Gençler için kültür-sanata erişim hareketi

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Üç kadın “Sanat bir lüks değil, ihtiyaçtır” diyerek yola çıktı.Tiyatro oyuncusu Billur Melis Koç, doktor Sevil Bali ve sanat bili-

mi doktora öğrencisi Zeynep Erbelger, Askıda Sanat (@askidasanat_) hareketini başlattı. Üçlünün amacı kültür-sanat etkinliklerine erişimi kısıtlı olan gençler için imkân yaratmak. Instagram üzerinden yürütülen bu dayanışma ağı, ilhamını ‘askıda yemek’ sisteminden alıyor. Tiyatrodan konsere, sergiden atölyeye kadar pek çok etkinliğe katılamayan gençler için ücretsiz bilet sağlanıyor.

Herhangi bir kurum ya da şirket desteği olmayan oluşum, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Sosyal medya üzerinden bire bir iletişimle ilerleyen sistemde, destekçiler DM yoluyla gençlere bilet bağışında bulunabiliyor. Oyuncular ve sahne ekipleri, oyunlarından bilet ayırarak bu dayanışmaya katkı sağlıyor. Sevil Bali sistemin işleyişini şöyle anlatıyor: “Gençleri sosyal medya aracılığıyla tanıyor, neye ihtiyaçları olduğunu öğreniyoruz. Her şey manuel ilerliyor. Mesela elinde bilet olan ama gidemeyecek durumda olan kişiler kadar, elindeki bileti paylaşmak isteyen de çok sayıda insan oldu. Bu, büyük bir topluluğun emeğiyle büyüyen bir hareket.”

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Kurucular, ileride platformun dijital bir yapıya dönüşebileceğini, buna açık olduklarını ancak şu anda doğrudan gençlere dokunmayı daha öncelikli bulduklarını söylüyor. Sanat bilimi doktora öğrencisi Zeynep Erbelger, aynı zamanda Işık Okulları Kültür Sanat Komitesi’nde görev yapıyor. Dayanışmanın gönüllülük ruhuyla sürdüğünü vurgulayan Erbelger, bu sistemin sadece bilet değil, ilham ve moral desteği de sunduğunu söylüyor.

200 bilet verildi

Kurulduğu ilk ayda 200’ün üzerinde oyun biletini gençlere ulaştıran @askidasanat_ hesabı sanatı belli bir kesimin ayrıcalığı olmaktan çıkararak herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Gençlere ilham vermek, seslerini duyurabilecekleri alanlar yaratmak ve toplumsal dayanışmayı büyütmek temel motivasyonları. Etkinlikler hakkında bilgi almak, bilet bağışında bulunmak veya destek vermek için @askidasanat_ Instagram hesabına mesaj atabilir ya da info@askidasanat.net adresine e-posta gönderebilirsiniz.