Gitmesek de gÃ¶rmesek de oradaymÄ±ÅŸÄ±z gibi...

Sanki Afrikaâ€™da safaridesiniz

Kamera, bir zamanlar eski â€˜FildiÅŸi RotasÄ±â€™ olan bir bÃ¶lgede yer alan, Mozambik ile Zululandâ€™Ä± birbirine baÄŸlayan Tembe Fil ParkÄ±â€™ndaki su kaynaklarÄ±ndan birine kurulmuÅŸ ve anlÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iletiyor. CanlÄ± yayÄ±nda fillerin yanÄ± sÄ±ra â€˜beÅŸ bÃ¼yÃ¼klerâ€™in (fil, aslan, manda, gergedan ve leopar) geri kalanÄ±nÄ± da gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. AyrÄ±ca kÃ¼Ã§Ã¼k antilop ve 340â€™tan fazla kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ de suyu ziyaret eden canlÄ±lar arasÄ±nda. (www.africam.com/wildlife/tembe_webcam)

Resiflerdeki canlÄ±larÄ± izleyin

Cayman AdalarÄ±â€™nÄ±n beÅŸ bÃ¶lgesinden biri olan East End kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k resifteki kamera, enerjisini gÃ¼neÅŸten alarak canlÄ± yayÄ±n yapÄ±yor. Kamera bÃ¼yÃ¼k balÄ±klarÄ±n karidesler tarafÄ±ndan temizlenmek iÃ§in uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bir noktaya bakÄ±yor. RengÃ¢renk balÄ±k ve mercanlarÄ± izleyebileceÄŸiniz bu yayÄ±nda vatozlar, kÃ¶pekbalÄ±klarÄ±, barakudalar gibi birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k balÄ±ÄŸÄ± da doÄŸal ortamÄ±nda gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.

(www.explore.org/livecams/oceans/cayman-reef-cam)

BÄ±rakÄ±n pandalar sizi mutlu etsin

Takla atan, oyun oynayan, sakarlÄ±klarÄ± ve sempatiklikleriyle yÃ¼rekleri Ä±sÄ±tan pandalarÄ± kim sevmez ki! Ã‡inâ€™in Wolong Valley TabiatÄ± Koruma AlanÄ±â€™ndaki Shenshuping Gengda Panda Merkeziâ€™nde 11 farklÄ± panda bahÃ§esini canlÄ± olarak izleme olanaÄŸÄ± var.

(www.pandasinternational.org)



Kartal yuvasÄ±nda misafirlik

Kuzey Amerikaâ€™nÄ±n en karizmatik yÄ±rtÄ±cÄ±larÄ±ndan olan kelkartallarÄ±n yuvalarÄ±nda yavrularÄ±yla birlikte geÃ§irdiÄŸi zamana tanÄ±klÄ±k etmek istemez misiniz? Iowaâ€™daki kameralardan izleyeceÄŸiniz kartal, bu canlÄ±larÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Raptor Resource Project tarafÄ±ndan yeniden yapÄ±lan yuvasÄ±nda yaÅŸÄ±yor. Kurumun sitesinden farklÄ± tÃ¼rde yÄ±rtÄ±cÄ±larÄ± yuvalarÄ±nda izlemek mÃ¼mkÃ¼n. (www.raptorresource.org/birdcams)



Goril sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olunÂ

GRACE (Gorilla Rehabilitation and Conservation Education Center) tarafÄ±ndan Kongo yaÄŸmur ormanlarÄ±nda gorillerin

geÃ§iÅŸ koridoruna yerleÅŸtirilen kamera sayesinde onlarÄ± doÄŸal ortamlarÄ±nda izleyebilirsiniz. Gorillerin alanÄ± en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± zaman

ise 14.00-15.00 arasÄ± ve akÅŸamÃ¼zeri saatleri. (www.gracegorillas.org)



Hepsi bir tÄ±k uzaÄŸÄ±nÄ±zda

Prof. Dr. Ãœnal Akkemik/Ä°stanbul Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesi

*Â NasÄ±l bir zenginliÄŸe sahibiz bilin: BilmediÄŸimiz ÅŸeyi koruyamayÄ±z. TÃ¼rkiyeâ€™nin flora zenginliÄŸi, bitkileri ve Ã§eÅŸitliliÄŸi hakkÄ±nda bilgi sahibi olun. (www.turkiyebitkileri.com.tr)

*Â Ã‡iÃ§ekler iÃ§inde gezin: TÃ¼rkiye tam bir Ã§iÃ§ekli bitki cenneti. OnlarÄ±n tÃ¼m gÃ¼zelliklerini sergilediÄŸi bugÃ¼nlerde gÃ¶rmek iÃ§in kÄ±rlara gidemiyorsanÄ±z siz de bilgisayarÄ±nÄ±zdan keÅŸfedin.

(www.yabanicicekler.com)







*Â Ä°stanbulâ€™u anlayÄ±n: Ä°stanbul ve Ã§evresindeki ormanlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±, durumu, yaÅŸanan sorunlar ve iyileÅŸtirilmesine ait Ã¶nerileri sanal ortamda bulabileceÄŸiniz â€˜Ä°stanbul ve Kuzey OrmanlarÄ±â€™ isimli kitapta okuyabilirsiniz. (www.ormancilardernegi.org)Â

m AÄŸaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±yÄ±n: TÃ¼rkiyeâ€™nin orman varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸaÃ§ tÃ¼rlerini tanÄ±mak ve yayÄ±lÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olup fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z â€˜Orman AtlasÄ±â€™ adlÄ± PDF kitabÄ± indirin.Â

(www.ogm.gov.tr/ekutuphane)

*Â Ormanlarda dolaÅŸÄ±n: Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi dÃ¼nyanÄ±n ormanlarÄ±nÄ± etkisi altÄ±na almÄ±ÅŸ durumda. OrmanlarÄ±mÄ±zÄ±n nasÄ±l bir tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu anlamak istiyorsanÄ±z OrmancÄ±lar DerneÄŸiâ€™nin bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± okuyun.

(www.ormancilardernegi.org)

*Â TanÄ±ÅŸÄ±n: DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± anÄ±t aÄŸaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p onlarla tanÄ±ÅŸÄ±n.

(www.oldest.org/nature/trees)

Biraz okumaya ne dersiniz?

WWF TÃ¼rkiye (DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ±)

*Â â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin ve Avrupaâ€™nÄ±n KuÅŸlarÄ±â€™ dÃ¼nyasÄ±na girin: YazarÄ± Hermann Heinzel. Online sipariÅŸle temin etmek mÃ¼mkÃ¼n. KuÅŸlara ve kuÅŸ gÃ¶zlemciliÄŸine ilgi duyan her doÄŸaseverin kitaplÄ±ÄŸÄ±nda bulunmalÄ±.



*Â Ã‡ocuÄŸunuzu turnalarla tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n: UluslararasÄ± Turna Koruma VakfÄ±â€™nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim kitapÃ§Ä±klarÄ±, 6-18 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik. Ã–ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in sekiz ayrÄ± kitapÃ§Ä±ktan oluÅŸuyor. KitapÃ§Ä±klar, birÃ§ok farklÄ± turna tÃ¼rÃ¼ hakkÄ±nda bilgi veriyor. (www.wwf.org.tr/?6460.)



*Â Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdaki canlÄ±larÄ±n durumunu gÃ¶rÃ¼n: WWF ve Londra Zooloji DerneÄŸiâ€™nin iki yÄ±lda bir ortaklaÅŸa hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± â€˜YaÅŸayan Gezegenâ€™ raporuna gÃ¶re, TÃ¼rkiye canlÄ± tÃ¼rleri iÃ§in cazip bir coÄŸrafya olmaktan hÄ±zla uzaklaÅŸÄ±yor. Tehlike altÄ±ndaki tÃ¼rlerin Ã¼lkemizdeki sayÄ±sÄ± 2008â€™de 131â€™ken bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 400. TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadaki biyolojik Ã§eÅŸitlilik kaybÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in YaÅŸayan Gezegen 2018â€™i (www.wwf.org.tr/yayinlarimiz/raporlarimiz) okuyun.



*Â HayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirin: GÄ±dadan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine, beslenmeden su kaynaklarÄ±na, biyolojik Ã§eÅŸitlilikten saÄŸlÄ±ÄŸa kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli alanda â€˜doÄŸa ve insan iÃ§in yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§â€™ yapmanÄ±n yollarÄ±nÄ± DÃ¼nya Saati blog yazÄ±larÄ±nda keÅŸfedebilirsiniz.

(www.dunyasaati.org/blog)

Ä°klim krizini ÅŸimdi daha iyi anlayabilirsiniz

Dr. Ãœmit Åžahin/Ä°stanbul Politikalar Merkezi Ä°klim Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼

*Â Kitap: Levent Kurnazâ€™Ä±n â€˜Son Buzul Erimeden: Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸiÂ HakkÄ±nda Merak EttiÄŸiniz Her Åžeyâ€™ isimli kitabÄ±nÄ± okuyabilirsiniz.

*Â Belgesel: Fosil yakÄ±t ÅŸirketlerinin yÄ±llardÄ±r yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri inkÃ¢r Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n iÃ§yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Naomi Klein ve Erik Conwayâ€™in kitabÄ±ndan yola Ã§Ä±karak anlatan Robert Kennerâ€™in â€˜ÅžÃ¼phe Tacirleriâ€™ni izleyebilirsiniz.

*Â Radyo: TÃ¼rkiyeâ€™de iklim krizini gÃ¼ndeme getiren ilk gazeteci Ã–mer Madraâ€™nÄ±n 25 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ AÃ§Ä±k Gazete baÅŸta olmak Ã¼zere, Ä°klim Ä°Ã§in, Ä°klim Acil, AÃ§Ä±k YeÅŸil gibi pek Ã§ok programÄ± AÃ§Ä±k Radyoâ€™dan dinleyebilirsiniz.

(www.acikradyo.com.tr)

*Â Roman: Oya Baydarâ€™Ä±n TÃ¼rkiye edebiyatÄ±nda yazÄ±lmÄ±ÅŸ ilk iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi romanÄ± (cli-fi) olan, huzursuz edici ama gelecek umuduyla dolu â€˜KÃ¶pekli Ã‡ocuklar Gecesiâ€™ni okuyabilirsiniz.

*Â Ã‡evrimiÃ§i medya: Ä°klim haberlerini ve yeÅŸil hareketi yakÄ±ndan izleyen internet gazetesi olan YeÅŸil Gazeteâ€™yi takibe alabilirsiniz.

(www.yesilgazete.org)

Buradan, iklim kriziyle nasÄ±l mÃ¼cadele edebileceÄŸimizi anlamak iÃ§in bilmemiz gereken en kritik kavram olan karbon bÃ¼tÃ§esini anlamak iÃ§in meseleyi aÃ§Ä±klayan ilk popÃ¼ler makale â€˜KÃ¼resel IsÄ±nmanÄ±n Korkutucu Yeni MatematiÄŸiâ€™ni de Mahir Ilgazâ€™Ä±n Ã§evirisiyle okuyabilirsiniz.

*Â Ã‡evrimiÃ§i aktivite: Akademiyle kamu kurumlarÄ±, Ã¶zel sektÃ¶r, sivil toplum, medya ve aktivistler arasÄ±nda bir arayÃ¼z gÃ¶revi gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸan araÅŸtÄ±rma merkezleri olarak her ikisi de SabancÄ± Ãœniversitesiâ€™ne baÄŸlÄ± Ä°stanbul Politikalar Merkeziâ€™nin ve Shura Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Merkeziâ€™nin etkinlik ve yayÄ±nlarÄ±nÄ± takip edebilirsiniz. (www.ipc.sabanciuniv.edu ve www.shura.org.tr)

*Â Blog: Gavin Schmidt, Michael Mann ve Stefan Rahmstorfâ€™un da olduÄŸu dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli iklim bilimcilerinin kendi aralarÄ±nda yazÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± â€˜Real Climateâ€™ blogâ€™unu takip edebilirsiniz.

(www.realclimate.org)