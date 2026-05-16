Genç yeteneklerden uluslararası başarı

Yetenekli gençlerimiz uluslararası yarışmalarda kazandıkları derecelerle Türkiye’nin adını dünya sahnesinde duyurmaya devam ediyor. 16 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç 27-29 Mart’ta Hollanda’da düzenlenen Hilversum Globe Uluslararası Piyano Yarışması’nda finale kalarak kendi kategorisinde birincilik elde etti. 12 Mayıs’ta da Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Young Stars Förderpreis 2026 yarışmasında birincilik ödülünün sahibi oldu. 14 yaşındaki flüt sanatçısı Zeynep Ece Kaplan’sa, Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen Flutissimo 2026’da jürinin oybirliğiyle birinciliğe layık görülmüştü. Azimleri, özverileri ve müzikle kurdukları güçlü bağla dikkat çeken iki gençle başarılarını ve hedeflerini konuştuk.

‘6 yaşımdan beri hedefim konser piyanisti olmak’

Arya Su Gülenç (16)

◊ Hollanda’daki piyano yarışmasına katılmaya nasıl karar verdin?

Bu yarışmaya katılma fikri aslında profesörlerimin yönlendirmesiyle ortaya çıktı. Onların teşvikiyle bir video göndererek başvurdum. Yüzlerce kişi arasından ilk 10’a kaldım, ardından üç kişilik finale yükseldim. Finalde Amerikalı ve Polonyalı iki yarışmacıyla birlikte sahneye çıktım ve kendi kategorimde birincilik elde ettim. Bu yarışmada Grand Prix ödülü yoktu, ben de 15-17 yaş aralığını kapsayan C kategorisinde birinci oldum.

◊ Almanya’daki müzik yarışmasında da birinci oldun...

Young Stars Förderpreis, Stuttgart’ta düzenlenen ve Cultur in Cannstatt Festivali kapsamında gerçekleştirilen çok değerli bir yarışma. Festivalin amacı, uluslararası alanda gelecek vaat eden genç müzisyenleri keşfetmek ve onların kariyer yolculuklarına destek olmak. Bu nedenle klasik müzik çevrelerinde dikkatle takip edilen, genç sanatçılar için önemli fırsatlar sunan bir platform. Bu yıl yüzlerce başvuru arasından seçilip birincilik ödülünü kazanmaksa benim için büyük bir mutluluk, gurur ve aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

◊ Finalde sahnedeyken kendini nasıl hissettin?

Finalde çok yüksek seviyede müzisyenlerle birlikte olmak ayrı bir ilham verdi. Atmosfer çok güzeldi. Kendimi müzikal olarak özgür hissettiğim ve sahnede gerçekten keyif aldığım bir performans oldu. Bir ara sahnede çalarken gözlüğüm bir anda kucağıma düştü. O an kısa bir tedirginlik yaşadım ama sakin kalıp gözlüğümü yeniden taktım ve performansıma devam ettim. Aslında sahnede her an beklenmedik şeyler olabiliyor, önemli olan müziğin akışını kaybetmemek.

‘Fazıl Say bana piyano hediye etti’

◊ Katıldığın yarışmalarda Fazıl Say’ın ‘Kara Toprak’ eserini de çalıyorsun. Onunla tanışma imkânın olmuş muydu?

Evet, tanışıyoruz. 9 yaşımdan beri Çağdaş Eğitim Vakfı bursiyeriyim. Sınav sırasında “Bizden ne istiyorsun” diye sormuşlardı, ben de evimde duvar piyanosu olmadığını söylemiştim. Bu durum Fazıl Say’ın kulağına gitmiş ve kendi duvar piyanosunu ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat aracılığıyla bana hediye etti. Çok mutlu olmuştum. Aynı zamanda Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin de desteğiyle eğitimime devam ediyorum.

◊ Şu an nasıl bir eğitim sürecindesin?

Almanya’da Hannover Müzik, Tiyatro ve Medya Üniversitesi’nde eğitim alıyorum. Elena Levit’in öğrencisiyim. Piyano derslerinin yanı sıra teori ve ritim çalışıyorum. Aynı zamanda üstün yetenekli gençlere yönelik bir programdayım. Buna paralel olarak Avusturya’da Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde Markus Schirmer ile de çalışıyorum.

◊ Bu tempo seni zorlamıyor mu?

Aksine mutlu oluyorum. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Avusturya’ya ayda bir gidip 3-4 günlük yoğun bir programla çalışıyorum, sonra Hannover’e dönüyorum. Hocalarım da bu süreci birlikte takip ediyor.

◊ Evinden uzakta olmak sana nasıl hissettiriyor?

İlk zamanlar çok zordu. Yeni bir ülke, yeni bir dil, yeni bir çevre... Özellikle Almanca beni çok zorladı. Kendimi yalnız hissettiğim dönemler oldu. Ama zamanla alıştım. Yine de Türkiye’yi, arkadaşlarımı özlüyorum. Onlarla daha çok ‘online’ iletişim kuruyorum. Annem şu an yanımda, babamsa Bursa’da ve fırsat buldukça yanıma geliyor.

◊ Başarılı bir piyanist olmak için ne gerekiyor?

En önemlisi düzenli çalışmak. Herkesin yöntemi farklı. Kimi 3-4 saatte verim alır, kimi daha uzun çalışır. Ben genelde günde 3-4 saat çalışıyorum, konser ve yarışma dönemlerinde bu süre artıyor. Ama asıl mesele süre değil, süreklilik.

◊ Yılda bir-iki kez Türkiye’den senin gibi genç müzisyenlerin Avrupa’da önemli dereceler aldığını görüyoruz.

Bu başarıyı neye bağlıyorsun?

Bu sayı aslında daha fazla olabilir. Anadolu’nun farklı yerlerinde çok yetenekli çocuklar var. Ama her yetenek

aynı desteği bulamıyor. Bu yolculukta maddi ve manevi destek çok önemli. Pek çok genç imkânsızlıklar nedeniyle yoluna devam edemiyor. Ülkemi yurtdışında temsil etmek benim için büyük bir gurur.

◊ Geleceğe dair kariyer hayalin ne?

6 yaşımdan beri hedefim konser piyanisti olmak. Dünyanın farklı sahnelerinde konserler vermek, farklı kültürlerle buluşmak istiyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüp gençlere destek olmayı da çok önemsiyorum. Önümüzdeki beş yıl içinde Uluslararası Frédéric Chopin Piyano Yarışması gibi prestijli bir yarışmada derece almak da en büyük hedeflerimden biri.

‘Ödülü alır almaz babamı ve hocamı aradım’

Zeynep Ece Kaplan (14)

◊ Flutissimo 2026’ya katılma sürecin nasıl gelişti, orada neler yaşadın?

Evet, 31 Ocak 2026’da Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen Flutissimo 2026 Flüt Festivali ve Yarışması’na katıldım. Bu organizasyon, Prof. Dr. Sibel Pensel’in kuruculuğunu yaptığı ve Maxence Larrieu’nün onursal başkanlığını üstlendiği çok köklü bir yapı. Hocam Dr. Öğr. Üyesi Burcu Coşkun’la birlikte bu yarışmaya hazırlanarak kendimi geliştirmek istedim. Kendi kategorimde jüri oybirliğiyle birincilik ve Jüri Özel Ödülü kazandım.

◊ Sahnedeyken, o an neler

hissettin?

Sahnedeyken annemin salondaki heyecanını hissetmek bana güç verdi. Ödülü alır almaz babamı ve hocamı aradım. Daha Türkiye’ye dönmeden kutlamalar başladı. Bu süreç benim için unutulmaz bir deneyimdi.

◊ Günlük hayatın oldukça yoğun. Bir günün nasıl geçiyor?

Günüm sabah 5.30’da başlıyor. Lüleburgaz’dan Edirne’deki Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na gitmek için 6.30’da yola çıkıyoruz. Her gün toplam 160 kilometre yol gidip geliyorum. Yorucu ama alıştım. Yolculuk sırasında dinleniyorum, müzik dinliyorum ya da ders çalışıyorum. Günlük 2-4 saat flüt çalışıyorum.

◊ Müzikle bağın nasıl başladı, flütle yolun nasıl kesişti?

Bebekken bile ritim tutup şarkılara eşlik ediyormuşum. İlkokul yıllarında ailem ve öğretmenlerim beni piyano, koro, bale, dans ve resim gibi alanlarla tanıştırdı. 2020’den beri Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları’nda korist ve şef asistanıyım. Sonrasında konservatuvar sınavında flüte yönlendirildim.

O günden beri de bu enstrümana olan ilgim hiç azalmadı.

◊ Nasıl bir kariyer hedefin var?

Eğitimime yurtdışında devam ederek dünyaca ünlü orkestralarda çalan bir flüt virtüözü olmak istiyorum. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek en büyük hedefim.