Geç olmadan iklim için çözüm üretiyorlar

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Gezegenin karşı karşıya kaldığı iklim krizinin geri döndürülemez etkiler yaratmasını engellemek insanlığın en önemli sorunu… Yarının karar vericileri olan gençlerin şimdiden iklim ve çevre konusunda bilgilenmeleri ve geleceğe bu bakış açısıyla şekil vermeleri için hayata geçirilen bir proje var: ‘Geç Olmadan AB-Türkiye İklim Elçileri Programı’. Gençleri bilimle buluşturmak için çalışan sosyal girişim ‘Bilim Virüsü’ Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla hayata geçirdiği projeyle 2021’de mayıstan aralık ayına kadar 19 ilde 1.900 gence ulaştı. Bu gençlerin ‘iklim elçisi’ olduğu projede öğrenciler, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın öne çıkardığı adil dönüşüm, çevre dostu teknolojiler gibi konularda eğitim alıyor ve bu alanlarda fikirler üreterek sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkı sağlıyor.

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Üniversitelilerin farkındalık düzeyi inanılmaz yüksek

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut

İklim değişikliği, COVID-19’dan daha ciddi bir sorun. Üstelik aşısı da yok. Avrupa Birliği olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2050 hedefleriyle bu konunun öncülüğünü yapıyoruz. Bu konuda projeleri destekliyoruz. AB İklim Elçileri (#Geç Olmadan) de bunlardan biri. Üniversitelilerin farkındalık düzeyi inanılmaz yüksek ve hepsi bu sorunun çözümüne katkı sağlamak istiyor.

‘Yeşil yetkinlikler artık gereklilik olacak’

Bilim Virüsü kurucusu Şule Yücebıyık

Bu projeyle amacımız Türkiye’nin iklimle ilgili gündemini belirleyebilecek, yerel, ulusal ve küresel çözüm üretebilecek bir gençlik ağı kurmak ve bu gençlerin değişimin liderleri olmalarını sağlamak. Yakında mesleğiniz, işiniz ne olursa olsun yeşil yetkinlikler hem dünya için kritik hale gelecek hem de sosyal hayatta herkesin sahip olması gereken doğal yetkinlikler olacak.

Umudumuzu koruyup harekete geçmemiz gerek

Proje: Çevre Dostu İşletme Kitapçığı

Ekip: Sıla Öztürk, Emel Ecem Erarslan, Selin Gündoğar, Selma Zülal Sivri, Zeynep Tece, Betül Aslantürk

Bu programda temel bilgilerin dışında daha iyi bir dünya için umudumuzu korumamız ve harekete geçmemiz gerektiğini kavradık. Biz proje olarak kafe ve restoran gibi işletmelerin ekolojik dengeye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir kitapçık hazırladık. Uzun vadede Ankara’da ekolojik işletmeleri trend haline getirmeyi amaçlıyoruz.

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Oyunla doğa sevgisi aşılamak istiyoruz

Proje: Çocuklara Eğitim Kiti

Ekip: Ahmet Yasin Coşkan, Asrın Yaylacı, Berfu Almina Karagöl, Berna Demircan, Ecem Alp, Fatmanur Ertaş, Kerem Keskin, Mesut Yüksel



Biz 8-12 yaş arası çocukların çevre bilinci kazanabilecekleri bir eğitim kiti tasarladık. Bu kitte çocukların aileleri ve arkadaşlarıyla yapabilecekleri ağaç dikmek, çöpleri geri dönüştürmek gibi etkinlikler yer alıyor. Böylece çocuklara eğitim ve oyun yoluyla doğa sevgisini aşılamak istiyoruz.

Çöp topla, ağaç dik, puan kazan!

Proje: Mimicry App

Ekip: Asrın Yaylacı,

Burcu Öznergiz, Elif Çetin, Fadime Dinçbilek, Gülçin Gülletutan, İsmail Özdemir, Ozan Can Akın



Projemiz bir sosyal medya platformu. Mobil uygulamada kullanıcılar çöp toplama, fidan dikme gibi görevleri tamamlayıp bunu sosyal medya bölümünde fotoğraf olarak paylaşıyor; diğer kullanıcıların görevi onaylamasıyla puan kazanıyorlar.

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HEDEF, modayla ilgilİ herkese ulaşmak

Proje: Moda Verte

Ekip: Beyzanur Gençer, Dilaynaz Atalay, Melek Beyza Karanfil, Buse Ceylan, Ecem Özmen, Selin Akyol



Doğal kaynakları nasıl etkilediğimizi, tüketim çılgınlığını göstermeyi amaçladık. Alışveriş yapan, modayla ilgilenen herkese ulaşmak istiyoruz. Uzun vadede en büyük hedefimiz sürdürülebilir moda seçenekleri sunan markalarla müşterileri bir araya getirmek.

Krizin etkilerini bizzat deneyimleyin

Proje: VR

Ekip: Bilge Karakütük, Emel Ceren Erarslan, Irmak Özdemir, Nisa Günal



Ankara’da yaşayan bir insan için buzulların erimesi bazen bir şey ifade etmeyebiliyor. Biz de sanal gerçeklikle (VR) insanların iklim krizinin etkilerini deneyimlemelerini hedefledik. Kurulacak VR merkezleriyle kullanıcılar o şehre özel iklim krizi senaryosunun sonuçlarını görebilecek.

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Darüşşafaka’da iklim müfredata dahil oldu

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka Ortaokulu da iklim değişikliği ve çevre konusunda bir eğitim programı başlattı. Climate Interactive tarafından geliştirilen ‘Dünya İklimi’ adlı simülasyon oyununu araç olarak kullanan eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sistem Düşüncesi Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçiyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Ar-Ge Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu “Öğrenciler dünya ve canlılar için bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu bizce çok değerli” diyor.



Murat Aziz: Oyun oldukça güzel. Araçlardaki karbondioksit salımını azaltıp çevreci aktiviteleri arttırarak değişimi sağlıyoruz.

İklima Asan: Geri dönüşümün yaygınlaşmasını, israftan kaçınılmasını ve hayvan haklarının daha katı olmasını isterdim.

Azime Sekman: İklim değişikliği nedeniyle birçok talihsizlik yaşıyoruz. Yapabileceğimiz çok şey var. Sürdürülebilir çözümler üretebiliriz.

Peri Su Koşar: Ağaçlar çok fazla kesildiği için oksijensiz kalıyoruz. Önlem almazsak gelecek nesillere oksijen bırakamayacağız.