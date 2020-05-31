‘Gel vatandaş!’ Oyuncuların en doğal fotoğrafları bu sergide

Objektifin arkasında 25 yılı geride bıraktı. Daha çok ünlü isimlerin portreleri ve konser fotoğraflarıyla tanınıyor. Yedi yıldır birçok röportaj çekiminde birlikte çalıştık. Onun en büyük sırrı, çektiği kişiyi doğallığını bozmadan estetik gösterebilmesi. Muhsin Akgün, işini “hayatım” diyerek tanımlıyor. Oyuncuların işlerine duydukları tutkuya tanık olmak için onları gözlemliyor.

@muhsinakgunofficial Instagram adresinde 2 Haziran’a kadar sürecek ‘Benim Sinemam’ için “Bu sergideki fotoğraflarda hiçbir müdahale yok” diyor ve sizi oyuncuların filtresiz dünyasına davet ediyor.

Damla Sönmez ‘Bornova Bornova’ (İnan Temelkuran, 2009)2018’de çekildi.

Ünlü isimlerle çalışıyorsun. Özel bir sebebi var mı?

Derdim yıllar içerisinde, kültür-sanat alanında üreten; yani tiyatro, sinema, müzik, edebiyat, görsel sanatlar alanlarında çalışan isimleri fotoğraflamak oldu. İlla geniş kitlelerin tanımasına da gerek yok. İşim gereği tabii başka çekimler de yapıyorum, farklı projelerde yer alıyorum. Ama şanslıyım ki genelde bu alanlardaki insanlarla çalışıyorum.

Farah Zeynep Abdullah ‘Kelebeğin Rüyası’ (Yılmaz Erdoğan, 2013) 2018’de çekildi.

İNSANLA ÇALIŞMAK HER ZAMAN ZORDUR

Yıldızları çekmenin zorlukları neler? Bu karelerin ne kadarı doğal, ne kadarı Photoshop?

19 yaşımdan beri fotoğraf çekiyorum. 1997’den beri ünlülerle çalışıyorum. Birçoğuyla yıllardır tanıştığımız için artık zor bir yanı yok. Ama ilk defa tanıştığım biri de birkaç kez çalıştığım biri de olsa karşılıklı saygı her şeyi çözer. Kendim için yaptığım bu proje en kolayı. Sergideki fotoğraflarda teknik dokunuşlar hariç, müdahale yok. Zaten fotoğrafların özel bir işlemden geçmeyeceğini oyunculara çekimlerden önce anlatmıştım. Dolayısıyla, fotoğraflar neyse o! Oyuncuları en doğal olarak görebileceğiniz tüm fotoğraflar bu sergide. Gel vatandaş!

Melisa Sözen ‘Kış Uykusu’ (Nuri Bilge Ceylan, 2014) 2007’de çekildi.

Portre fotoğraflarınla tanınıyor, bu konuda eğitimler veriyorsun. Portre fotoğrafçılığının kolay ve zor yanları neler?

İnsanla çalışmak her zaman zordur. Kolaylığına gelince; bütün gün objeyle mi yoksa bir insanla mı çalışmak istersiniz?

Bir fotoğrafçıyı farklı kılan hangi özellikleridir sence?

Fotoğraf öznel bir iş. İçinde büyüdüğünüz ortam ve sizi besleyen unsurlar fotoğrafınızı şekillendirir. Sonunda size ait bir fotoğraf dili oluşmalı. Bu dilin bende oluştuğunu söylemem etik olmaz. 25 yıldır kültür-sanat alanında üretim yapan bir fotoğrafçıyım. Yollarımızın kesiştiği isimlerin işlerine olan tutkularına tanıklık ediyorum. Bunun fotoğraflarıma geçtiğine inanıyorum.

Saadet Işıl Aksoy ‘Yumurta’ (Semih Kaplanoğlu, 2007) 2017’de çekildi.

KARELERE OYUNCULARLA BİRLİKTE KARAR VERDİK

‘Benim Sinemam’ sergisi nasıl ortaya çıktı?

İçinde büyüdüğüm, beni fotoğrafçı olarak besleyen sinemayı ve oyuncuları, fotoğrafla bir araya getirmek istedim. 1995-2019 yıllarında ‘İstanbul Film Festivali’, ‘Antalya Altın Portakal Film Festivali’, ‘Adana Altın Koza Film Festivali’ ulusal yarışma kapsamında yer almış ve SİYAD Ödülleri’ne aday olan filmlerin listesini çıkarıp çalışmaya başladım.

Tuncel Kurtiz ‘Yaşamın Kıyısında’ (Fatih Akın, 2007) 2010’da çekildi.

HER GÜN 15-18 FOTOĞRAF

Kaç fotoğraf karesi arasından nasıl bir seçim yaptın?

Net sayı söylemem mümkün değil, çöp sepetini boşalttım. Proje için yaptığımız fotoğraf çekimlerindeki karelere oyuncularla birlikte karar verdik. Takvimi uymayan ama listemde olan oyuncuların fotoğrafları için de arşivime başvurdum. Sergi sonunda kaç kare olacağını söylemeyeceğim. Her gün 15-18 civarı fotoğraf yüklüyorum.

Altan Erkekli ‘Vizontele’ (Yılmaz Erdoğan-Ömer Faruk Sorak, 2001) 2019’da çekildi.

Sergi konsepti ne?

Çektiğim her bir oyuncunun fotoğrafını, rol aldığı filmin adıyla yayımlamak.

Mehmet Günsür ‘Hamam’ (Ferzan Özpetek,1997) 2017’de çekildi.

Dijital sergiye ilgi nasıl? Bu yöntemin eksileri var mı sence?

Şu ana kadar ilgi yüksek. Tabii büyük ebatta duvarda görme hissini vermiyor. Bir de partisini yapamıyoruz (gülüyor).

FESTİVAL JÜRİSİNDEN DAHA ADALETLİ BİR SEÇİM OLMUŞTUR

Arkadaşın olan oyunculara torpil geçtin mi?

Hangi birine torpil geçeyim, hepsi arkadaşım! Bir festival jürisinden çok daha adaletli bir seçim olmuştur. Çünkü 25 yıllık süreyi kapsayan bu sergiye dahil edebileceğim çok fazla film ve oyuncuya yer verme şansım vardı. Daha sonra, görüşleri benim için kıymetli olan Hürriyet sinema yazarı Uğur Vardan ve yine sinema yazarı Murat Özer’le yıl yıl bütün filmler üzerinden oyuncu listesini oluşturduk. Ödül alıp almadığına bakmadık.

Sergide olmayan isimlerden sitem telefonları almaya başladın mı?

Dolaylı da olsa küçük mesajlar gelmiyor değil.