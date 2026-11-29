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Real Madrid dünyanın en büyük futbol kulübü olarak biliniyor. Ama aynı zamanda Avrupa futbolunun en acımasız satrancı da bu takımın soyunma odasında oynanıyor. Teknik direktör olarak ‘oyun’un kurdu José Mourinho’yu da bu nedenle sürpriz şekilde seçtiler belki de. Çünkü 2026 Dünya Kupası’ndan sonra adı ‘diktatör’e çıkan Fransız Kylian Mbappé, İngiliz Jude Bellingham, Brezilyalı Vinicius Júnior gibi isimlerle işler iyi de gitse, kötü de, kulüp her zaman kaynama noktasına yakın seyrediyor.

Sadece futbolcular da değil... İspanya’nın köklü spor gazeteleri AS ve Marca’nın manşet savaşları da teknik direktörlerin ve futbolcuların kaderlerini belirliyor. Böyle bir ortamda takıma yeni gelenler, özellikle de genç oyuncular bu politik fırtınalarla sendeliyor, potansiyellerini gösteremeden savrulabiliyor. Ya da sahadaki mücadelenin yanına ek bir de soyunma odasındaki ego savaşlarına dahil olup karakterlerinden ödün veriyorlar.

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Milli futbolcumuz Arda Güler üçüncü yolu seçen nadir isimlerden biri oldu. Soyunma odasındaki ‘ayak oyunları’na zerre kadar aldırış etmeden oyununu geliştirmeye odaklandı ve sonunda önce taraftarların gönlünü kazandı, ardından soyunma odasındaki ‘maaş hiyerarşisi’ne rağmen adını takımın yıldızları arasına yazdırdı. Sempatikliğiyle de (örneğin hakem kamerasına takılan tavırları) futbolla çok ilgili olmayanları bile kendine çekti. Ve geçen hafta Arda Güler, Real Madrid’le sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı.

‘Ego yok, gürültü yok’

Arda Güler, Real Madrid’e Temmuz 2023’te imza attıktan sonra dört farklı teknik direktörle çalıştı: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa ve şu an Mourinho... İlk aylarında tabii ki biraz zorlandı; İspanya ve İngiltere medyasında ‘pişmesi için’ İtalya ya da Almanya takımlarına kiralanabileceği iddia edildi. Ancak o her hocasına tek tek kendini ispat etti. Öyle ki yeni sözleşmeye imza attıktan sonra daha önce bu fısıltıları yayan gazeteler onu ‘Real Madrid kadrosunun dokunulmazları’ arasında gösterdi, ‘Yenilenen umutlar’ başlıkları attı.

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Tüm bunlara rağmen Güler’in işi hâlâ zor: Fay hatları arasında, taraftar ve yorumcuların yüklediği ‘yıldız’ sıfatını da taşıyarak, takım arkadaşlarıyla ‘mücadele’ etmeyi sürdürmesi gerekecek. Ama şimdilik her şey yolunda gibi... Real Madrid’in Güler’le sözleşme uzattığını duyurduğu paylaşıma Mbappé’nin yaptığı “Teşekkürler. Bu gece daha huzurlu uyuyacağım” yorumunu sahadaki ihtiyacın bir itirafı olarak okuyabiliriz. Yine de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior ve Yan Diomande’nin arasındakiler herhangi birinin sözleşme yenileme döneminde tekrar ego savaşına dönüşebilir.

Satrancı bırakıp futbola dönelim. Hafta içindeki PSV maçında Güler’in topuk pasıyla yaptığı asist hâlâ gündemde. Milli futbolcumuzun oyununa uzun bir süredir övgüler düzen son dönemin en etkili spor yorumcusu, eski yıldız Thierry Henry’nin söylediklerini hatırlamakta fayda var: “Artık onun ‘potansiyeli’ hakkında konuşmazsınız; devler sahnesine ulaştığı hakkında konuşursunuz. Ego yok, gürültü yok, sadece futbol. Ona koşabilen forvetler verin, gerisini ona bırakın. Keşke Arsenal’de oynasaydı.”

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İngiliz yorumcu Jamie Carragher’ın sözleşme sonrası yaptığı yorum da Güler’in şu anki satranç-futbol ikilemini özetliyor: “Arda’nın en güçlü yönleri; saha görüşü, yaratıcılığı, pas menzili ve hücum bölgesinde fark yaratabilme becerisi. O sürekli oradan oraya koşturup ‘yangın söndürmesi’ gereken bir oyuncu değil.”

İşin sonunda bu kadar lakırtıdan sonra Makyavelist bir yaklaşımla ‘başarı için her şey mubah değil midir’ diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Söz konusu sporsa tabii ki kupalar, ilk 11’de başlama ya da başlamama, maaş skalası bir başarı meselesi. Ve bu ikilem hayatta o kadar gerçek ki illa futbolcu, siyasetçi, sanatçı olmanıza da gerek yok. Bazen hırslar ‘karanlık taraf’a çağırır sizi.

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Ben de Arda Güler için hangisi doğru olur bilemedim; futbola odaklanmak mı yoksa ‘ayak oyunları’nda da gelişmeye çalışmak mı?

Sözüne güvendiğim Uğur Abi’ye (Meleke) sorunca şöyle dedi: “Önceki gün Marca gazetesi Arda’nın bir videosunu yayımladı. Marca editörleri şunu konuşuyorlardı videoyu izleyerek: ‘Arda oyundan çıkarken bile öyle sempatik ki, sadece takım arkadaşları ve hocalarının değil, kulübe kenarındaki polislerin dahi elini sıkıyor.’ Arda’nın ya da herhangi bir sporcunun olmadığı biri gibi davranarak kalp kazanabileceğini sanmıyorum. Yetenek sizi bir yere getirir. Ama sizi uzun vadede orada tutacak olan şey karakterinizdir. İyilik, nezaket, saygı içi boşaltılmış kavramlar. Arda’nın birkaç bin kilometre ötede gösterdiği nezaket, umarım bu ülkede çöreklenmiş mafyatik güruha ilham olur.”