



Yolları sekiz yıl önce kesişti. Alper Kul ilk görüşte âşık oldu. Aylin Kontente de karşılık vermekte gecikmedi. Bir ay sonra çıkmaya, dokuz ay sonra da evlenmeye karar verdiler. Mizahın en önemli gücümüz olduğunu düşünen ikili, bugünlerde evde bir yandan çocuklarının eğitimiyle ilgileniyor, bir yandan da çektikleri komik videolarla üretmeye devam ediyor.

◊ Instagram’da paylaştığınız ‘Ev hali’ videoları kısa sürede fenomen oldu. Eşlerin evde yaşadıklarını tiye alma fikri nasıl çıktı?

ALPER KUL: 40 gündür evdeyiz. İlk iki hafta hayli zorlu geçti. Turnelerden sürekli seyahat etmeye alışmışız. Bu rutine alışmak zor oldu. Ben bir de evhamlıyım...

◊ Her sabah yataktan, “Hastayım” diye kalkarmışsınız zaten...

ALPER KUL: Kim söylemişse abartmış onu. Haftanın dört-beş günü filan...

◊ Peki salgın dönemi ne yaptınız?

ALPER KUL: Virüsü kaptığımı düşünüp tüm semptomlarını vücuduma yaşattım; ateşim çıktı, boğazım ağrıdı, ertesi gün göğsümde bir ağrı vardı... Aylin en son, “Git test yaptır, hastaysan tedaviye, değilsen antidepresana başla” dedi!

Sonuç negatif çıkınca birden iyileştim

◊ Test yaptırdınız mı?

ALPER KUL: Evet. Negatif çıktı. Birden iyileştim. Ve ilk sorunun cevabına dönersek, bu izolasyon sürecinde insanların morale ne kadar çok ihtiyacı olduğunu gördük. Hem kendi motivasyonumuzu hem de izleyenlerin moralini yüksek tutabilmek için parodiler hazırlamaya karar verdik. Necati Akpınar’ın (yapımcı) cesaretlendirmesiyle harekete geçtik.

◊ Son videolarınızdan birinde, “Evlilik sultanlık”tır derken bir yandan da “Evde baskı altındayım, kurtarın beni” yazılı bir pankart gösteriyorsunuz... Sizce evlilik sultanlık mı yoksa bir baskı hali mi?

ALPER KUL: Gerçekte evlilik sultanlık. Ama sultanlık da zor zanaat. Alırlar kelleni, anlamazsın!

◊ Sürekli evde olmak ilişkiyi nasıl etkiliyor?

AYLİN KONTENTE: Çok zor. Normalde başka alanlarımız var. Birbirimize toleransımız daha fazla. Bu süreçte bir nevi ev hapsi yaşıyoruz. Kaygı seviyemiz normalden yüksek. Hem ulusal bir afet yönetiyoruz, hem ev dinamiği hem de çocuklar... Hepsi bir araya gelince yönetmek zorlaştı. Allah herkesin yardımcısı olsun.

Aşk, sekiz yılın sonunda tüm zaaflarını bildiğin kişiyi hâlâ çok sevmek...

◊ Birbirinize ilk görüşte mi âşık oldunuz?

ALPER KUL: Benim öyle. Aylin ‘Güldür Güldür’e başladığı gün, şöyle bir önümden geçti. Ertesi gün niyetimi belli ettim. Bir ay sonra çıkmaya başladık. Dokuz ay sonra evlendik.

AYLİN KONTENTE: İlk görüşte aşk bana çok masal geliyor. Seninki de beğenmek bence Alper ya da çok hoşlanmak... Aşk, sekiz yılın sonunda tüm zaaflarını bildiğin kişiyi hâlâ çok sevmek, ondan başkasıyla olmayı istememek...

◊ Birbirinize olan aşkınızı nasıl anlatırsınız?

AYLİN KONTENTE: Böyle şeyler konuşamam, utanırım. Ama nasıl uzun ömürlü ilişki yaşanır dersen, şunu söyleyebilirim; Alper beni üzdüğünde özür dilemeyi bilir, telafi etmeye kafa yorar. Geçinmeye gönlümüz var. Bazen o, bazen ben geri adım atarız. Ve karşılıklı ayrı bireyler olduğumuzu, haklarımız, alanlarımız olduğunu biliriz.

◊ Alper Bey hakkında “Gezer, tozar, paraşütle atlar, kayalara tırmanır, dalar, at biner” gibi şeyler okudum. Evlendikten sonra ne oldu?

ALPER KUL: Evdeyiz işte Hakancığım...

AYLİN KONTENTE: Hanımcılık kazandı!

◊ Birbirinizde neleri değiştirdiniz?

ALPER KUL: Ben Aylin’in soyadını değiştirdim. Bir de kütüğünü...

AYLİN KONTENTE: Motorunu sattırdım, gece hayatı bitti, arkadaşlarını göremiyor, çok fazla konuşmuyor, ayıcıklı pijamalar giyiyor.

ALPER KUL: Böyle peş peşe sıralayınca... Evet yaa... Üfleye üfleye ısırmış. Hiç fark etmemişim.

Aylin Kontente: “Çocuk muhteşem bir aidiyet ama aynı oranda bitmeyen bir vicdan muhasebesi...”



Evlenince hayatın değişiyor, çocuk olunca sen değişiyorsun

◊ Çocuklarınız Arel ve Leo, hayatınızda neler değiştirdi?

AYLİN KONTENTE: Her şeyi. En önemlisi kaygı seviyem, sorumluluk alanım değişti. Çocuk muhteşem bir aidiyet ama aynı oranda bitmeyen bir vicdan muhasebesi...

ALPER KUL: Evlenince hayatın değişiyor, çocuk olunca sen değişiyorsun.

◊ Birbirinizde en tahammül edemediğiniz şey ne?

AYLİN KONTENTE: Alper’in işkolikliği.

ALPER KUL: Şu iş bitsin, konuşalım Aylin şunu.

◊ Birbirinize taktığınız lakaplar var mı?

AYLİN KONTENTE: Ona ‘Zeytuni’ derim. Ve her izlediğim filmin kahramanı kimse o an benim için odur.

ALPER KUL: Evde sürekli farklı isimle çağrılıyorum. Misal ‘La Casa de Papel’ izliyor, “Profesör” diyor. Ben de artık havada kalan her sıfatı üzerime alıp, “Efendim hayatım” diyorum. Risk almıyorum.

Restoran işlettim, kargocuda çalıştım, otobüs bileti sattım, tezgâhtarlık yaptım...

◊ Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?

AYLİN KONTENTE: Dansçı.

◊ Alper Bey oyunculuktan önce sizin mesleğinizin at satmak olduğu doğru mu?

ALPER KUL: Bir ara Cumhuriyetköy’de bir butik otelim ve at çiftliğim vardı. Esenler Otogarı’nda restoran işlettim, kargocuda çalıştım, otobüs bileti sattım, kamyonet kullandım, tezgâhtarlık yaptım. Ben çalışmayı severim. Allah sağlık versin, kendimi esirgemem.

◊ Aylin Hanım ‘Kontente’nin anlamı ne?

AYLİN KONTENTE: Sefaradım ben. İspanya’dan buraya gelmişiz yıllar evvel. Soyadım, ‘memnun, mutlu’ demek.

◊ Yeni projeleriniz var mı?

ALPER KUL: Üç yıldır yazıp bitiremediğim bir romanım vardı. Karantinanın ilk üç gününde nihayet bitirdim, yayınevine yolladım. Sanırım eylül-ekim gibi çıkar.

◊ Siz bir yandan da şarkı yazıyorsunuz. Eşinize yazdığınız bir şarkı var mı?

ALPER KUL: Var. ‘Seni sana sen’ diye bir parça. YouTube sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

Komik bir çift olmanın en zor yanı, bazen ikimizin de hiç komik olmaması

◊ ‘Komedyenler özel hayatlarında ciddi olur’ algısı var. Sizde durum nasıl?

ALPER KUL: Toplumun alışık olduğu ev babası figürü çok ciddi. İster istemez sen de öyle olmalıymışsın hissiyatı yaratıyor. Özellikle sokakta karım ve çocuklarımlayken daha ciddiyim.

AYLİN KONTENTE: Ama evde neşeliyiz. Neşe benim zorluklarla baş etme yöntemim. Ailemden bana kalan miras. Ve çocuklarıma bırakmak istediğim en önemli yeti.

◊ Evde sürekli bir espri yarışı var mı? Sizce hanginiz daha komiksiniz?

AYLİN KONTENTE: Yarış yok. Aynı takımdayız. Sabahları ben, akşamları Alper (gülüyor)...

ALPER KUL: Aylin’e çok gülüyorum. Hangi durumda olursa olsun, attığın pası karşılayıp golünü atar.

◊ Komik bir çift olmanın en zor yanı ne?

ALPER KUL: İkimizin de bazen hiç komik olmaması.

AYLİN KONTENTE: Ya da çift olmamız...

Hanımım ne derse o!

◊ Koronavirüs bize ne söylüyor sizce?

AYLİN KONTENTE: Hayvanların doğal yaşam alanlarını istila ettik. Virüslerin doğal ev sahiplerini öldürünce onlar da yeni ev sahipleri aramaya başladı. Biz bu bilinmeyen virüslerin yeni yaşam alanları haline geldik. Doğa, karantina sayesinde kendini onarmaya çalışıyor. Hepimize din, dil, ırk, ayırt etmeden tek bir evreni paylaştığımızı, bunun için gereken neyse onu ivedilikle yapmamızı söylüyor.

ALPER KUL: Hanımım ne derse o!

◊ Bu süreçten sinema, tiyatro gibi sanat alanları nasıl etkilenecek?

AYLİN KONTENTE: Tiyatro ilk etkilenen sektörlerden biri. Her gün umutla yeni bir gelişme bekliyoruz, sosyal medya bu süreçte hepimize can olsa da, seyirciyle kucaklaşmanın tadı bambaşka.