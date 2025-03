‘Genler açılıp kapatılabilir epigenetik anahtardır’

Haberin Devamı

Birçok fiziksel özelliğimizi ailemizden alıyoruz. Bununla kalmıyor, hastalıklar da kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor. Annemiz veya babamızda kanser, diyabet gibi bir hastalık varsa olmayanlara göre daha büyük bir risk taşıyoruz. Fakat bilim dünyasındaki son gelişmeler, özellikle de epigenetik alanındaki çalışmalar aslında hayatımız ve sağlığımız üzerinde kontrolümüz olduğunu gösteriyor. Türkiye Nutrigenetik ve Epigenetik Derneği Başkanı, Epigenetic Coaching’in kurucusu, tıbbi genetik alanında doktoraya sahip çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral ‘Genlerle Dans’ adlı kitabında yaşlanmadan yaş alabileceğimizi, ailemizden gelen hastalıkların kaderimiz olmadığını söylüyor.

◊ Nutrigenetik ve epigenetik üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Bu konularla ilgilenmenizin kişisel bir sebebi var mı?

Nutrigenetik ve epigenetiğe olan ilgim 40 yaşımda başladı. Tip 2 diyabet teşhisi aldım ve astım atakları geçiriyordum. Bu hastalıkların genellikle ilerleyici olduğu söylenir ancak beslenme ve yaşam tarzımı düzenleyerek hastalıklarımdan kurtuldum. 5 yıl önce İngiltere’ye giderek epigenetik koçluk sistemini (Epigenetic Coaching, UK) kurdum. Farklı üniversitelerde görev yapan yaklaşık 200 profesör ve uzmanla birlikte çevrimiçi, multidisipliner eğitimler, konsültasyonlar ve araştırmalar yürütüyoruz. Şu sıralar da infertilite, alzheimer, demans, otizm, otoimmün hastalıklar, alerji, A ve D vitaminleri, obezite üzerine genetik ve epigenetik çalışmalar yapıyoruz.

◊ Kitabınızın kapağında ‘DNA kaderin değil, genetik şifreniz epigenetik’ diyorsunuz. Biraz anlatabilir misiniz?

Genlerin işleyişini şekillendiren mekanizmalardan biri epigenetiktir. Epigenetik, genotipik değişikliklerden kaynaklanmayan gen ekspresyonundaki farklılıkları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu süreç, anne karnında başlar ve çevresel koşullara bağlı olarak genlerin nasıl ifade edileceğini belirler. Epigenetik modifikasyonlar, genetik mutasyonlardan farklı olarak, DNA’nın dizisinde bir değişiklik yaratmadan, genlerin çalışmasını etkileyen kalıcı ve kalıtsal değişiklikler olarak nesiller boyunca aktarılabilir. “DNA kaderin değil” sloganıyla öne çıkan epigenetik bilimi, genetik yapımızla çevresel faktörler, özellikle de beslenme arasındaki bağlantıyı anlamamıza yardımcı oluyor. Sonuç olarak, genler açılıp kapatılabilir ve epigenetik bu sürecin anahtarıdır. İşte bu nedenle kitabımda da “Anahtar sensin” diyorum.

◊ Genlerimiz nasıl açılıp kapanıyor?

DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları gibi epigenetik süreçler, genlerin ne zaman ve nasıl çalışacağını kontrol eder. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi faktörler, genlerin çalışma şeklini etkileyerek onların açılıp kapanmasını sağlayabilir. Bu konularda dikkatli olmazsak epigenetik mekanizmalarda bir hata ya da düzensizlik meydana gelebilir. Bu da gen ifadesinin baskılanmasına veya aşırı artmasına neden olarak alerji, otoimmün hastalıklar, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif rahatsızlıklar ve yaşlanma süreciyle ilişkilendirilebilir. Kanser, otoimmün hastalıklar ve alerjilerle bağlantılı genlerde oluşan olumsuz epigenetik değişiklikler tersine çevrilebilir ve bu genler yeniden aktif hale getirilebilir. Bu sayede bu hastalıkların klinik belirtileri hafifletilebilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir.

KİŞİYE ÖZEL BESLENME

◊ Hastalıkların oluşmasında epigenetiğin etkisi nedir?

Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, genlerin yalnızca hikâyenin bir bölümünü oluşturduğunu, sağlık ve hastalıkların gelişiminde epigenetik faktörlerin büyük rol oynadığını kanıtlıyor. DNA’nın değişmez olduğu ve kaderimizi belirlediği düşüncesi artık geçerliliğini yitirdi. Güncel bilimsel bulgular, genetik yapının mutlak bir kader olmadığını ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bireylerin sağlıklarını yönetme konusunda belirli bir kontrole sahip olduklarını gösteriyor. Örneğin BRCA1 geninde mutasyon taşıyan bir kadının meme kanseri riski yüksek

olsa da sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle bu riskin azaltılabileceği biliniyor.

◊ Nutrigenetik temelli epigenetik yaklaşımdan bahsediyorsunuz kitabınızda. Bu ne demek?

‘Genlere göre beslenmek’ terimi, bireylerin genetik yapısına ve genetik farklılıklarına dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir beslenme yaklaşımını ifade eder. Her bireyin genetik yapısı farklı olduğundan besinlerin vücut üzerindeki etkileri de kişiden kişiye değişebilir. Örneğin kafein metabolizması yavaş olan kişilerde aşırı kahve tüketimi kardiyovasküler hastalıkların riskini arttırabilir. A ve D vitaminleri genler üzerinde güçlü bir nutriepigenetik etkiye sahiptir. Bu vitaminlerin metabolizmasında görev alan enzimleri kodlayan genlerdeki genetik varyantlar, A ve D vitaminlerinin vücutta etkin kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum bireylerde vitamin eksikliğine veya vitaminin biyolojik ve epigenetik işlevlerinin yetersiz kalmasına neden olabilir. Bu risklerin önüne geçmek için kişiye özel beslenme ve takviye programı büyük önem taşır.

‘BİYOLOJİK YAŞ ORTALAMA 4,6 YIL GERİLEDİ’

◊ Kitabınızda “Yaşlanmak kader değil” diyorsunuz ve yaşlanmayı geciktirebileceğimizi söylüyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız?

Zaman içinde hücrelerin ve dokuların işlevlerinde bozulmalar meydana gelir ve bu durum diyabet, kanser, kalp-damar hastalıkları ve demans gibi rahatsızlıkların görülme sıklığını arttırır. Günümüzde epigenetik değişikliklerin biyolojik yaşlanma üzerinde büyük bir etkisi olduğu kabul ediliyor. Her birey farklı bir hızda yaşlanır ve bu süreci yaşam tarzı gibi çevresel faktörler etkiler. Gerçekleştirilen bir çalışmada 8 hafta boyunca, 6 kadın katılımcıya sağlıklı beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, egzersiz ve gevşeme teknikleri konusunda rehberlik sağlandı. Kadınlara probiyotik ve bitkisel takviyeler içeren özel bir diyet programı uygulandı. Ayrıca her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmaları ve 12 saatlik gece açlığı uygulamaları önerildi. Her gece en az 7 saat uyumaları tavsiye edildi. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların biyolojik yaşının ortalama 4,6 yıl gerilediği gözlemlendi.

◊ Fiziksel egzersizin genler üzerindeki etkisi nedir?

Kanser, metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi açısından epigenetik mekanizmaların önemli rol oynadığı biliniyor. Fiziksel aktivitenin tümör baskılayıcı P53 proteinini aktive ettiğine dair kanıtlar var. Östrojen seviyesini azaltıyor ve meme kanserini önlüyor. Longevity (uzun yaşam) çalışmaları gösteriyor ki günde yarım saat yürümek çok önemli. Koşmak da değil, yürümek.