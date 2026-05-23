‘Genç nesille klasik müzik arasında köprü kuruyorum’

Klasik müziğin yalnızca belirli bir kesime hitap ettiği, hatta ulaşılmaz olduğu yönündeki önyargılar gün geçtikçe yok oluyor. Bugün birçok konserin öğrenci bileti sinema biletlerinden daha uygun. Üstelik genç kuşak da film müzikleri, anime dünyası, video oyunları ve TikTok/Reels videolarında kullanılan eserler sayesinde klasik müzikle iç içe büyüyor. Sosyal medyayı etkili kullanan yeni nesil müzisyenler Instagram ve YouTube üzerinden milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu isimlerden biri de sahne adı olarak Jodok Cello’yu kullanan Jodok Vuille... Sanatçı özellikle pop müzik yorumları ve çıplak ayakla çello (viyolonsel) çaldığı videolarla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Kasımda İstanbul’da, AKM’de konser vermeye hazırlanan sanatçı, 30 Mayıs’taysa Andrea Bocelli ile İstanbul’da aynı sahneyi paylaşacak.

◊ Çelloyla ilişkiniz nasıl başladı?

İsviçre Alpleri’nde, birçok hayvanın olduğu bir çiftlikte büyüdüm. İneklerimiz vardı. Çelloyla ilk kez 7 yaşında tanıştım ve enstrümanın o sıcak, güzel sesine âşık oldum. Çellonun insan sesine en yakın enstrüman olduğu söylenir. Bu yüzden beni çok etkiledi.

◊ Çiftlikte nerede tanıştınız?

Köyümüzdeki müzik okulunda. Her yıl ilkbaharda çocuklara bütün enstrümanların tanıtıldığı bir etkinlik yapılıyordu. Çelloya anında âşık oldum. Çünkü çok güzel görünüyordu. Çok estetik bir şekli vardı. Hatta biraz kadın vücuduna benziyor, biliyorsunuz. Kıvrımlı bir formu var... Sonra Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi’nde müzik eğitimi aldım. Şimdi 38 yaşındayım ve hâlâ çello çalıyorum.

◊ Sonra konserler başladı...

Evet. Ardından da pandemi geldi. Artık konser yoktu. Biraz üzgündüm çünkü para da kazanamıyordum. Sonra YouTube’da video üretmeye başladım. Bir gün öğrencilerim bana “YouTube tamam ama artık yaşlıların platformu. Viral olmak istiyorsan Snapchat, TikTok, Instagram Reels gibi dikey platformlara geçmelisin” dedi. Instagram’a yüklediğim üçüncü dikey video viral oldu. Bir gecede 6 milyon izlendi. ‘James Bond’ filmlerinin ünlü oyuncusu Pierce Brosnan videomu beğendi ve hikâyesinde paylaştı. Bir gecede Instagram’daki 70 arkadaşımın olduğu hesap 250 bin takipçiye çıktı. Şimdi sosyal medyada 70,5 milyon takipçimiz var.

◊ Sosyal medya sizce klasik müzisyenler için ne kadar önemli?

Çok önemli ve daha da önemli hale geliyor. Çünkü klasik müzik dinleyicisi biraz kilise cemaati gibi. Yaşlılar ve azalıyorlar. Yenileri gelmiyor. Yeni nesil Kygo, Avicii, Coldplay ya da Taylor Swift dinliyor. Klasik müziğin sorunu fazla akademik olması. Biraz ‘müzik nerd’leri’ için gibi algılanıyor. Beethoven, Mozart, Haydn, Rachmaninov... Çok entelektüel bir müzik. Gün boyu çalışan sıradan bir insan akşam eve geldiğinde sadece keyif almak istiyor. Böylece klasik müzik, dinleyicisini kaybediyor. Bu yüzden sosyal medyaya geçmek zorundalar. Yoksa hayatta kalamazlar.

◊ Timothée Chalamet’nin “Artık kimse opera ve baleyi önemsemiyor” tarzında bir açıklaması olmuştu. Siz buna katılıyor musunuz?

Katılıyorum ama bir çözüm var. Şu anda birçok kişi dönüşmeye çalışıyor. Eskisi kadar ilgi görmediği konusunda katılıyorum. Ama daha ticari işler, müzikaller hâlâ ilgi çekiyor. Mesela ‘Phantom of the Opera’ gibi

ya da ‘The Greatest Showman’ gibi yapımlar...

◊ Nedir peki çözümü?

Çözüm geleneksel klasik müzikle pop müziği birleştirmek. Benim yaptığım tam olarak bu. Klasik bir enstrümanı Dua Lipa, Taylor Swift, Ed Sheeran, Coldplay ya da Hans Zimmer gibi isimlerin şarkılarıyla buluşturuyorum. Bu füzyon genç kuşağı yeniden konser salonlarına çekiyor. Dünyanın en büyük klasik müzik festivalleri arayıp açılış gecelerinde sahne almamı ve sosyal medya içerikleri üretmemi istiyor. Çünkü genç nesille klasik müzik kuşağı arasında köprü kurduğumu biliyorlar.

‘Andrea Bocelli ile sahneye çıkmak hayalimdi’

◊ En büyük hayaliniz ne?

İki büyük hayalim var. Bir gün en sevdiğim müzik grubu Coldplay ile aynı sahnede çalmak istiyorum. Nerede olduğu önemli değil. İkinci hayalimse Andrea Bocelli ile sahneye çıkmak.

◊ Andrea Bocelli yakında İstanbul’da konser verecek...

Evet, Beşiktaş Stadyumu’nda konser verecek ve ben de orada olacağım. Birlikte bir şarkı çalmam için davet ettiler. Ayrıca senfoni orkestrası ve koroyla bir solo performans da yapacağım. 20 bin kişinin önünde bir stadyumda çalmak inanılmaz bir şey. Geçen yaz İtalya’da onun ailesinin davetlisi olarak Forte dei Marmi’deydim. Artık arkadaşız. Sosyal medyadaki başarımı seviyorlar.

◊ Onun gibi büyük bir isimle tanışmak nasıl bir histi?

Çok utangaçtım. Sonuçta dünyanın en büyük yıldızlarından biri. Ama bana karşı çok nazikti. Oğlu Matteo Bocelli ile birlikte İtalya’da bir konser vermiştim. Sonrasında Andrea Bocelli yanıma geldi. Beni İstanbul konserine davet etti. Onunla aynı sahneyi paylaşmak çok heyecan verici olacak.

‘Çıplak ayaklar markam oldu’

◊ Videolarınızda sık sık çıplak ayakla çalıyorsunuz. Bu size fiziksel ya da duygusal bir rahatlık mı veriyor?

Öncelikle ben bir çiftçi oğluyum ve doğaya çok bağlıyım. Bu yüzden beni iyi temsil ediyor. Ama asıl sebep şu, Pierce Brosnan’ın paylaştığı o viral videoda ayakkabı giymiyordum. İsviçre Alpleri’ndeydik, yağmur yağıyordu ve her yer çamurdu. Ya kirli ayakkabıyla çalacaktım ya da ayakkabısız. İkinciyi seçtim. Video viral olunca bir gecede ‘İsviçreli çıplak ayaklı çellist’ olarak tanınmaya başladım. Bu benim markam oldu.

◊ Sürekli turnedesiniz ve seyahat ediyorsunuz. Bu durum size daha çok ilham mı veriyor, yoksa sizi yoruyor mu?

İkisi de aynı anda oluyor. Çok fazla uykusuz gece geçiriyorum. Havalimanları, uçaklar... 18 yaşındayken bunu yapmak kolay ama 38 yaşında zorlaşıyor. Ama diğer taraftan İstanbul’a geldim ve burası inanılmaz güzel. Dün boş günümüzde şehri gezdik. Harika yemekler yedik. İnsanlar çok nazikti.

◊ İstanbul’daki dinleyicileri nasıl bir konser bekliyor?

Michael Jackson, Ed Sheeran, Coldplay, Andrea Bocelli, Dua Lipa, Bruno Mars şarkılarından oluşan dünya turnesi gösterimle geliyorum. Ayrıca Türkiye’ye özel bir Türkçe şarkıda ekleyeceğiz. Belki Tarkan, belki ‘Kara Sevda’ dizisinin müziği. ‘Kara Sevda’nın müziklerini çalmayı seviyorum.