Geleceğin basketbol yıldızları

Haberin Devamı

Başarı, tırmanılması gereken bir merdiven... İyi bir sporcu olmanın yolu küçük yaştan itibaren azimle, vazgeçmeden bu merdiveni tırmanmaktan geçiyor. Biz üçüyle konuştuk ama hepsinin gözlerinde aynı gurur ve umut vardı. Tofaş’ta forma giyen Berke Büyüktuncel (17), Anadolu Efes’ten Karahan Tuan Efeoğlu (18) ve Galatasaray’da oynayan Tan Yıldızoğlu (18). Bu parlak gençleri ileride ülkemize nice başarılar getirmiş, NBA şampiyonluk yüzüğünü takmış ya da Avrupa’da büyük başarılara imza atan oyuncular olarak görebiliriz.



*Basketbola nasıl başladınız?

Berke Büyüktuncel: 7 yaşındayken dayımın ‘’Basketbola başlamak ister misin’’ demesiyle başladım. Tek bir soru bu günlere getirdi.

Tan Yıldızoğlu: Spora ilk futbolla başladım, ardından yüzme, sonra basketbola geçtim. Futbolda başta zorlandım. Yüzmede iyiydim ama spor olarak bana çok ağır geldi. Özellikle de bir antrenörümün 90 tur yüzme cezası vermesinden sonra. En sonunda 3’üncü sınıfta basketbola başladım.

Karahan Tuan Efeoğlu: Küçük yaşta yüzmeyle spora başladım, aynı zamanda basketbolu da devam ettirdim.



*Rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir sporda motivasyonunuzu nasıl yüksek tutuyorsunuz? Psikolojinizi nasıl koruyorsunuz?

Tan Yıldızoğlu: Benim mentorluğumu babam yapıyor. Galatasaray’da oynadığım için Kerem Tunçeri’nin de çok büyük desteğini görüyorum.

Karahan Tuan Efeoğlu: Kamp süreci zorlu geçiyor. Maçlarda istediğimiz performansı veremeyince psikolojik bir düşüş oluyor. Ama maç oynandıktan sonra orayı tamamen kapatıp yeni bir güne odaklanmak gerekiyor. Bunun için her sporcunun dışarıdan destek alması gerek. Birine kendini anlatman lazım. Dışarıdan bir gözün seni değerlendirmesi şart.

Berke Büyüktuncel: Psikolojik açıdan profesyonel desteğin de ailemin de çok yardımını görüyorum.



*Yakınlarınız nasıl karşılıyor başarılarınızı?

Berke Büyüktuncel: Arayıp “Aferin oğlum, devam et böyle’’ gibi şeyler söylüyorlar. Onun dışında fazla bir şey olmuyor işin gerçeği.

Karahan Tuan Efeoğlu: Arkadaşlarımız, sevdiğimiz insanlar tabii ki tebrik ediyor. Ama bu yolda asıl arkamızda duran ailemiz. Onlara bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz.

Tan Yıldızoğlu: Ailem hep “Ne olursa olsun seninle gurur duyuyoruz” der. O yüzden her maça rahat çıkarım sayelerinde. Kız arkadaşım da aynı şekilde, kötü de geçse her maçtan sonra yanımda olduğunu hissettirir.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Karahan Tuan Efeoğlu: Benim kız arkadaşım voleybolcu. İkimizin ortak boş saatlerinde buluşmaya çalışıyoruz. Sezon içinde arkadaşlarımla pek görüşemiyorum. Kızıyorlar bazen ama öyle bir vakit yok. Daha çok takımdaki arkadaşlarımla görüşme imkânım oluyor.Tan Yıldızoğlu: Benim kız arkadaşım da voleybolcu. Arkadaşlarımın çoğu sporcu. O yüzden anlayışla karşılıyorlar.Berke Büyüktuncel: Arkadaşlarıma bir senedir falan doğru düzgün zaman ayıramıyorum. Boş günlerim dinlenmekle geçiyor ama yine elimden geldiği kadar görüşmeye çalışıyorum.Tan Yıldızoğlu: EuroLeague’de oynamak istediğim takım Galatasaray. NBA’deyse Boston Celtics taraftarıyım, o yüzden orada oynamak isterim.Karahan Tuan Efeoğlu: Benim öncelikli hedefim EuroLeague. Oyun stilimi Avrupa basketboluna daha çok benzetiyorum. Küçüklüğümden beri yetiştiğim kulüp olduğu için ilk hedefim tabii ki Anadolu Efes. Ama ilerisi için İtalya’da Milano, İspanya’da Barselona gibi bir kulüpte mutlu olurum. NBA’deyse çocukluğumdan beri takip ettiğim Boston Celtics’te oynamak isterim.Berke Büyüktuncel: NBA ve EuroLeague’de oynamak çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir senaryo. Olursa Los Angeles Lakers’ta oynamak isterim. EuroLeague’de Real Madrid, Türkiye’de kalırsam Anadolu Efes gibi bir takımda olmak isterim. Tabii ki öncelikli hedefim Tofaş’ın A takımında oynamaya devam etmek.Berke Büyüktuncel: Ben Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’ı örnek alıyorum. Bu aralar bir de Alperen Şengün, NBA’de oynadığı performanstan dolayı çok ilgimi çekiyor.Tan Yıldızoğlu: Ben herkesten farklı özellik almayı seven birisiyim. Doğuş Özdemiroğlu’nun savunmasını almak isterim mesela. Shane Larkin gibi oynamak zaten birçok gencin hayali,öyle de oynamak isterim.Karahan Tuan Efeoğlu: Benim oyun stilini örnek aldığım Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ikilisi. Onların stilini kendime benzetiyorum.Karahan Tuan Efeoğlu: Çok güzel bir organizasyondu. Beklediğimiz başarıyı tam anlamıyla yakalayamadık ama elimizden geleni yaptık, o yüzden de mutluyuz.Tan Yıldızoğlu: Bizim açımızdan ilk defa gerçekten kendi yaşıtlarımızla oynadığımız bir turnuvaydı. Ama oraya birinci olmak için gittiğimizden hem çok iyi hem de çok kötüydü diyebilirim.Berke Büyüktuncel: Çok eğlendiğimiz ve gerçekten iyi işler çıkardığımızı düşündüğüm bir serüvendi. Daha iyi bir sonuç tabii ki olabilirdi ama ikinciliğin de gayet makul olduğunu düşünüyorum.Tan Yıldızoğlu: Basketboldan keyif almalarını öneririm. Çünkü keyif almadığın bir sporu yıllarca yapamazsın. Ayrıca içsel motivasyonlarını ve odaklanmalarını sağlamaları lazım.Berke Büyüktuncel: Çok çalışmalarını söyleyebilirim. Maç izlemelerini, antrenörlerini dinlemelerini ve bu işe kendilerini adamalarını öneririm.Karahan Tuan Efeoğlu: Küçük yaşta spora başlamak çok farklı. Yaşıtların sokakta oynarken sen antrenman yapıyorsun. Ama çok da değerli. Hem saygılı olmayı öğreniyorsun hem de tecrübe ediniyorsun. Çok çalışsınlar ve umutlarını kaybetmesinler.Berke Büyüktuncel: Öncelikle antrenörlerime teşekkür ederim. Başarının sırrı çok çalışmak diyebilirim. Aslında ikinciliğe istediğim gibi sevinemedim çünkü maçı kaybettikten sonra sevinmek ağır geldi. Ama eve sevinerek döndüm. Ailem de beklemiyordu, şok geçirdiler.

‘İzmir seyircisi inanılmazdı’

*İspanya’nın üstünlüğüyle biten ilk periyot sırasında taraftar desteği nasıldı?

Tan Yıldızoğlu: Pek beklediğimiz bir başlangıç olmadı, böyle bir sertliği görmemiştik. Onlar bir yaş büyük ve kendi A takımlarında oynadıkları için buna alışık oyuncular. Biz bir anda öyle bir sertliğe maruz kalınca küçük bir şok geçirdik, o da skora yansıdı. Sonra heyecanı attık ve İzmirli taraftarın sayesinde öne geçmeyi başardık.

Karahan Tuan Efeoğlu: Mükemmel bir atmosfer vardı İzmir’de. Saha içinde de dışında da desteklediler. Çok teşekkürler.

Berke Büyüktuncel: Beklemediğimiz bir başlangıçtı. Ama taraftar desteği büyük motivasyon sağladı. Kötü başladığımız bir maçta taraftar sayesinde geri döndük. İzmir halkına teşekkür ediyorum; hem ikincilikte hem İspanya maçındaki geri dönüşte büyük katkıları var.