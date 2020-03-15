Geride kalanlar

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Hürriyet Pazar
Murat ŞAKA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

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Mültecilerin Avrupa’ya geçişlerine engel olunmayacağının açıklandığı gün binlerce göçmenle birlikte fotomuhabirleri de sınıra akın etti. Onlardan biri de Hürriyet fotomuhabiri Murat Şaka’ydı. Şaka, tel örgülerin söküldüğü, kapıların zorlandığı, gaz bombalarının atıldığı ve silahların patladığı günlerde sınırın ötesine geçmek için her şeyi göze alanların arkalarında bıraktıklarının kaydını tuttu.

Mültecilerin botla, yüzerek ve karşıdan gerilen ipe tutunarak geçmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri, Edirne’nin Doyran Köyü. Bir çocuk gelecek güzel günler uğruna oyuncak bebeğini feda etmiş.

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Karadan geçmeye çalışan bir göçmenin ayakkabısı tellere takılmış.
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Murat Şaka

 

 

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