılıyor. Bebekten önce Türk toplumuna bir sorumluluğum vardı; şarkılarımla, konserlerimle... Evlendim, eşim bu sorumluluğa dahil oldu, şimdi Denizhan... Bu noktada kendinizi de

hep daha iyi motive etmeniz gerekiyor. Hem çocuğu büyütürken kurallara ve duygulara riayet edeceksiniz hem de dönüp bir Gökhan Tepe var diyeceksiniz ve onun da sevenleri ve dinleyenlerine hizmet edeceksiniz. Kısaca şöyle diyeyim; konsere artık ailemi de götürüyorum. Gündüz baba düğmesini açıyorum, gece annesine teslim ediyorum, kostümümü giyip sanatçı düğmesini açıyorum.

‘MİLYONLARCA İNSANIN DUYGULARINA TERCÜMANIM’

◊ İlk albümünü yapmış olan Gökhan’ı bugün yolda görsen ne derdin?

Allah yardımcın olsun derdim. Çok zor yıllardı. İlk albüm, bütün flaşlar, eleştiri okları üzerinde. Her doğum sancılıdır.

Ben bunu bir bebeğin ilk altı aylık sürecine benzetiyorum.

◊ Savrulduğun oldu mu?

Biz mütevazı bir aileydik, hafif bir yalpalamış olabilirim belki ama onların desteğiyle savrulmadım çok şükür. İlk iki senenin verdiği başarı sarhoşluğunu bir kenara bırakıp ‘Canözüm’ albümünün çalışmasına başladım.

◊ Geçen 29 senede sence en yanlış anlaşıldığın şey ne oldu?

Çok yanlış anlaşılacak bir şey yapmadım.

◊ Şarkılarında senden parçalar da çok fazla. Hiç duygularını herkese açtığın için çıplak hissettiğin oldu mu?

Ben milyonlarca insanın duygularına tercümanım. Açığa çıkarıp o duygulara arkadaşlık etmek bana Tanrı’nın verdiği bir hediye.