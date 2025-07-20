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İrem Derici’yle Cihangir’de buluşmak üzere sözleşiyoruz. Bir seneye yakındır süren ilişkisi kısa süre önce bitmiş, “Belki röportaj yayımlanana kadar yeniden barışırsınız” desem de ihtimal vermiyor. İçini dökmeye çok hazır. Onun bu çok duygusal döneminde başlıyoruz yaşadıklarını konuşmaya...

◊ Yıllar önce Emrah’tan dinlediğimiz ‘Kabul’ şarkısını yeniden söyledin. Neden bu şarkıyı seçtin?

Küçükken deli gibi platonik âşıktım ve manyak gibi bu şarkıyı dinlerdim. Geçen sene de rüyamda gördüm, sabah 6.00 gibiydi, söz-müziğin Altan Çetin’in olduğunu biliyordum. Zamanında ‘Acemi Balık’ı Altan Abi’den zor almıştık çünkü Nalan’la kültleşmiş bir şarkıydı. Bu kadar kült olmuş şarkıları cover’lamak biraz

g.. istiyor. Özgür’ü (Menajeri Özgür Aras) sabahın köründe aradım, “İkinci Altan Çetin taarruzumuza başlıyoruz” dedim. Şarkıyı aldık, bir sene önce bitirdik. Ama hayatımla uğraşıyordum, müziği salmıştım. Yine de yaza elim boş girmeyeyim dedim. Hazır zayıflamışken bir de klip çektik. Herkesin iki dakikalık şarkı yaptığı dönemde dört dakikalık şarkı yaptık. Yorumlar güzel ama şarkının sahibinden daha yorum gelmedi. Emrah Bey’den bir yorum beklerim açıkçası.

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◊ Şarkı süreleri sence neden kısalıyor?

Şarkıyı bir kez dijitalden açıp dinleyen bir daha açsın dinlesin ve çok kazanalım mantığı. Bir de kimse kafa yormak istemiyor. Kimsenin şarkılarla üzülesi yok. İki-üç gündürse Berkay’ın ‘Yas Tutarak’ şarkısıyla yas tutuyorum.

◊ Neyin yasını tutuyorsun?

Rahmetli dedemin! Neyin olacak? Ben neye yas tutarım, her röportajımızda biz ne yaşıyoruz? Ama bu sefer yasımız büyük.

◊ Melih Kunukçu’yla ilişkin bitti...

Evet. Aşk acısı kavramını unutmuşum. Herhalde kendimi eğlerken üzdüğüm insanların karması çıkıyor. Gerçekten sevileceğim hissi artık bende yok.

◊ Neden?

Başlarda yükseliyor, gözümün içine bakıyorlar... Sonra herhalde çantada keklik görüyorlar. Ben Koç burcu kadınıyım, sevgi anlamında her şeyin ötesinde, el üstünde tutulmayı istiyorum. Birinci plandan ikinci, üçünü plana düşünce ipler kopuyor. Yine öyle oldu. Ama bu sefer kalbim parçalanırcasına seviyordum.

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◊ Bu kadar seviyorsan neden olmuyor?

Sevmek yetmiyor ki... Birinci planda değilim, birinci planda değilsem hiç olmayayım. Izdırap çekerek bu ilişkiyi yaşayacağıma evimde otururum.

◊ Birinci planda olan ne?

Büyük ihtimalle işi, yani öyle gözüküyor şu an. Bir de ben biriyle aynı evde bu kadar uzun süre ilk kez yaşıyorum. Ne bileyim rutini bozdu, bir şeyler kayboldu.

◊ Röportaj yayımlanana kadar barışırsınız belki...

İhtimal yok bu sefer çünkü bozuldu, kırıldı, arada denedik olmadı.

‘MÜZİK DÜNYASI AŞURE GİBİ’

◊ İlk şarkını çıkardığında 24 yaşındaydın. O zamanki İrem’e nasıl bir nasihat verirdin?

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“Kazandığın parayla estetik yaptır” derdim. Tipine odaklanmasını söylerdim. Onun dışında gelişim sürecindeki her şeye okey’im.

◊ Fizik bu kadar takıntılı olduğun bir şey mi?

Tabii, kendimi açlıktan öldürüyordum Hakan. Takıntılıyım ama bunun da sonu yok, artık mutluyum mesela.

◊ Hayatta şansın olsa neyi farklı yapardın?

Daha küçük yaşlarda terapi almaya başlardım, sporu küçük yaşlarda hayatıma bir disiplin olarak sokup bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey olmak isterdim. Bu arada herkes bana “Deli”, “Ruh hastası” falan diyor ya. Ben bizim sektörün en aklıselim insanıyım. Bütün çalıştığımız organizatörler hep “Herkes senin gibi olsa keşke” der, nazım niyazım hiç yoktur.

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◊ Bu sene bir sürü önemli isim arka arkaya şarkı çıkardı. Müzik dünyasını nasıl buluyorsun?

Aşure, kafamın içi gibi. Kimse susmuyor ama bir çözüm yok ortada. Dengeler değişti. Bir şarkı çıktığı dönemde değil, 5-6 sene sonra TikTok’ta patlıyor. Ben artık kafamın ermediğini düşünüyorum.

‘BEN OLMAK ZOR AMA EĞLENCELİ... BİN KERE DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE İREM DERİCİ OLMAK İSTERDİM”

◊ Şöhret, para, seks... Hayatta birini seçmen gerekse, hangisini seçerdin?

Para, para, para canım, Napolyon yattığın yer incitmesin.

◊ En çok neyle savaşıyorsun, kendi iç sesinle mi dışarıdaki insanlarla mı?

Benim kafamın içinde 7 cüceler var, durmuyorlar, onları susturmak için kullanmadığım antidepresan yok, onun da suyu çıktı bu arada. Mesela bir dizi izlerken aklıma bir şey geliyor, klip yönetmenine yazıyorum “Şöyle yapalım, böyle yapalım” diye... Diziyi de anlıyorum o anda.

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◊ İrem Derici olmak zor mu?

Zor ama eğlenceli. Bin kere daha dünyaya gelsem yine İrem Derici olmak isterdim.

◊ Sence insanlar seni en çok hangi konuda yanlış anladı?

Hiç umurumda değil, istedikleri konuda yanlış anlasınlar. Fakat artık çok tahammülsüzleştim. Şimdi benim büyüğümmüş, eskiden beri bu sektördeymiş hiç umurumda olmuyor, direkt refleks olarak lafı yapıştırıyorum, bundan da çok mutlu değilim. Çünkü büyüklerime saygılı olmak benim çok övündüğüm bir şey. O konuda kendime çekidüzen vereceğim.

◊ Coşkun Sabah’la aranda bir polemik yaşandı... Ondan bahsediyorsun herhalde. Ne oldu?

Özür diledim sonra. Bir sabah programda özrümü kabul etmemiş. Olay şöyle çıkıyor, Galatasaraylıyım, bu sezon bütün maçlara gittim. Taraftar ruhum coştu. Berkay’ın da locası var, maça bir hafta kala Berkay’ı arıyordum. Formamı giyip gidiyordum. Sonra Galatasaray şampiyonluk kutlamaları listesi açıklandı. Benimle de röportaja geldiler. Bana “Siz niye yoktunuz kutlamalarda” diye sordular. Dedim ki “Çağırmadılar, Dua Lipa gelecek falan diyorlardı, Coşkun Sabah çıkıyor” dedim. Muhabir “Hayaller Dua Lipa, hayatlar Coşkun Sabah” dedi, ben de “Aynen öyle” dedim ama bunu ben söylemişim gibi lanse ettiler, sonra adamcağızı kutlamalardan çıkarmışlar. O da bunu benden biliyor, açıklama yapıyor, “Bu kıskançlık” falan diye. Coşkun Abi yemin ediyorum seni kıskanmıyorum, biz senin şarkılarınla büyüdük. Nükhet Duru da Coşkun Abi’yle olan olaydan sonra “Ah Coşkun’um çok üzüldüm” diye bir story koymuş. Nünü de üzüldü diye daha üzüldüm. Zincirleme kazaya döndü olay. Üç gün uyuyamadım. Beni de biliyorsunuz, ben çirkefim, tekrar senin sayende özür diliyorum.

◊ Bu çirkeflik durdurulamayan bir şey mi?

Çirkeflik durdurulamıyor, yaş aldıkça daha çirkef bir karı oluyorum.

‘TERAPİ ALMAZSAN HAYAT BOYU SÜRER’

◊ Yine çok kilo vermişsin, daha önce bir kere hastanelik olup ölümün kıyısından döndün...

43 kiloda yoğun bakıma düştüm, şu an 57 kiloyum, boyum 1.67. 60 kilonun üstüne çıkmamaya çalışıyorum. Benim anoreksik dönemim uzun vadeli bir intihardı benim için, beceremedim. O yoğun bakımda annemi ve babamı camın arkasında beş dakika olsa da görünce, “Onlara bunu yapamam” dedim. Belki de 6-7 ay sonra ilk kez hastanede katı yemek yedim. Üzerinden bir sene geçtikten sonra zar zor da olsa kafayı toparladım. Ama bu yeme bozukluğu öyle bir şey ki ya hiçbir şey yemiyorsun ya yarınlar hiç olmayacakmış gibi yiyorsun. Bunun ortası yok. Terapi almazsan hayat boyu da sürecek. Başka şeylerde yapmayın abi, 20 sene sonra çatur çutur herkes pankreastan gitmesin yani.

◊ “Benim için sessiz bir intihardı” dedin. Neden?

15 gün içinde bir insanın yaşayabileceği her şeyi yaşamıştım ama her kötü şeyin daha kötüsü var. O yüzden yine bin kere şükürler olsun. Ben toparlayabildim ama işte bak toparlayamayanlar var.

◊ Hayatı seviyor musun artık?

Her şeye rağmen hayatı seviyorum. Sevmek durumundayım. Sahiplendiğim iki tane tekir kedim var şu an, onlara bakmak durumundayım. Bir şeyler izliyor, dinliyorum. Bazen hiçbir şey yapmıyor saatlerce tavana bakıyorum.

◊ Senin hayatla derdin ne?

Bu yıl bir vefat yaşadık, ardından panik ataklarım başladı. Şimdi biraz azaldı. Eski popülaritem yok, onu kafaya takıyorum, kıçımı yırta yırta 3-4 ayda bir şarkı çıkartıyorum. Benim en son hitim 2 sene önce çıktı. 2 yılda bir insan bunu yaşamak istiyor çünkü ben en yukarıyı gördüm. Ya en kötü olayım yuhalanayım ya da en iyilerden olayım, yani averaj hayat benim çok canımı sıkıyor. Borderline’ın zaten tanımında bu var. Belki de ilişkilerde de başarısız olmamın sebebi bu. Bir birikimim yok ama dışarıdan bakan der ki bunun yatları katları her şeyi var, popüler falan. Bana hayır diyecek erkek sayısı az. Zaten hayatıma girenlerin yüzde 60-70’i bu sebeplerden dolayı giriyor bence. Bana şu âşık oldu diye sayamam sana, emin değilim, hiçbir zaman emin olamam. Bana hayatımda iki kişi âşık oldu diyebilirim. Bu son yaşadığım ilişki de onlardan biriydi. Gerisi âşık mâşık olmadı bana. Derdim belki bu, bilmiyorum. Belki de rahat batıyor, onu da bilmiyorum.

‘SON İKİ AYDIR DİBE VURUŞ BAŞLADI’

◊ Bu ayrılık ilişkilere bakışını nasıl etkiledi?

Ne flört enerjim ne libidom kaldı, yattığım yerden kalkmıyorum. Dört gündür duşa bile girmiyorum, tavan bana, ben tavana bakıyorum. Bu sefer ağır geçireceğim.

◊ Sen onu klipte mi görmüştün?

Dans camiasının çok içindeyim, o da kendi tarzında en iyi birkaç isimden biri. Simge’nin ‘Önümüz Yaz’ klibinde ilgimi çekti. Bu nasıl sempatiklik dedim. Ufaktan tanışıyorduk, takipleşmeye başladık. Çok ortak arkadaşımız da var. İlk oturduğumuzda öyle etkilendim ki “S.çtın İrem” dedim. Benim karşılık almam ve bunun bir ilişkiye dönmesi de iki ay aldı. Sonra da tam gaz ve çok güzel gitti. Ama son iki aydır, dibe vuruş başladı. Onun da hayatından çok ağır şeyler geçti. Zayıflamak için kullandığım, aslında herkesin kullanmadığını iddia ettiği iğnelerden dolayı ilk dönemler ayıldım bayıldım, kafamı ağzımı yardım. Yani aslında çok zor dönemleri atlattık beraber ama günün sonunda takatimiz kalmadı.

◊ Şu anda bir daha ilişki zor mu senin için?

Artık büyük konuşmuyorum ama iyi değilim yani uzun bir süre de iyi olacağımı zannetmiyorum. Bu konularda Şener Şen’e rakibimdir, güzel rolümü yaparım. Çıkarım sahneme, saçımı savururum, çok güzel içimde yaşarım yani dışarı çok belli etmem. Bu kadar bile konuşmam mucize bu arada. O eylül ayında 26 yaşına girecek çok yetenekli bir herif, çok büyük hayalleri var, hepsinin oluşunu uzaktanda olsa izlemek istiyorum. Bir ilişki bittikten sonra arkamda kalan insana iyi, kötü b.k atarım ama Melih’e en ufak bir toz kondurmam. İnşallah bütün hayalleri teker teker gerçek olur. Ben de onun hayatından geçmiştim diye anlatırım.

◊ Güzelsin, yeteneklisin, ünlüsün. Aşk konusunda neden istediğini bulamıyorsun?

Ben ‘borderline’ (Sınırda) bir kadınım. Benimle ilişki sürdürmek zaten zor, bir de her şeyi hızlandırılmış program şeklinde yaşıyorum, çok hızlı tüketiyor olabilirler. Bu sorunun cevabı artık bende değil. Ama artık kimsenin ahını almak, delirtmek istemiyorum, çok leşim var geçmişte. Onların karmalarını yaşıyorum.

◊ Sosyal medyada fotoğraflarınız duruyor...

Evet, silmiyorum. Çünkü ne zaman silsem o 90’lardan kalma köhne kafalar “Şarkı çıkardı, reklamını yapıyor” diyorlar, aptallar. Ben zaten üç ayda bir şarkı çıkaran kadınım. Hâlâ bunu diyen beyinsizler olduğu için de dursun her şey. Bir de Instagram’dan silsem ne olacak; portremiz, ilişkiye başlangıç tarihimiz dövme olarak var.