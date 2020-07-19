Gerçekliği sorgulatan pasta sanatçısı Tuba Geçkil: Aldığım övgülere ben de inanamadım

Oğlunun ilk doğum günü pastasını yaparak başladı... 13 yılda herkesin dikkat kesildiği bir pasta sanatçısına dönüştü. Tuba Geçkil, son günlerde sosyal medyada çok popüler. Pasta olduğu ancak kesilince anlaşılan tasarımlar mizahi bir akımın parçası bile oldu. Herkes onun ‘terlik pasta’sını paylaşıyor. Pastacılığa başlamadan önce yağlıboya, suluboya, seramik boyama, ebru gibi birçok uğraşı olmuş. Eğitim almasa da kendini geliştirmiş. “Çünkü keyif alıyorum” diyor.

Terlik pastanızın bu kadar tutacağını tahmin ediyor muydunuz?

Şoktayım. TIME, BBC, The Guardian paylaştı. Beklemiyordum.

Yenilebiliyor mu pastalarınız?

Kullandığımız her ürün saf ve organik. Üstelik ‘Şekeri az, çileği çok olsun’ denirse ona göre hazırlıyorum. İnsanların mutluluğu uykusuzluk ve yorgunluğumu unutturuyor.

İlk siparişinizi nasıl aldınız?

Pastalarımı Facebook’ta paylaşınca... Instagram (@redrosecake_tubageckil) ise dünyaya açılmamı sağladı. Dünyaca ünlü pasta sanatçılarından övgü alınca ben de inanamadım.

Hangi tasarımlarınız ilgi çekti?

‘Güzel ve Çirkin’ temalı bir pasta hazırladım. Görenleri şaşırttı. ‘Harry Potter’ temalı pastam da ilgi gördü. Geçkil’in ‘Harry Potter’ temalı pastası.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN’ DİYECEĞİM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pastasını yapmak nereden geldi aklınıza?



COVID-19 vakalarını açıklarken üzgün ve çaresizdi. Bu ifadeden etkilendim. O ifadeyi yakalamak istedim ve pastayı yapmaya karar verdim. Kendilerine hediye etmeyi düşünüyorum.

Hediye ederken neler söylemek istersiniz?

“Hakkınızı helal edin” diyeceğim. Çok yoruldu, çok emek verdi... “Bizim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız.”

Tuba Geçkil’in pastalarının fiyatı 10 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

BUNLAR DA VAR

- Natalie Sideserf (@sideserfcakes): ABD’li pasta sanatçısı. Uluslararası kulvarda en başarılı isimlerinden biri.

- Duygu Tuğcu (@chefduygutuğcu): Türkiye’nin öncü isimlerinden biri. YouTube kanalında tarifler veriyor.

- Bengi Kurtcebe (@bengikurtcebe): YouTube kanalının mottosu: ‘Az efor çok tat’. ‘Le Fırın’ adında bir pastanesi de var.