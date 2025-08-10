Gitarist Yavuz Çetin’in oğlu Yavuzcan Çetin: ‘Babamı anma konserinde onun gitarıyla sahnede olacağım’

Haberin Devamı

Teoman “Başka türlü bir adamdı” diyor ‘Blue’ (2017) belgeselinde Yavuz Çetin için. Nejat İşler’se

“O girdiği zaman sahneye, dünya dışından biri geliyor gibiydi” diye anlatıyor...

90’ların ünlü grubu Blue Blues Band’in gitaristi Yavuz Çetin 15 Ağustos 2001’de hayata veda etti ama şarkıları hâlâ yaşıyor. Ölüm yıldönümünden üç gün önce 12 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda ‘Ustalara Saygı: Yavuz Çetin Anma Senfonisi’ konseri gerçekleşecek. Müzisyenin şarkıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Oda Müziği Topluluğu&Yavuz Çetin Anma Senfonisi şefi Neyzen Özsarı’nın düzenlemeleriyle senfonik bir forma bürünecek. Hayko Cepkin’den Kaan Tangöze’ye birçok isim Yavuz Çetin’in müzikal mirasını selamlayacak. O gece sahnede olacak isimlerden, oğlu Yavuzcan Çetin sorularımızı yanıtladı.

- Yavuz Çetin iyi gitar çalması ve sahnedeki karizmasıyla hatırlanıyor. Sen onu nasıl hatırlıyorsun?

Küçük yaşta kaybedince insan zamanla nasıl biri olduğunu hatırlamakta zorlanıyor. Aklımda kalanlar hep küçük flashback’ler… İlginçtir, hep pozitif anılar. Oyun oynamayı, eğlenmeyi, yemek yemeyi çok severdi. Sonuçta intihar etmiş biri ama hafızamda hep şen şakrak kaldı.

- Belki unutamadığın, aklında kalan bir anı vardır...

Babamın Özlem diye bir kız arkadaşı vardı, o konserdeyken bana bakardı. Bir gün babam çalmaya gitmişti, ben de evde oyun oynuyordum. Birden kolum babamın gitarına çarptı, gitar yere düştü ve birkaç teli koptu. Panikten gitarı yatağın altına sokmaya uğraşırken kapı çaldı, babam girip beni gördü. Gitar oraya asla sığmazdı tabii. O halime çok gülmüştü, o kahkahası hâlâ aklımda.

- Yokluğunu en çok hangi anlarda hissediyorsun?

Baba yokluğunu aslında büyüyünce anlıyorsun. 25-30’larından sonra arkadaşlarının, akrabalarının babalarıyla ilişkisini gördükçe “Demek ki baba-çocuk ilişkisi böyleymiş” diyorsun. Benim hayatımda o figür hiç olmadı. En çok zorlayan tarafıysa maddi oldu. Ailenin en çok kazanan yarısı gidince hayata 1-0 geriden başlıyorsun. Yine de kabulleniyorsun. Babamdan geriye bu gitar kaldı.

- Peki, sonra nasıl idare ettin, ne iş yapıyorsun şu an?

Uzun süre hayatım hep kira, yemek, barınma krizi ve mücadeleyle geçti. Annem ve üvey babam Turgut Berkes’le (müzisyen) birlikte Yeni Zelanda’ya gittim, ‘Art and English’ (Sanat ve İngilizce) diye bir dil programına devam ettim. Döndükten sonra 2014’te YavuzFest’i yaptım, sanatçılar para almadı, ben de kalan parayla tekrar Yeni Zelanda’ya gidip gastronomi okudum. Türkiye’ye dönünce sefalet başladı. 20 yaşımdan 28’e kadar Kadıköy’de pub’larda ve otellerde çalıştım. İşyükü çok, verdikleri para değersizdi. Ne hayatın kalıyor ne arkadaşın. En sonunda bıraktım, garsonluk yaptım. Garsonluk yaparken daha çok para kazandım.

- “Sen Yavuz Çetin’in oğlusun, ne işin var burada” demiyorlar mıydı?

Kimse pek bir şey demedi, galiba hobisine yapıyor diye düşündüler. Şefim bazen “Yavuzcan, kusura bakma, aşağıda fotoğraf çektirmek isteyen var” derdi. En üst kattan inip fotoğraf çektirir, sonra işime geri dönerdim. Sonra işi bırakıp internetten sertifika programıyla kendimi geliştirdim ve bir oyun firmasında çalıştım. Dedemden miras kalan evle hayatım değişti. Artık sadece müzik yapıyorum. Akşamları bazı mekânlarda çalıyorum, evden küçük oyun projeleri ve biraz da plak şirketi menajerliğiyle hayatımı sürdürüyorum.

- Yavuz Çetin’in bugün hâlâ yayımlanmamış parçası var mı?

Vallahi yok, aradım taradım bulamadım. Telif hakkını alınca YouTube’daki birçok videoyu kaldırttım, o yüzden bazı Yavuz Çetin fanları bana kızgın, biliyorum. Ama biraz sabretsinler, 25 Eylül’de ‘Anka’, ‘Hiç Düşünmezsin’ ve ‘Funky’nin temiz ve detaylı kayıtlarını tekli olarak yayımlayacağız.

- Şarkıları içinde en çok babanı yansıttığını düşündüğün şarkı hangisi sence?

Yakın arkadaşlarıyla onu hep şen şakrak, eğlenceli biri olarak tanırdık, o yüzden ‘Ağlamayı Sevmem Ben’ derim. Ama insanın içinde ne fırtınalar koptuğunu bilemiyorsunuz tabii. İkinci albümde bence psikolojisi değişmişti, o albümden ‘Yaşamak İstemem’ onu daha iyi yansıtıyor.

- Anma konseri fikri nasıl doğdu?

Uzun zamandır aklımda Yavuz Çetin için senfonik bir konser vardı. Bu fikri İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan’a anlattım, onlar da sahiplendi. Tanıdığım tüm sanatçıları tarayıp davet ettim. Yaylılar, üflemeliler ve bir rock grubuyla Yavuz Çetin şarkıları söylenecek. Ben de konser boyunca babamın Fender Stratocaster 71 model gitarıyla sahnede olacağım.

‘Gencecik kalbimle ona platonik bir aşk besledim’

Ceylan Ertem





Aynı gece iki mekânda sahne alırdı. Onu önce Kadıköy’de (Shaft) dinler, ardından koşa koşa Beyoğlu'na Mojo'ya giderdik. Bir kere ondan Jimi Hendrix’ten ‘Voodoo Child’ı istemiştim. O da bana “Albüm versiyonunu mu, live versiyonunu mu istersin” diye sormuştu. Ben de bu soruya erimiştim tabii. 18-21 yaşlarım arasında, haftada en az bir kez canlı dinlediğim, gencecik kalbimle platonik bir aşk beslediğim bir müzisyenin, yıllar sonraki bu anma akşamında olmak beni çok duygulandırıyor.

‘Sabaha kadar sohbet ettik, gitar çaldık’

Nejat Yavaşoğulları (Bulutsuzluk Özlemi)





Aramızdaki en yetenekli gitaristlerdendi. Çok da iyi şarkı söylüyordu. Onu kendi albümünü yapması için cesaretlendiriyordum. Bir gece Bodrum’da işlerimizi bitirip Gümüşlük’teki evine gittik... Yavuzcan

2-3 yaşındaydı, uyuyordu. Sabaha kadar sohbet ederek, gitar çalarak birbirimize şarkılarımızı dinlettik. Sabah da sahile inip kahvaltı ettik. Bu uzun gece en güzel hatıralarım arasında. Sonra bizim ‘Yol’ albümünde geri vokal yaptı, her dinlediğimde yanı başımda gibi hissediyorum.

ÖZEL GRUP VE KORO

12 Ağustos’taki gece İBB Orkestra tarafından düzenleniyor. İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan “Yavuz Çetin’i çağının ötesine uzanan müziğiyle, sözleriyle ve bıraktığı güçlü etkiyle bir kez daha anmak istedik” diyor.

Şef Neyzen Özsarı da şu bilgileri veriyor: “Yavuz’un ustası olduğu tür Amerikan Teksas blues. Bazıları rock’n roll, R&B ve soul tarzında dokunuşlar içermekte. Biz de bu parçaları big band ve 16 kişilik koroyla genişletmiş olduk.”