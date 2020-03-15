Geride kalanlar

Mültecilerin botla, yüzerek ve karşıdan gerilen ipe tutunarak geçmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri, Edirne’nin Doyran Köyü. Bir çocuk gelecek güzel günler uğruna oyuncak bebeğini feda etmiş.



Dün sohbet ettiğim aile, namaz kılarken fotoğraflarını çektiğim Afganlar ve niceleri... Kim bilir şimdi neredeler?



Üyüklütatar Köyü’nde bırakılan bir bebek arabası. 100 metre ötedeki nehre varmadan ilk vazgeçilen eşya...



Karşı kıyıdaki hayata hazırlık, Almanca sözlük...



Karadan geçmeye çalışan bir göçmenin ayakkabısı tellere takılmış.



Murat Şaka