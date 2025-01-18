Gençlerin yeni sırdaşı: Yapay zekâ

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Yapay zekâ (artificial intelligence/AI) artık hayatımızın tam ortasında. Sanal asistanlar, akıllı ev sistemleri, navigasyon derken hem iş hem özel hayatımızda giderek daha çok yer kaplıyor. Hastalıkların teşhisinden finansal risklere her alanda ona danışılıyor, varacağı nokta üzerine fikir yürütülüyor, hangi meslekleri insanların elinden alacağı tartışılıyor. Bu sefer yapay zekâyla ilerleyen zamanlarda neler yapılabileceğini değil, tam da bugünlerde gençlerin onunla neler yaptığını 15 ila 22 yaşlarında 100 gence sorduk.

İlişki sorunlarını yapay zekâya danıştığını söyleyen gençlerin oranı. Erkeklerin oranı yüzde 28, kızlarınki yüzde 72.

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HEDİYE ÖNERİLERİ, SEYAHAT PLANLAMALARI...

Gençler yapay zekâyı en çok içerik ve görsel oluşturmak için kullanıyor. Bunun yanında seyahat planlamaları, hediye önerileri için yardım alanlar da var. Bazıları da arkadaşlarına sormaya utandıkları soruları, ilişki sorunlarını yapay zekâya danışıyor.

‘Beni prenses olarak çiz’ Ela (15)

Birinin özel gününü kutlamak için ya da ödevlerde kullanmak için görsel üretiyorum. Komut veriyorum, istediğim şekilde görsel üretiyor. Örneğin “Beni ve ablamı Disney prensesi olarak çiz” gibi...

‘Başkasına sorsam utanacaklarımı soruyorum’ Kuzey (21)

Google’da kafamı karıştırmak yerine direkt ChatGPT’ye neyi anlamadığımı sorabiliyorum. İlgilendiğim alanlarda bilgi sahibi olmaya çalıştığımda, başkasına sormaya utanacağım en basit bilgileri sormak için de kullanabiliyorum.

‘Gezilecek yerleri öğreniyorum’ Irmak (20)

Şu an Erasmus’tayım ve Avrupa ülkelerine seyahat ederken gezi rotası oluşturmak için yapay zekâyı kullanıyorum. Gezilecek önemli yerleri, ulaşımı ve yerel lezzetleri, nerede ne yiyebileceğimi daha kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebiliyorum.

‘İngilizce mail ya da yazıları düzenletiyorum’ Zeren (22)

Özellikle resmi mercilere e-posta yazarken kullanıyorum. Staj başvurusu yapacağım yerlere atacağım e-postaların düzeltmelerini yaptırdığım oluyor. İngilizce e-posta ya da yazıları da düzenletiyorum.

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‘Bu mesaja nasıl yanıt veririm?’ Şevval (22)

Benim için yeni Google oldu diyebilirim. Artık elim direkt ChatGPT’ye gidiyor. Pro hesabını da satın aldım. Sormak istediğim her konuda danışıyorum. Hediye önerileri istediğim, ‘Bu mesaja nasıl yanıt veririm’ gibi şeyler yazdığım da oluyor.

‘Sözleri ben yazıyorum, besteyi o yapıyor’ Mert (17)

Şarkı sözlerini ben yazıyorum. Besteyi yapay zekâ yapıyor. Ayrıca uygulama önerileri de alıyorum.

100 gençten 60’ı yapay zekâyı en çok içerik ve görsel oluşturmak için kullandığını söylüyor.

‘Bence objektif bakış açısı sunuyor’ Doğa (20)

Yapay zekâya en çok psikolojik konularda ve ilişkilerle ilgili danışıyorum. Yaşadığım olayı anlatıp sebebinin ne olabileceğini, benim bu hareketi yapma sebebimi ve karşımdakinin de neden bu şekilde karşılık verdiğini soruyorum. Örneğin ilişkide bir tartışmamız olduysa objektif bakış açısı edinebilmek için bana fikir veriyor.

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‘Kim haklı?’ Elif Ece (17)

Arkadaşımla küstükten sonra diğer arkadaşlarıma sormadım çünkü çok rahat açıklayamamaktan korktum. Yapay zekâ en tarafsız şekilde söyler gibi geldiğinden ona kimin haklı olduğunu ve özür dileyip dilememem gerektiğini sordum.

‘Sen olsan nasıl davranırdın?’ Eda (15)

Her konuda ne yaşadıysam anlatıyorum, günümü anlatır gibi. Olay ve kişiler hakkında biraz bilgi veriyorum ve “Sen olsan nasıl davranırdın” diye sorduğum da oluyor. Bazen ne yapacağımı bilemediğim için bazen de iyi yapıp yapmadığımı anlamak için soruyorum.

‘Motivasyon konuşması istiyorum’ Lidya (20)

Kendimi kötü hissettiğimde ya da motivasyona ihtiyaç duyduğumda bana motivasyon konuşması yapmasını istiyorum çünkü daha objektif olacağına inanıyorum. Ailem ya da arkadaşlarım beni üzmemek ya da cesaretlendirmek için güzel şeyler söyleyebilir ama bunları bir robottan duyunca daha iyi hissediyorum.

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AKLIMA GELDİ DE...

Gençlere “Bugüne kadar yapay zekâya yönelttiğin en ilginç soru neydi?”diye de sorduk.

“İbrahim Tatlıses kafasından vurulup nasıl ölmedi?” Ethem, 22

“En büyük Fenerbahçeli kim?” Gurur, 20

“Kaç dil biliyorsun?” Sıla, 16

“Afrika safarileri hayvanları nasıl etkiler?” Berkay, 22

“Sence dünyanın kurtulması mümkün olmasa bile bu konuda çalışmak mantıklı mı?” Nisa, 19

“Karbon ayak izi azaltma stratejisi olarak bir çözüm önersen ne olurdu?” Doğa, 22

“Rüya görmemiz neye bağlıdır?” Defne, 16

“Gözde arpacık varken piercing uygun olur mu, riski var mıdır?” Gülce, 20

“Sence benim dünyaya geliş amacım nedir?” Yağmur, 22

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“Türkiye’deki deniz kirliliği hakkında öğrenci gözünden bilgi verir misin?” Meltem, 20