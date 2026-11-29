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Klasik müziğin dâhi isimlerinden Çinli piyanist Lang Lang geçen aylarda kendisiyle yaptığımız söyleşide “Türkiye son derece zengin bir sanat mirasına sahip ve burada mutlaka çok yetenekli çocuklar vardır” demişti. 2 Aralık Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek ‘İpek Yolu’ konseri sanatçının bu sözlerini aklımıza getirdi.

ÇEV Sanat’ın düzenlediği konserde Lang Lang genç yeteneklerimiz Arya Su Gülenç (piyano), Bade Daştan (keman) ve Damla Ece Karataş’la (piyano) sahnede buluşacak. Konserden elde edilecek gelirle ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler Projesi kapsamında üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek verilecek.

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ÇEV Sanat 2024’te Maxim Vengerov’la (keman) ‘100. Yıl Cumhuriyet Konseri’ni ve 2025’te Pablo Ferrández’in (çello) katıldığı ‘Barış Konseri’ni düzenlemişti. Bu yılki buluşmaysa adını yüzyıllar boyunca Doğu’yla Batı arasında kültürlerin, fikirlerin ve sanatın taşındığı tarihi İpek Yolu’ndan alıyor. Konser aynı zamanda Türkiye’yle Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55’inci yılını da kutluyor. Bu özel akşam öncesi genç müzisyenlerimizle konser heyecanını paylaştık. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri de konserin hikâyesini anlattı.

ÇEV Sanat’ın desteklediği genç yeteneklerimiz Lang Lang’la konser verecek.

‘Pes etmemeyi öğrendim’

Bade Daştan (19)





Müzik eğitimine Bilkent’te başlayan Bade Daştan eğitimine ÇEV Sanat desteğiyle Brüksel Musica Mundi Okulu’nda devam etti. 2024’te ABD’deki Curtis Institute of Music’i birincilikle kazanarak bu okula Türkiye’den kabul edilen ilk kemancı oldu.

◊Genç yaşta girdiğiniz klasik müzik dünyasında zorlukların üstesinden gelmek size neler kazandırdı?

Keman eğitimi bana çok küçük yaşlardan itibaren sabırlı ve disiplinli olmayı öğretti. Klasik müzikte her şey istediğiniz hızda ilerlemeyebiliyor. Bazen bir pasajı istediğiniz gibi çalabilmek için tekrar tekrar denemeniz gerekiyor. Bu süreç insana pes etmemeyi ve kendi gelişimine güvenmeyi öğretiyor. Karşılaştığım zorlukların yalnızca müzisyen olarak değil, insan olarak da beni güçlendirdiğini düşünüyorum.

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◊ÇEV Sanat’ın destek verdiği sanatçılardansınız. Genç bir müzisyen için desteklenmek neden önemli?

Müzik eğitimi uzun soluklu bir yolculuk. Uluslararası düzeyde eğitim almak, konserlere ve yarışmalara katılmak ciddi emek ve kaynak gerektiriyor. ÇEV Sanat gibi kurumların desteği bu yolculukta büyük bir fark yaratıyor. Bir yandan önünüzde yeni fırsatlar açılırken diğer yandan yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Size duyulan güven, daha çok çalışmak ve kendinizi geliştirmek için önemli bir motivasyon oluyor.

◊Gelecek hedefleriniz nedir?

Gelecekte farklı orkestralar ve müzisyenlerle çalışmak, uluslararası sahnelerde daha fazla konser vermek ve kemanın zengin repertuvarını keşfetmek istiyorum. Dinleyicilere müzik aracılığıyla bir şey hissettirebilmekse en büyük hedeflerimden biri.

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◊Lang Lang’la aynı sahnede olacaksınız...

Sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu iletişim, hangi enstrümanı çalıyor olursak olalım hepimiz için ilham verici.

‘Önemli olan kendi sesinizi bulabilmek’

Arya Su Gülenç (17)





Piyano eğitimine 6 yaşında başlayan Arya Su Gülenç 2018 yılında ÇEV Sanat ailesine katıldı. 2019’da Carnegie Hall’da sahneye çıkan Gülenç, piyano eğitimini Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (IFF) bünyesinde Prof. Dr. Elena Levit ve Kunstuniversität Graz (Young Academy Styria) bünyesinde Prof. Markus Schirmer’la sürdürüyor.

◊Piyano çalmanın sizin için vazgeçilmez olduğunu ne zaman anladınız?

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Müzikle iç içe büyüdüğüm için piyano, başlangıçta hayatımın çok doğal bir parçasıydı. Zamanla eserlerin dünyasını keşfetmeye, bestecilerin ne anlatmak istediğini anlamaya ve kendi yorumumu oluşturmaya başladıkça piyanoyla aramdaki bağ güçlendi. Piyano benim için yalnızca bir enstrüman olmaktan çıkıp kendimi ifade edebildiğim bir dile dönüştü.

◊Genç bir müzisyen için desteklenmek hangi kapıların açılmasını sağlıyor?

Nitelikli eğitim almak, farklı ülkelerdeki müzisyenlerle tanışmak, ustalık sınıflarına ve yarışmalara katılmak önemli imkânlar gerektiriyor. ÇEV Sanat’ın desteği bu açıdan çok kıymetli. Maddi desteğin yanı sıra birilerinin size ve potansiyelinize inanması da güçlü bir motivasyon kaynağı. Kendinizi özgür hissediyor, enerjinizi müziğinize yönlendirebiliyorsunuz.

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◊Sizi örnek alacak, yolun daha başındaki müzisyenlere tavsiyeleriniz var mı?

Her şeyden önce meraklarını kaybetmemelerini tavsiye ederim. Farklı müzisyenleri dinlemek, başka sanat dallarıyla ilgilenmek ve yeni fikirlere açık olmak insanın müzikal dünyasını çok zenginleştiriyor. Kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslamamalarını da önemli buluyorum. Önemli olan kendi sesinizi bulabilmek.

‘Yeteneğimin ve müziğe olan ilgimin fark edilmesi, kendime güvenimi artırdı’

Damla Ece Karataş (20)





2018’de katıldığı ÇEV Sanat ailesinde 2021’e kadar İbrahim Yazıcı’yla çalıştı. Damla Ece Karataş, Belçika’daki Musica Mundi School’da Jacques Rouvier’yle çalışarak en yüksek derece olan Maxima Cum laude’la mezun oldu. Londra Royal College of Music’te Caterina Grewe’le eğitimini sürdürmekte.

◊6 yaşında piyano çalmaya başlamışsınız. Müzik bu yaşınıza kadar size neler kattı?

Müzik bana her şeyden önce kendimi ifade edebileceğim çok özel bir alan kazandırdı. Bazen kelimelerle anlatamadığınız duyguları bir eserle anlatabiliyorsunuz. Bunun yanında sabırlı olmayı, sorumluluk almayı ve emek verdiğim bir şeyin zamanla nasıl geliştiğini görmeyi öğrendim. Müzik sayesinde farklı insanlarla ve kültürlerle tanışma imkânı da buldum. Bugün kim olduğumu şekillendiren en önemli unsurlardan birinin müzik olduğunu düşünüyorum.

◊ÇEV Sanat’ın seçmelerine katıldığınızda konservatuvar öğrencisi değildiniz. Seçildiğinizi duyduğunuzda neler hissetmiştiniz?

Konservatuvar öğrencisi olmadığım bir dönemde ÇEV Sanat tarafından seçilmek benim için çok anlamlıydı. Yeteneğimin ve müziğe olan ilgimin fark edilmesi, kendime güvenimi artırdı. Genç yaşta birilerinin size inanması ve gelişiminiz için imkân yaratması, hayatınızın yönünü değiştirebiliyor. ÇEV Sanat’ın desteğinin en kıymetli taraflarından biri de bu. Yalnızca eğitim imkânı sunmuyor, hayallerimizin peşinden gidebileceğimiz bir alan da açıyor.

◊Lang Lang’la aynı sahnede olacaksınız...

Lang Lang’ın müziğe duyduğu tutku ve bunu dinleyicilere aktarabilmesi çok etkileyici.

‘En büyük hedefimiz...’

Berrin Yoleri, ÇEV Sanat Başkanı





◊ÇEV Sanat olarak en büyük hedefimiz, Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek ve ülkemizin kültürel ve sanatsal kimliğine katkı sağlayacak yeni nesil sanatçıların yetişmesine olanak sunmak. Sanatın ve sanatçıların, ülkelerin dünyadaki varlığını ve itibarını güçlendiren çok önemli değerler olduğuna inanıyorum. Bu nedenle genç yeteneklerimizin desteklenmesini yalnızca sanatsal değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olarak da görüyorum.

◊Her yıl düzenlediğimiz konserleri yalnızca birer sanat etkinliği olarak değil, gençlerimizin profesyonel kariyerlerine yapılan önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Provalar ve hazırlık süreçleri, genç sanatçılarımızın teknik ve müzikal gelişimlerine katkı sağlıyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerin çalışma biçimlerini yakından gözlemlemek, deneyimlerinden yararlanmak ve onlarla aynı sahnede olmak gençlerimizin özgüvenini ve motivasyonunu güçlendirirken, bu sanatçıların kariyer yolculuklarından ilham almalarına da olanak sağlıyor.

◊Lang Lang, New York’ta kurduğu Lang Lang International Music Foundation aracılığıyla genç müzisyenlerin eğitimlerini ve gelişimlerini destekleyen çok değerli çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda kendisiyle ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Eğitimlerini desteklediğimiz genç sanatçılarımızın performans kayıtlarını kendisine ilettik. Lang Lang bu kayıtları değerlendirerek konserde olacak müzisyenlerimizi bizzat seçti. Ardından konserin repertuvarını birlikte şekillendirdik.