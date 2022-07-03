Geleceğin habercileri burada yetişecek

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Gazetemizin de içinde bulunduğu Demirören Medya Center’da bugünlerde büyük bir heyecan yaşanıyor. 31 Mayıs’ta resmi açılışı yapılan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Demirören Medya MTAL) LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk öğrencileriyle buluşacağı günü beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılışta yaptığı konuşmada bu lisenin Türkiye için bir ilk olduğuna vurgu yaparak “Bugünün mesleki eğitim alanında kırılma noktası taşıyan tarihi bir gün olduğuna inanıyorum. Yıllardan beri bakanlık olarak yapmak istediğimiz şey tam olarak kendisini gösteriyor” demişti.Okulların açılmasına sayılı günler kala Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdürü Atila Ertoğan’dan Türkiye’de bir ilk olan okulu ve eğitim programını dinledik. Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı ise projenin nasıl geliştiğini ve Demirören Medya çalışanlarının heyecanını anlattı.

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Atila ErtoğanMesleki ve teknik liselerin kuruluş amacı özel sektörün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak. Milli Eğitim Bakanlığı, özel sektörle birlikte tüm eğitim-öğretim ihtiyaçlarını planlayarak bu sektörlerdeki firmaların bilgi ve birikimini mesleki eğitime aktarmak istiyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda müfredatlar yeniden oluşturuluyor ya da güncelleniyor. Böylece öğrenciler teorik ve pratik eğitimlerini sektörü bilenlerden, onların imkânlarıyla alıyor. Öğrenciler istihdam odaklı yetiştiriliyor. İş bulma kaygısı yaşamıyorlar. Özel sektör de ihtiyaç duyduğu kalifiye çalışana kavuşuyor. Bu, iki tarafın da kazandığı bir sistem. Sistem o kadar başarılı ki bu okullar fen liseleriyle yarışabilecek düzeyde. Yüzde 1’lik dilimden öğrenci alıyorlar.

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Demirören Medya Center’daki okulda eğitim görecek öğrenciler komşu oldukları, Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarının imkânlarından yararlanacak.





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* Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye’de bir ilk. Medya eğitiminin ilk kez lise seviyesinde verileceğini söyleyebilir miyiz?Evet, okulumuz Türkiye’de bir ilk. Medya eğitimi ilk kez lise düzeyinde verilecek. Bu okulda verilecek eğitim üniversitelerdeki eğitimden de farklı. Büyük bir medya grubunun çalışanları bu eğitimin verilmesine katkı sağlıyor. Bir kere müfredat zaten Milli Eğitim Bakanlığı ile bu medya grubunda çalışan gazetecilerin, televizyoncuların katkısıyla oluşturuldu. Ayrıca öğrenciler öğrendiklerini sıcağı sıcağına deneyimleme fırsatı bulacak. Fotoğraf eğitimi aldıktan sonra hemen stüdyoya gidip bu işin profesyonel anlamda nasıl yapıldığını görecekler. Ya da reji bilgisiyle ilgili eğitimin ardından Kanal D’nin rejisinde çalışanları izleyecek, öğrendiklerini uygulama şansına erişecekler. Bu okul, medya eğitimindeki pratik eksikliğini ortadan kaldıracak.Bakanlık tarafından yıllardır müfredat çalışmaları yürütülüyor. Ancak bazı durumlarda bu çalışmalar sektörün ihtiyacıyla uyuşmuyor. Sektör çalışanlarının müfredat çalışmalarına katılması bunu ortadan kaldırdı. ‘Geleneksel’ medya ve ‘yeni’ medya anlayışlarına uygun bir müfredat yapıldı. Bu müfredata yönelik dersleri de yine sektörde, bu medya grubunda çalışan duayenler verecek. Dersler hem sınıflarda hem de çalışma alanlarında devam edecek.

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Öğrenciler staj, burs, istihdam gibi olanaklara sahip olacak. Büyük medya kuruluşlarının tüm teknolojik imkânlarından yararlanacaklar.

Lisemizde iki bölüm olacak: Radyo-Televizyon ve Gazetecilik. Radyo-Televizyon bölümünde temel kamera, ses, ışık, diksiyon derslerinden sinema tarihine,yazılımdan animasyona, nesne canlandırmaya birçok ders var. Gazetecilik bölümünde de muhabirlik, grafik tasarım, haber fotoğrafçılığı gibi derslerle birlikte web tasarımı, dijital görsel düzenleme gibi yeni medya anlayışını yansıtan dersler var.LGS sonuçlarını öğrenenler bu okulu tercih ettiklerinde ilk günden medya tecrübesi kazanmaya başlayacaklar. Okulumuz Demirören Medya Center’ın içinde. Hürriyet, Milliyet, Demirören Haber Ajansı, Kanal D, CNN Türk gibi kuruluşlarla yan yanayız. Hazırlık sınıfının ardından öğrencilerimizin sınıftan çıkıp stüdyolarda, gazeteci abla-abileriyle birlikte geçirdiği zaman artacak. Bu, projenin en önemli noktalarından biri. Çok önemli bir tecrübeye, çok erken yaşlarda ve doğru kişilerle atılmış olacaklar. Geleceğin medya profesyonelleri bu sayede yetişecek.İlk sene hazırlık eğitimi verilecek. Anadili İngilizce olan eğitmenlerle yoğun bir program... İngilizce eğitimi burada bitmeyecek. İlerleyen sınıflarda da bazı dersler İngilizce olacak. Verdiğimiz eğitim de yurtdışında denkliği olan bir eğitim olacak. Böylece öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere de başvurabilecek.

‘Dert, tasa yaşamasınlar’



* Fiziki olarak ne gibi imkânlara kavuşacak öğrenciler? Burs, yemek, servis gibi olanaklar sağlanacak mı? İstanbul dışından öğrenciler için yurt imkânı var mı?

LGS ile öğrenci alan bir devlet okulu olduğumuz için Türkiye’nin dört bir köşesinden öğrencilerimiz olacak. Hazırlıklarımızı yaptık. Bir yurdumuz var, Demirören Medya Center’a birkaç kilometre uzaklıkta. Bu medya grubunun çalışanları gibi servis imkânları da olacak, yemek imkânı da... Bu ailenin bir parçası olacaklar yani. Yetenekli, dereceye giren öğrencilerimize de ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerimize de burs vereceğiz. Yemek, yurt gibi sorunlarla uğraşmalarını istemiyoruz. Kendilerini derslerine versinler, üretken olsunlar. Keyif alsınlar. Dert, tasa yaşamasınlar. Bunun için gereken tüm altyapı hazır.

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‘Müfredatı sektörün temsilcileriyle güncelliyoruz’

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 31 Mayıs’ta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay tarafından açıldı. Bakan Özer açılış konuşmasında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin başarısını şu sözlerle açıklamıştı: “Yaparak, üreterek öğrenmek, öğrenmeyi kalıcı kıldığı gibi mezun oldukları zaman istihdam edilebilirliği de yükseltiyor. On yıllardır işgücü piyasasının ‘aradığımı bulamıyorum’ sözünün bu semalarda yankılandığı döneme tanıklık ettik. Mesleki eğitimdeki paradigma değişimi, iş piyasasının aktif olarak konuya katılmasını sağlamaktır. Bu atmış olduğumuz adımlarla sektörün tüm temsilcileriyle artık müfredatı birlikte güncelliyoruz.”

‘Öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz’

Nuran Çakmakçı, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü



Demirören Medya Lisesi’nin fikri, proje okullarla ilgili bir haber yaparken doğdu. Başta yönetim olmak üzere gruptaki herkes gelecekte mesleğimizi emanet edeceğimiz gençleri yetiştirme fikrine çok sıcak baktı. Özellikle de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarının ardından gazeteciliği yaşayarak, yaparak öğrenmenin önemi daha da arttı. Müthiş bir ekip çalışmasıyla bir yandan okulun inşaatı, bir yandan müfredatı için tüm Demirören Medya çalışanları elini taşın altına koydu. Bakanlıkla birlikte müfredat çalışmalarını yaparken herkes bildiklerini, tecrübelerini aktarmak için sabırsızlandı.

Nuran ÇakmakçıAslında ekipte bulunan herkesin bunca çaba göstermesinin nedeni gelecekte mesleklerini sürdürecek yeni nesli yetiştirme heyecanıydı. Gruptaki birçok kişi okulların açılmasını bekliyor, ders vermek için sabırsızlanıyor.Okulumuzla ilgili heyecan verici başka bir konuysa sosyal medya, dijital medya, podcast gibi eğitimlerin de olması. Zaten habercilik alanında, medya sektörüne iyi yetişmiş eleman bulmak zorken, bir de geleneksel medya dışında kalan konularda kendini yetiştirmiş çağdaş haberciler neredeyse yok denecek az.Yani temel gazetecilik, habercilikle birlikte medyayla ilgili dünyadaki gelişmeleri de kapsayan geniş ve çağdaş bir müfredatla eğitim vereceğimiz için geleceğin medya profesyonellerini yetiştirmiş olacağız. Onlarla birlikte biz de gelişecek, haberciliği, gazeteciliği, medyayı etiğinden teknolojisine olması gereken yere taşıyacağız diye umut ve heyecan içindeyiz.