Genciz, heyecanlıyız!

Sağ olsun, hayat hüzünlerin yanında irili ufaklı sevinçler de yaşattı şimdiye kadar. Ama bu sevinçlerin arasında en içten, en coşkulu, en kontrolsüzünü Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen 2002 Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde İlhan Mansız’ın Senegal’e attığı ‘altın gol’le yaşadım. Modern zamanlarda katıldığımız ilk Dünya Kupası’nın yarı final kapılarını bize açan gol... Sonra 2006’da Nihat Kahveci’nin golleri, Semih Şentürk’ün Hırvatistan maçını penaltılara götüren son dakika golü... Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımımızın başına geçince ‘2002 ruhu’nun dönmesi hepimizin hayaliydi. Son basın toplantısında takımda bu ruhu gördüğünü açıklayarak umudumuzu arttırdı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020 cuma günü İtalya ile yapacağımız maçla başlayacak. Çok genç bir milli takım (hatta turnuvanın en genci) ve büyük umutlarla gün sayıyoruz. Umarım sonunda Londra’da, Wembley Stadı’nda kupayı kaldıran biz oluruz.

KAZANANA 40 ALTIN MADALYA, BİR DE ‘KOPYA’ KUPA





UEFA’nın resmi Avrupa Şampiyonası kupası Henri Delaunay Kupası, 11 Temmuz’da Londra’da sahibini bulacak. Ancak UEFA birkaç gün önce bu kupayla ilgili ayrıntıları paylaştı. Avrupa Şampiyonu olan takım bu kupayı ülkesine götüremiyor. Törenin ardından UEFA kupanın orijinalini geri alacak ve gerçek boyutlarda bir kopyasını verecek. Üstelik kazanan takımın kendisine verilen kupayı herhangi bir nedenle başka bir ülkeye götürmek isterse UEFA’dan yazılı izin alacak. Final maçının ardından gerçekleşecek törende kazanan takımın oyuncuları ve teknik ekibine 40 altın madalya dağıtılacak.

EN GENÇ KADRO BİZDE!

Birkaç gün önce EURO 2020’ye katılacak takımların teknik direktörleri 26 kişilik kadrolarını açıklayınca turnuvaya katılacak futbolcuların yaş ortalaması belli oldu. Genel yaş ortalaması: 26.93. Türkiye ise şampiyonaya katılan en genç takım: 24.58. En yaşlı takımsa 28.73’lük ortalamayla Belçika.

16 Ekim 2003 doğumlu Polonyalı oyuncu Kacper Kozlowski turnuvanın en genci. En yaşlısıysa 22 Eylül 1982 doğumlu Hollandalı file bekçisi Maarten Stekelenburg.

AY YILDIZLI EKİP

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

Hücum: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş

YOLU ÜLKEMİZDEN GEÇEN 3 HOCA

A Milli Futbol Takımımızı yöneten Şenol Güneş dışında turnuvaya katılacak teknik direktörlerin üçünün yolu ülkemizden geçti.

- A Grubu’nda mücadele edeceğimiz İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini, 30 Eylül 2013-11 Haziran 2014 arasında Galatasaray’ı çalıştırdı.

- Yine A Grubu’nda mücadele edecek İsviçre’nin teknik direktörü Vladimir Petkovic 1 Temmuz 2011-23 Ocak 2012 arasında Samsunspor’da görev yaptı.

- 2006’dan bu yana Almanya’yı çalıştıran Joachim Löw daha önce Fenerbahçe (1998-1999 sezonu) ve Adanaspor’u (2000-2001 sezonu) çalıştırmıştı. Turnuvadan sonra milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını açıklayan Löw’ün yolu tekrar ülkemize düşebilir.

KUPAYI KALDIRAN KAPTANLAR

1960: Igor Netto (Sovyetler Birliği)

1964: Ferran Olivella (İspanya)

1968: Giacinto Facchetti (İtalya)

1972: Franz Beckenbauer (Batı Almanya)

1976: Anton Ondruš (Çekoslovakya)

1980: Bernard Dietz (Batı Almanya)

1984: Michel Platini (Fransa)

1988: Ruud Gullit (Hollanda)

1992: Lars Olsen (Danimarka)

1996: Jürgen Klinsmann (Almanya)

2000: Didier Deschamps (Fransa)

2004: Theodoros Zagorakis (Yunanistan)

2008 & 2012: Iker Casillas (İspanya)

2016: Cristiano Ronaldo (Portekiz)



EURO 2016 finalinde sakatlandı ama kupayı kaldıran yine Ronaldo oldu.

BU 3 TAKIMI İYİ İZLEYİN

Uğur Meleke, Hürriyet spor yazarı



BAŞARI BASKISI YOK

Türkiye



Turnuvanın en genç takımı. Başarı baskısı olmaması avantaj. İçinde Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere gibilerin olmadığı iyi bir grup kurası çektik. İtalya ve Galler de bizim gibi yeniden yapılanan takımlar... Gruptan çıkarsak bir turnuva takımı hüviyetimiz de var.

İŞLERİ ÇOK ZOR BİLİYORUM AMA...

Finlandiya

İşlerinin çok zor olduğunu biliyorum ama buraya kadar gelmeleri bile bir peri masalı. Antrenörleri bir beden eğitimi öğretmeni ve bu çocuklarla 2009’da U19 seviyelerinden beri çalışıyor. Çok iyi oyuncuları yok. Ama çok iyi takım.

Duygusal bir ekip

İngiltere

Her turnuvaya aynı heyecanla giderler ama bu kez heyecanlarına ben de katılıyorum. Çok yüksek potansiyelli bir kadroları var ve iyi günlerinde herkesi yenebilecek, kötü günlerinde herkese yenilebilecek duygusal bir ekipler.

TURNUVANIN 5 YILDIZ ADAYI

Jack Grealish

İngiltere





Modern zamanların sokak topçusu. Bana Paul Gascoigne’i hatırlatıyor... Ayağından topu çıkarmamasını sevdiğim belki de tek adam.

Tomas Soucek

Çekya





Ezberbozan bir fiziği var. Uzun boyuna rağmen ayağına hâkim. Öne doğru gol koşuları yapıyor, kafa vuruyor, ayağıyla atıyor...

Cengiz Ünder

Türkiye





Üç hazırlık maçımızın da yıldızıydı. Çok iştahlı. Beklentinin düşük olmasını avantaja çevirebilir. Üstünde baskı olmadığında daha iyi kararlar veriyor çünkü.

Dominik Szoboszlai

Macaristan





Sadece 21 yaşında ama inanılmaz olgun oynuyor. Farklı tipte, gole giden, merkezden çok etkili vuran bir kanat oyuncusu...

Kylian Mbappé

Fransa





Adını tarihin en iyileri arasına yazdırmaya aday. 2018’de Altın Top onun hakkıydı. Takımını yine şampiyon yaparsa adını Pele ile Maradona’nın yanına

yazdırabilir.

AVRUPA SESİMİZİ DUYACAK MI?

Uğur Vardan, Hürriyet yazarı



Büyük turnuvalar futbolseverler için yazları şenliğe çevirir. Ben ‘arkaik’ bir kuşağın temsilcisi olarak bu meseleye 10 yaşında, 1974 Dünya Kupası vesilesiyle dahil oldum. Malum, Dünya Kupaları farklı bir seyrin, maceranın ifadesidir... Avrupa Şampiyonaları ise zafere daha kısa yoldan ulaşmanın reçetesi... Seyirci olarak bu kategorimdeki ilk turnuvam EURO 76’ydı ve katılan takım sayısı ‘dört’tü! Yıllar içinde elbette bu sayılar çoğaldı, futbolun endüstriyel yanı ağır bastı; daha fazla maç, daha fazla TV yayını, hatta daha fazla ev sahibi derken artık 24 takımdan oluşan bir şampiyona...

EURO 2020 aslında geçen yazdan kalma bir turnuva. Pandemi dolayısıyla ertelenen heyecanın açık kalan hesapları 2021’de görülecek. Böylesi şenliklerin kendine özgü ruhu ve ritüelleri vardır: Favoriler bellidir; ilk turda elenecekler, hatta sürpriz yapması beklenenler vs... Ayrıca eğer kendi milli takımın yoksa (ki ait olduğum nesil ve öncelikler için zaten böyle bir seçenek mümkün değildi, çünkü Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na ancak ilk kez EURO 96’da teşrif edebildi) zaten başka takıma (ya da takımlara) çoktan gönül vermişsindir... Bir başka güzellik, bu maçların adeta yazın sıcağını nispeten serin gecelere dönüştüren bir alternatif olmasıdır. Sokaklar boşalır, kitleler televizyon karşısına geçer (hele ki yazlıklarda ayrı bir tat ve nefaset vardır), mücadelenin keyfini, sevincini ya da hüznünü yaşar...

Zorlu bir gruptayız

Peki ya bu yazın turnuvası? ‘En genç takım’ kimliğiyle sahaya çıkacak olan Türkiye zorlu bir grupta. Genel eğilim Şenol Güneş’in öğrencilerinin İtalya’yla birlikte ikinci tura uzanacağı yönünde. Hatta yarı final, daha da ötesi final bekleyenler bile var. Bense işimizin o kadar kolay olduğu kanaatinde değilim. Bu takımın en övündüğümüz yanı Avrupa’nın üst liglerinde oynayan oyuncu sayımızın geçmişe göre çokluğu. Lakin bu kıstas İtalya dışındaki iki rakibimiz Galler ve İsviçre için de geçerli. Neyse, bu yazının sınırları dahilinde kısa görüş bildirelim: Bence ikinci tur ve (sonrasında gelecek rakibe göre de) çeyrek final büyük başarı. Daha uzağı bana mucize geliyor. Peki, turnuvayı kim kazanır? Fransa, İspanya ve Portekiz olağan şüpheliler. Gönlümden geçense Belçika (ki en yaşlı takım hüviyetine sahipler)... De Bruyne, Hazard kardeşler, Lukaku, Carrasco, Benteke, Tielemans, Curtois gibi isimlerden oluşan mükemmel kadronun artık ipi göğüsleme zamanı geldi de geçiyor!

HANGİ ÜLKELER KATILIYOR, MAÇLAR NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

A Grubu

- Galler

- İsviçre

- İtalya

- Türkiye

- 11 Haziran, 22.00 Türkiye - İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

- 12 Haziran, 16.00 Galler - İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

- 16 Haziran, 19.00 Türkiye - Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

- 16 Haziran, 22.00 İtalya - İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

- 20 Haziran, 19.00 İtalya - Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

- 20 Haziran, 19.00 İsviçre - Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu

- Belçika

- Danimarka

- Finlandiya

- Rusya

- 12 Haziran, 19.00 Danimarka - Finlandiya (Kopenhag Parken Stadı)

- 12 Haziran, 22.00 Belçika - Rusya (St. Petersburg Gazprom Arena)

- 16 Haziran, 16.00 Finlandiya - Rusya (St. Petersburg Gazprom Arena)

- 17 Haziran, 19.00 Danimarka - Belçika (Kopenhag Parken Stadı)

- 21 Haziran, 22.00 Finlandiya - Belçika (St. Petersburg Gazprom Arena)

- 21 Haziran, 22.00 Rusya - Danimarka (Kopenhag Parken Stadı)

C Grubu

- Avusturya

- Hollanda

- Kuzey Makedonya

- Ukrayna

- 13 Haziran, 19.00 Avusturya - K. Makedonya (Bükreş Ulusal Arena)

- 13 Haziran, 22.00 Hollanda - Ukrayna (Amsterdam Johan Cruyff Arena)

- 17 Haziran, 16.00 Ukrayna - K. Makedonya (Bükreş Ulusal Arena)

- 17 Haziran, 22.00 Hollanda - Avusturya (Amsterdam Johan Cruyff Arena)

- 21 Haziran, 19.00 K. Makedonya - Hollanda (Amsterdam Johan Cruyff Arena)

- 21 Haziran, 19.00 Ukrayna - Avusturya (Bükreş Ulusal Arena)

D Grubu

- Çekya

- Hırvatistan

- İngiltere

- İskoçya

- 13 Haziran, 16.00 İngiltere - Hırvatistan (Londra Wembley Stadı)

- 14 Haziran, 16.00 İskoçya - Çekya (Glasgow Hampden Park)

- 18 Haziran, 19.00 Hırvatistan - Çekya (Glasgow Hampden Park)

- 18 Haziran, 22.00 İngiltere - İskoçya (Londra Wembley Stadı)

- 22 Haziran, 22.00 Çekya - İngiltere (Londra Wembley Stadı)

- 22 Haziran, 22.00 Hırvatistan - İskoçya (Glasgow Hampden Park)

E Grubu

- İspanya

- İsveç

- Polonya

- Slovakya

- 14 Haziran, 19.00 Polonya - Slovakya (St. Petersburg Gazprom Arena)

- 14 Haziran, 22.00 İspanya - İsveç (Sevilla Olimpiyat Stadı)

- 18 Haziran, 16.00 İsveç - Slovakya (St. Petersburg Gazprom Arena)

- 19 Haziran, 22.00 İspanya - Polonya (Sevilla Olimpiyat Stadı)

- 23 Haziran, 19.00 Slovakya - İspanya (Sevilla Olimpiyat Stadı)

- 23 Haziran, 19.00 İsveç - Polonya (St. Petersburg Gazprom Arena)

F Grubu

- Almanya

- Fransa

- Macaristan

- Portekiz

- 15 Haziran, 19.00 Macaristan - Portekiz (Budapeşte Puskas Stadı)

- 15 Haziran, 22.00 Fransa - Almanya (Münih Allianz Arena)

- 19 Haziran, 16.00 Macaristan - Fransa (Budapeşte Puskas Stadı)

- 19 Haziran, 19.00 Portekiz - Almanya (Münih Allianz Arena)

- 23 Haziran, 22.00 Almanya - Macaristan (Münih Allianz Arena)

- 23 Haziran, 22.00 Portekiz - Fransa (Budapeşte Puskas Stadı)

- Son 16 turu maçları 26-29 Haziran tarihleri arasında Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Sevilla ve Budapeşte’de...

- Çeyrek finaller 2 ve 3 Temmuz’da Roma, Bakü, St. Petersburg ve Münih’te...

- Yarı finaller 6 ve 7 Temmuz’da Londra’da...

- Şampiyonun belli olacağı final maçıysa 11 Temmuz’da yine Londra’da, Wembley Stadı’nda...

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