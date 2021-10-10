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Galata manzarası ve hatırlattıkları

#Galata Kulesi#İstanbul#Manzara
Galata manzarası ve hatırlattıkları

Birkaç hafta önce İstanbul’a tepeden bakmıştık... Şimdi de kuleden bakıyoruz; Galata Kulesi’nden. Yukarıdayken aklımdan geçti... “İstanbul çok değişmiş” diyorlar, ben ne kadar değiştim acaba? Elimi göbeğime koyup güldüm. Ben de en az İstanbul kadar değişmişim.

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Galata Kulesi’nin bir hikâyesi var. Bu hikâyenin de bir gerçeği, bir de mitolojisi. Kuleye biraz merdiven, biraz da asansörle çıktık. Duvarda kulenin tarihinin olduğu bir levha asılı ama bir de âşıklar var, isimlerini yazmışlar ellerinin ulaştığı yerlere. Ben de Google’dan baktım. Buraya ilk kiminle çıkarsan onunla evlenirmişsin meğer; âşıkların isimlerini yazması bundan demek... En tepede küçücük bir balkon var. Sırtını duvara yaslayıp kulenin etrafında dolanıyorsun. Biz iki tur dolaştık. Anneme sordum “Ne görüyoruz?” diye. Hiç beklemediğim bir cevap verdi: “Kırık dökük çatılar, çatılara asılmış çamaşırlar...”

VATANDAŞ RAHATSIZ!

Bu balkonun olmazsa olmazı fotoğraflar tabii. Biz de çektik bol bol. Galata’nın etrafında bir yerde, sanırım manzaranın en güzel olduğu noktada bir MOBESE direği varmış. Vatandaşlar bu direkten rahatsız olmuş. Kaldırılması için girişimlerde bulunmuşlar. Haberlere de konu olmuş, hatta ana haberlere çıkmış bu direk, kamuoyu oluşturulmuş. Benim konum bu değil tabii. Benim konum, yaşam kalitesini değil, sadece estetik olarak sizi rahatsız eden bir direğin -üstelik güvenlik amacıyla konulmuş- kaldırılması için bunca gündem oluşturulmuş olması.

Sadece bir tane direk sizin görsel güzelliğinizi ne kadar rahatsız etmiş ki bunu bütün yetkililere bildirmişsiniz. Kaldırımlar ben ve benim gibilerin hayatını zorlaştıran, hatta durduran direklerle dolu. Hiç haber değeri olmadı bizim hayatımızı etkileyen o direklerin... Yine yazıyorum, unutmayın ki biz görmeyince değil, görülmeyince üzülüyoruz.

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#Galata Kulesi#İstanbul#Manzara